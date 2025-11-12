در حاشیه نمایشگاه کیش اینوکس ۲۰۲۵ و در پنل تخصصی «اوراقبهادارسازی رمزداراییها»، مدیران ارشد بازار سرمایه و نوبیتکس از آغاز حرکت مشترک برای توسعه ابزارهای مبتنی بر رمزارزها خبر دادند. رحمان آراسته، مدیر بازار مشتقه بورس کالا، با اشاره به ظرفیتهای این نهاد گفت: «ظرفیت لازم برای توکنسازی در بورس کالا وجود دارد و مدیرعامل بورس با دیدی باز این موضوع را دنبال میکند. هماکنون تیم ویژهای در این زمینه مشغول به کار است.» همچنین میثم فدایی، مدیرعامل گروه خدمات بازار سرمایه آبان نیز تأکید کرد: «بورس کالا یکی از فعالترین نهادها در طراحی ابزارهای نوین مالی است. توسعه ابزارهای مبتنی بر رمزداراییها میتواند گامی مؤثر در پیوند اقتصاد دیجیتال با نظام مالی کشور باشد.» در ادامه همین نشست، امیرحسین راد، مدیرعامل نوبیتکس نیز با استقبال از این رویکرد نهادهای مالی نسبت به استفاده از ظرفیت نوبیتکس به عنوان نماینده بخش خصوصی، آمادگی این مجموعه را برای همکاری در مسیر توکنسازی داراییها و اوراقبهادارسازی رمزداراییها اعلام کرد.
بازار جهانی رمزارزها در آستانه بلوغ
امیرحسین راد در سخنان خود با اشاره به روند رشد جهانی داراییهای دیجیتال گفت: «در حال حاضر بیش از ۸۰۰ میلیون نفر در سراسر جهان از رمزارزها استفاده کردهاند و این رقم سالانه بین ۱۰ تا ۱۵ درصد رشد دارد. در ایران نیز حدود ۱۵ میلیون نفر بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در بازار رمزارز فعال هستند.» او افزود: «رمزارزها در ابتدا با هدف جایگزینی پولهای سنتی ایجاد شدند، اما امروز بیتکوین بیشتر بهعنوان طلای دیجیتال و ابزار ذخیره ارزش شناخته میشود.»
قیمتگذاری شفاف، شرط ورود به بازار توکنها
راد یکی از چالشهای اساسی در مسیر اوراقبهادارسازی رمزداراییها را قیمتگذاری و مرجع کشف قیمت دانست و گفت: «در بازارهای جهانی مانند بورس آمریکا، سالها طول کشید تا مدل قابل اتکایی برای نظارت و کشف قیمت ایجاد شود. در ایران نیز اگر هدف ما پیوند بازار رمزارز با بازار سرمایه است، باید مرجع قیمتی مشخص و قابل اتکا تعریف شود؛ برای مثال از طریق معاملات سپرده بیتکوین در بورس کالا.»
زیرساخت فنی و امنیت؛ پیششرطهای حیاتی توکنسازی
مدیرعامل نوبیتکس با اشاره به چالشهای زیرساختی گفت: «دو مسئله کلیدی در مسیر توسعه ابزارهای مالی مبتنی بر رمزدارایی وجود دارد: نخست، امنیت و نگهداری داراییهای دیجیتال که با ریسکهای سایبری همراه است؛ و دوم، نبود زیرساخت بازارگردانی و اتصال لحظهای میان بازار رمزارز و سایر بازارها که میتواند موجب نوسان و کاهش اعتماد سرمایهگذاران شود.» او درباره الزامات امنیتی افزود: «در سطح جهانی برای افزایش امنیت از ساختارهایی مانند کلیدهای چندبخشی (Multi-Signature Keys) استفاده میشود. در این روش، کلید اصلی نگهداری دارایی به چند بخش تقسیم میشود و هیچ فرد یا سیستم واحدی بهتنهایی به همهی آن دسترسی ندارد. این معماری مانع از انتقال غیرمجاز داراییها میشود.» راد تأکید کرد: «در نوبیتکس نیز بخشی از این فناوریها پیادهسازی شده و زیرساخت نگهداری دارایی کاربران با بالاترین استانداردهای امنیتی بینالمللی همخوانی دارد.»
توکنسازی؛ فرصت تازه برای تأمین مالی و جذب سرمایهگذار بینالمللی
امیرحسین راد با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی توکنسازی گفت: «توکنسازی میتواند با حذف واسطهها، تسویه آنی و ثبت شفاف تراکنشها در بلاکچین، مسیر تازهای برای تأمین مالی در کشور ایجاد کند. این ابزار امکان معامله ۲۴ ساعته و استفاده از داراییها بهعنوان وثیقه را نیز فراهم میکند.» او افزود: «در صورت فراهم شدن زیرساختهای حقوقی و فنی، میتوان از توکنسازی برای دسترسی به سرمایهگذاران بینالمللی بهره گرفت. اما در نبود این زیرساختها، بازار توکنها عمق کافی نخواهد داشت و نقدشوندگی آن پایین میماند.» مدیرعامل نوبیتکس در پایان تأکید کرد: «فرصت امروز ایران در بازار رمزارز، صرفاً خرید و فروش نیست؛ بلکه باید به سمت اوراقبهادارسازی و توکنسازی داراییهای واقعی حرکت کنیم. این مسیر میتواند پلی میان اقتصاد سنتی و دیجیتال باشد و بستری شفاف و امن برای توسعه نظام مالی کشور فراهم آورد.» مدیر بازار مشتقه بورس کالا هم با اشاره به ضرورت همکاری میان نهادهای مالی و پلتفرمهای نوآور ادامه داد: «اگر بورس کالا بخواهد بهتنهایی این مسیر را پیش ببرد، اتفاق خاصی نخواهد افتاد. لازم است ارتباط رسمی میان بازار سرمایه و پلتفرمها یا صرافیهای رمزارز چه در قالب بازار کریپتو و چه در قالب توکنسازی برقرار شود. در خصوص بیتکوین نیز بررسیها و پیشنهادهای ما نشان میدهد میتوانیم گواهی سپرده مبتنی بر بیتکوین را طراحی کنیم و همکاریهایی با مجموعههای رمزارزی نظیر نوبیتکس شکل دهیم»