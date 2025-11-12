هاشمیان: برای تخفیف با من تماس نگیرید!

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ وحید هاشمیان، سرمربی پیشین پرسپولیس که پس از هفته هشتم لیگ برتر از این تیم جدا شد، با مدیران باشگاه به توافق مالی نرسید. او پیش از آغاز فصل، در توافقی با باشگاه، مبلغ قرارداد خود را از ۵۰ میلیارد تومان به ۱۵ میلیارد کاهش داد و در مقابل، یک چک ۳۵ میلیارد تومانی از یکی از بانک‌ها دریافت کرد که تاریخ آن برای پایان سال جاری تنظیم شده است.

با این حال، پس از برکناری از سمت سرمربیگری، هاشمیان حاضر نشده از باقیمانده ۵ میلیارد تومانی قرارداد خود صرف‌نظر کند. او در گفتگو با مسئولان حقوقی باشگاه اعلام کرده است که به هیچ عنوان از حق و حقوق خود نخواهد گذشت و در صورت عدم تحقق تعهدات مالی، شکایت رسمی خود را به کمیته تعیین وضعیت بازیکنان و مربیان ارائه خواهد کرد؛ هاشمیان اگرچه فعلاً قصدی برای طرح شکایت ندارد، اما از نحوه برخورد مدیران باشگاه ابراز ناراحتی کرده و تأکید داشته که حاضر به مذاکره مجدد برای تخفیف نخواهد بود.

این در حالی است که شنیده می‌شود مالکان باشگاه نیز اعلام کرده‌اند تا زمان عدم تسویه مالی خبری از پاس شدن چک ۳۵ میلیارد تومانی او نیز نخواهد بود.