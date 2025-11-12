میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

گفت‌و‌گوی عراقچی و لاوروف درباره روابط دوجانبه

مسکو در خصوص رایزنی وزرای امور خارجه ایران و روسیه اعلام کرد: وزرای خارجه دو کشور در مورد مسائل جاری دوجانبه و موضوعات منطقه‌ای تبادل نظر کردند.
کد خبر: ۱۳۳۹۸۵۲
| |
338 بازدید
گفت‌و‌گوی عراقچی و لاوروف درباره روابط دوجانبه

به گزارش تابناک؛ وزارت خارجه روسیه امروز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: گفتگوی تلفنی بین سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه و عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران انجام شد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه روسیه در این خصوص آمده است: وزرای خارجه دو کشور در مورد مسائل جاری دوجانبه و موضوعات منطقه‌ای تبادل نظر کردند.

این بیانیه در ادامه اضافه کرد: وزرای امور خارجه ایران و روسیه در این رایزنی تلفنی همچنین از کابل و اسلام آباد خواستند تا به گفت‌و‌گو‌ها برای حل و فصل اختلافات از طریق دیپلماتیک و روش‌های گفت‌و‌گو محور ادامه دهند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
عباس عراقچی لاوروف رایزنی تماس تلفنی کابل اسلام آباد
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
مدنی زاده پشت ناکامی رشد ۸ درصدی پنهان شد؛ بهانه جویی به جای پاسخگویی / اگر توانایی ندارید مملکت قحط الرجال ندارد
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هشدار روسیه به آمریکا درباره آزمایش هسته‌ای
لحظات انفجار انتحاری وحشتناک پاکستان
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید
مژده امروز حافظ؛ هنوز فرصت باقی است
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!
سکانس یوسف پیامبر که خیلی‌ها متوجه حضور کارگردان نشدند!
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!
ادعای نتانیاهو علیه برنامه هسته‌ای و موشکی ایران
اسرائیل در حال بررسی این سناریوهای حمله به ایران است
تسلیت رهبر انقلاب به خانوادۀ صابر کاظمی
زلیخای سریال آمریکایی «یوسف» در ۷۹ سالگی
آیا مدارس تهران فردا سه‌شنبه تعطیل می‌شود؟
دختر وزنه بردار ایران در دوضرب طلایی شد
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان
جلسات منظمی برای کنترل مرز مشترک با ایران داریم/ قیمت برنج پاکستانی در ایران رقابتی است
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۲۱۳ نظر)
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۳۲ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۱۱۴ نظر)
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید  (۱۱۲ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۹۸ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!  (۹۲ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۷۸ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۷۶ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۷۵ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۷۳ نظر)
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد  (۷۱ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۷۰ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۵ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۳ نظر)
حرکت ارزشمند علی دایی را ببینید  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005cYW
tabnak.ir/005cYW