توریست آمریکایی قربانی تجاوز گروهی در اسرائیل

۳ نفر در سرزمین‌های اشغالی به اتهام تجاوز جنسی به یک دختر آمریکایی دستگیر شدند.
کد خبر: ۱۳۳۹۸۴۸
| |
67 بازدید

توریست آمریکایی قربانی تجاوز گروهی در اسرائیل

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سایت وان عبری امروز (چهارشنبه) از دستگیری ۳ نفر در تل‌آویو به اتهام تجاوز جنسی به توریست آمریکایی خبر داد که یکی از متهمان در لیگ دسته اول فوتبال رژیم صهیونیستی بازی می‌کند.

اعمال خشونت و تجاوز علیه توریست‌ها در سرزمین‌های اشغالی باعث شده تا ضربه بزرگی به گردشگری رژیم صهیونیستی بزند.

روز گذشته شکایتی از سوی توریست آمریکایی ثبت شد تا فورا ۳ متهم به تجاوز جنسی دستگیر شوند.

شبکه ESPN گزارش می‌دهد که توریست ۲۹ ساله آمریکایی ۱۰ روز پیش در تل‌آویو توسط گروهی از اسرائیلی‌ها مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است.

طبق گزارش این رسانه آمریکایی، دو نفر از متهمان پرونده فوتبالیست‌هایی شاغل در لیگ دسته دوم و لیگ سوم هستند.

فوتبالیست اسرائیل توریست آمریکایی
