قیمت گوشت فقط در یک هفته ۴ بار گران شد!

کاهش اعتبارات کالاهای اساسی در قانون بودجه ۱۴۰۴ در دولت چهاردهم سبب شد تا صدای بحران در ابتدا نیمه دوم از سمت تولید و بازار بلند شود؛ آنقدر که نهادهای بسیاری را ناگزیر به پاسخگویی کرد.
| |
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ کاهش اعتبارات کالا‌های اساسی در قانون بودجه ۱۴۰۴ در دولت چهاردهم سبب شد تا صدای بحران در ابتدا نیمه دوم از سمت تولید و بازار بلند شود؛ آنقدر که نهاد‌های بسیاری را ناگزیر به پاسخگویی کرد.

در این نایابی نهاده دامی گوشت گوساله افزایش بسیاری داشت و نوسان قیمتی بازار گوشت مرغ و تخم مرغ به اوج خود رسیده است؛ به طوری که در بازار گوشت مرغ ممکن است در یک هفته ۳ تا ۴ بار قیمت‌ها تغییر کند.

هشدار‌هایی که فعالان حوزه دامپروری و مرغداری از اسفند سال گذشته می‌دادند و نیز آماری که تشکل‌های کشاورزی از کاهش تولید به دلیل خشکسالی اعلام می‌کردند همگی از سوی معاونت توسعه بازرگانی سابق وزارت جهاد کشاورزی نشنیده گرفته شد و حتی فعالان این بازار به گلایه عنوان می‌کردند مسئول این بخش حاضر به تشکیل جلسه و شنیدن صدای ما نیست.

افشین صدر دادرس، مدیرعامل اتحادیه دام سبک در خصوص اهمیت تأمین نهاده دامی در کشور گفت: تأمین به موقع و به اندازه نهاده دامی در این روز‌ها به چند دلیل بسیار مهم است. مسئله اصلی، قرار داشتن کشور در شرایط خشکسالی است. این خشکسالی، آثار و تبعات آن قابل پیش‌بینی بوده و تذکرات هم در جلسات مختلف داده بود. اما متأسفانه متناسب با این هشدارها، در نیمه نخست سال تدابیر لازم در نهاد‌های متولی مانند وزارت جهاد کشاورزی، ستاد بحران کشور، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه دیده نشد.

وی افزود: به عنوان مثال، وزارت جهاد کشاورزی نتوانست شبکه توزیع را درست مدیریت کند چرا که سامانه بازارگاه در نیمه نخست سال به جولانگاه دلال‌ها و واسطه‌ها تبدیل شده بود.

این مسئول صنفی ادامه داد: با وجود این که تشکل‌های حوزه دامداری از زمستان سال گذشته نسبت به کمبود نهاده دامی و تأمین به موقع آن هشدار می‌دادند مدیران مربوطه توجهی نکردند و امروز بسیاری از واردکنندگان نهاده دامی مطالبات معوق ارزی ۸ تا ۹ ماهه از دولت دارند.

این مسئول صنفی با اشاره به بدهی سنگین دولت نسبت به واردکنندگان، اظهار کرد: از گلوگاه‌های اصلی و مهم این حوزه همین است که برخی از واردکنندگان عنوان می‌کنند در حال حاضر تمام سرمایه ما تبدیل به طلب ما از دولت شده است.

صدر دادرس افزود: مسئله مهم بعدی این است که در شرایط خشکسالی، چون بحرانی در حال حادث شدن بر کشور است که به اظهار کارشناسان سازمان هواشناسی، در دهه‌های اخیر هم بی سابقه بوده است، باید دید ستاد بحران کشور در این خصوص چه تمهیداتی را در نظر گرفته و در این راستا چه پیش‌بینی‌هایی را کرده است؟

مدیرعامل اتحادیه دام سبک در ادامه سخنان خود یادآور شد: گویا سقف واردات برای برون رفت از این وضعیت تغییر کرده و در مدیریت بازارگاه تغییراتی رخ داده است. امیدواریم در چند ماهه پایانی سال این حوزه با تنش کمتری به تولید پروتئین حیوانی مورد نیاز کشور بپردازد.

