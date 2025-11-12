میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هاشمیان: برای تخفیف با من تماس نگیرید!

سرمربی پیشین پرسپولیس موضع نهایی خود برای تسویه مالی با این باشگاه راه به گوش مدیران رساند.
کد خبر: ۱۳۳۹۸۵۶
| |
683 بازدید

هاشمیان: برای تخفیف با من تماس نگیرید!

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ وحید هاشمیان، سرمربی پیشین پرسپولیس که پس از هفته هشتم لیگ برتر از این تیم جدا شد، با مدیران باشگاه به توافق مالی نرسید. او پیش از آغاز فصل، در توافقی با باشگاه، مبلغ قرارداد خود را از ۵۰ میلیارد تومان به ۱۵ میلیارد کاهش داد و در مقابل، یک چک ۳۵ میلیارد تومانی از یکی از بانک‌ها دریافت کرد که تاریخ آن برای پایان سال جاری تنظیم شده است.

با این حال، پس از برکناری از سمت سرمربیگری، هاشمیان حاضر نشده از باقیمانده ۵ میلیارد تومانی قرارداد خود صرف‌نظر کند. او در گفتگو با مسئولان حقوقی باشگاه اعلام کرده است که به هیچ عنوان از حق و حقوق خود نخواهد گذشت و در صورت عدم تحقق تعهدات مالی، شکایت رسمی خود را به کمیته تعیین وضعیت بازیکنان و مربیان ارائه خواهد کرد؛ هاشمیان اگرچه فعلاً قصدی برای طرح شکایت ندارد، اما از نحوه برخورد مدیران باشگاه ابراز ناراحتی کرده و تأکید داشته که حاضر به مذاکره مجدد برای تخفیف نخواهد بود.

این در حالی است که شنیده می‌شود مالکان باشگاه نیز اعلام کرده‌اند تا زمان عدم تسویه مالی خبری از پاس شدن چک ۳۵ میلیارد تومانی او نیز نخواهد بود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
وحید هاشمیان پرسپولیس تخفیف توافق تسویه
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
مدنی زاده پشت ناکامی رشد ۸ درصدی پنهان شد؛ بهانه جویی به جای پاسخگویی / اگر توانایی ندارید مملکت قحط الرجال ندارد
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تاکید بر حرمت انسان‌ها در بیانیه پرسپولیس
زنوزی: به سه بازیکن دو برابر پرسپولیس پول دادم
هاشمیان باز هم پیشنهاد پرسپولیس را رد کرد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید
مژده امروز حافظ؛ هنوز فرصت باقی است
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!
سکانس یوسف پیامبر که خیلی‌ها متوجه حضور کارگردان نشدند!
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!
ادعای نتانیاهو علیه برنامه هسته‌ای و موشکی ایران
اسرائیل در حال بررسی این سناریوهای حمله به ایران است
تسلیت رهبر انقلاب به خانوادۀ صابر کاظمی
زلیخای سریال آمریکایی «یوسف» در ۷۹ سالگی
آیا مدارس تهران فردا سه‌شنبه تعطیل می‌شود؟
دختر وزنه بردار ایران در دوضرب طلایی شد
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان
جلسات منظمی برای کنترل مرز مشترک با ایران داریم/ قیمت برنج پاکستانی در ایران رقابتی است
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۲۱۳ نظر)
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۳۲ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۱۱۴ نظر)
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید  (۱۱۲ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۹۸ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!  (۹۲ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۷۸ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۷۶ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۷۵ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۷۳ نظر)
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد  (۷۱ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۷۰ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۵ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۳ نظر)
حرکت ارزشمند علی دایی را ببینید  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005cYa
tabnak.ir/005cYa