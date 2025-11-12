به گزارش تابناک؛ وزارت خارجه روسیه امروز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: گفتگوی تلفنی بین سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه و عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران انجام شد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه روسیه در این خصوص آمده است: وزرای خارجه دو کشور در مورد مسائل جاری دوجانبه و موضوعات منطقه‌ای تبادل نظر کردند.

این بیانیه در ادامه اضافه کرد: وزرای امور خارجه ایران و روسیه در این رایزنی تلفنی همچنین از کابل و اسلام آباد خواستند تا به گفت‌و‌گو‌ها برای حل و فصل اختلافات از طریق دیپلماتیک و روش‌های گفت‌و‌گو محور ادامه دهند.