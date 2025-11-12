میلی صفحه خبر لوگو بالا
استرالیا: نفوذ هکرهای چینی به زیرساخت‌ها

رئیس سازمان جاسوسی استرالیا مدعی شد هکرهای وابسته به دولت و ارتش چین زیرساخت‌ها و شبکه‌های مخابراتی کشورش را هدف گرفته‌اند و ممکن است در آینده دست به خرابکاری گسترده بزنند.
استرالیا: نفوذ هکرهای چینی به زیرساخت‌ها

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ رئیس سازمان جاسوسی استرالیا مدعی شد هکر‌هایی که به ظن او برای دولت و ارتش چین کار می‌کنند، شبکه‌های مخابراتی و زیرساخت‌های حیاتی استرالیا را مورد نفوذ قرار داده‌اند و هشدار داد که در صورت انجام حمله خرابکارانه، اقتصاد این کشور می‌تواند دچار اختلال جدی شود.

مایک برگس، مدیرکل سازمان اطلاعات امنیتی استرالیا (ASIO)، در یک کنفرانس تجاری در ملبورن گفت که جاسوسی در سال گذشته حدود ۱۲.۵ میلیارد دلار استرالیا (۸.۱ میلیارد دلار آمریکا) به کشورش ضرر زده است، که شامل از دست رفتن حدود ۲ میلیارد دلار اسرار تجاری و مالکیت فکری بوده است.

برگس بر خطر خرابکاری سایبری تأکید کرد و در ادامه مدعی فعالیت‌های ۲ گروه به اصطلاح هکری منتسب به چین به نام‌های «طوفان نمکی» (Salt Typhoon) و «طوفان ولتاژ» (Volt Typhoon) شد و ادعا کرد اینها «هکر‌هایی هستند که برای دستگاه‌های اطلاعاتی و نظامی چین کار می‌کنند.»

سفارت چین در استرالیا فوراً به درخواست اظهار نظر پاسخ نداد. چین همواره اتهامات هک را رد می‌کند.

او ادعا کرد: «گروه طوفان نمکی نه تنها به سیستم‌های مخابراتی آمریکا در یک عملیات جاسوسی راه یافته، بلکه در حال بررسی و نفوذ به شبکه‌های مخابراتی ما در استرالیا نیز بوده است. گروه طوفان ولتاژ هم با هدف ایجاد اختلال، زیرساخت‌های حیاتی آمریکا را به خطر انداخته تا در موقعیت مناسب برای خرابکاری احتمالی آماده باشد.»

این مقام استرالیایی در ادامه اتهام‌زنی‌های خود اضافه کرد: «ما شاهد بوده‌ایم که هکر‌های چینی زیرساخت‌های حیاتی استرالیا را نیز بررسی کرده‌اند.»

برگس هشدار داد که اختلال گسترده در شبکه‌های ارتباطی می‌تواند پیامد‌های سنگینی برای جامعه او داشته باشد، از جمله در بانک‌ها، سیستم حمل‌ونقل، و حتی قطع آب و برق استرالیا.

او مدعی شد: «به شما اطمینان می‌دهم اینها فرضیه نیستند؛ دولت‌های خارجی هم‌اکنون تیم‌های حرفه‌ای دارند که چنین سناریو‌هایی را بررسی می‌کنند. سناریو‌های احتمالی دیگر شامل فلج کردن یک شرکت استرالیایی به عنوان رقیب تجاری یا ایجاد وحشت عمومی در جریان انتخابات است.»

به گزارش خبرگزاری رویترز، مایک برگس هفته گذشته در سخنرانی خود در مؤسسه لویی در سیدنی گفت که مقام‌های چینی هر بار که او در مورد چین به طور علنی سخن می‌گوید، شکایت‌های متعددی از سازمان اطلاعات امنیتی استرالیا به دولت و بخش خصوصی استرالیا ارسال می‌کنند.

او گفت: «اما این شکایت‌ها اراده مرا متوقف نخواهد کرد.»

گزارش خطا
