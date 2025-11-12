میلی صفحه خبر لوگو بالا
بارسلونا آماده میزبانی کنگره جهانی موبایل ۲۰۲۵؛ رونمایی از نسل تازه فناوری‌های ارتباطی

کنگره جهانی موبایل (MWC 2025) از ۱۲ تا ۱۵ اسفند ۱۴۰۴ در بارسلونا برگزار می‌شود و میزبان بزرگ‌ترین شرکت‌های فناوری ارتباطات و موبایل جهان خواهد بود. این رویداد تمرکز ویژه‌ای بر شبکه‌های 6G، گوشی‌های هوشمند نسل جدید و ادغام هوش مصنوعی در ارتباطات دارد.
کد خبر: ۱۳۳۹۸۳۹
| |
165 بازدید

بارسلونا آماده میزبانی کنگره جهانی موبایل ۲۰۲۵؛ رونمایی از نسل تازه فناوری‌های ارتباطی

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، بیش از ۲۵۰۰ شرکت فناور از سراسر جهان در این رویداد حضور خواهند داشت و آخرین دستاوردهای خود را در حوزه ارتباطات پیشرفته، اینترنت اشیاء و واقعیت ترکیبی معرفی می‌کنند.

انتظار می‌رود شرکت‌های بزرگی مانند سامسونگ، اپل، شیائومی و هواوی در این نمایشگاه نسل تازه‌ای از گوشی‌های هوشمند و دستگاه‌های پوشیدنی را رونمایی کنند.

یکی از محورهای کلیدی MWC 2025، کاربردهای شبکه 6G در صنایع مختلف از جمله خودروهای خودران، شهرهای هوشمند و خدمات پزشکی از راه دور خواهد بود.

بخش ویژه‌ای نیز به استارتاپ‌های نوآور اختصاص یافته تا محصولات و راهکارهای جدید خود را در معرض دید سرمایه‌گذاران جهانی قرار دهند. 

کارشناسان معتقدند این رویداد می‌تواند مسیر آینده صنعت ارتباطات را تعیین کند و رقابت میان غول‌های فناوری را وارد مرحله‌ای تازه سازد.

اهمیت خبر MWC 2025 نه‌تنها ویترین جهانی نوآوری‌های ارتباطی است، بلکه به‌عنوان پلتفرم تعامل میان شرکت‌های بزرگ و استارتاپ‌ها عمل می‌کند.

این رویداد نشان می‌دهد که رقابت جهانی در حوزه فناوری به‌طور جدی به سمت ارتباطات نسل ششم و ادغام هوش مصنوعی با زندگی روزمره حرکت کرده است.

گزارش خطا
