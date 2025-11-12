کنگره جهانی موبایل (MWC 2025) از ۱۲ تا ۱۵ اسفند ۱۴۰۴ در بارسلونا برگزار می‌شود و میزبان بزرگ‌ترین شرکت‌های فناوری ارتباطات و موبایل جهان خواهد بود. این رویداد تمرکز ویژه‌ای بر شبکه‌های 6G، گوشی‌های هوشمند نسل جدید و ادغام هوش مصنوعی در ارتباطات دارد.

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، بیش از ۲۵۰۰ شرکت فناور از سراسر جهان در این رویداد حضور خواهند داشت و آخرین دستاوردهای خود را در حوزه ارتباطات پیشرفته، اینترنت اشیاء و واقعیت ترکیبی معرفی می‌کنند.

انتظار می‌رود شرکت‌های بزرگی مانند سامسونگ، اپل، شیائومی و هواوی در این نمایشگاه نسل تازه‌ای از گوشی‌های هوشمند و دستگاه‌های پوشیدنی را رونمایی کنند.

یکی از محورهای کلیدی MWC 2025، کاربردهای شبکه 6G در صنایع مختلف از جمله خودروهای خودران، شهرهای هوشمند و خدمات پزشکی از راه دور خواهد بود.

بخش ویژه‌ای نیز به استارتاپ‌های نوآور اختصاص یافته تا محصولات و راهکارهای جدید خود را در معرض دید سرمایه‌گذاران جهانی قرار دهند.

کارشناسان معتقدند این رویداد می‌تواند مسیر آینده صنعت ارتباطات را تعیین کند و رقابت میان غول‌های فناوری را وارد مرحله‌ای تازه سازد.

اهمیت خبر MWC 2025 نه‌تنها ویترین جهانی نوآوری‌های ارتباطی است، بلکه به‌عنوان پلتفرم تعامل میان شرکت‌های بزرگ و استارتاپ‌ها عمل می‌کند.

این رویداد نشان می‌دهد که رقابت جهانی در حوزه فناوری به‌طور جدی به سمت ارتباطات نسل ششم و ادغام هوش مصنوعی با زندگی روزمره حرکت کرده است.