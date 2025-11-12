کشف ۳ انبار بزرگ آرد قاچاق در کرمانشاه

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سازمان اطلاعات سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه در تازهترین اقدام خود سه انبار بزرگ آرد قاچاق به میزان یکهزار و ۵۰۰ کیسه را شناسایی و توقیف کرد و در این رابطه سه متهم نیز دستگیر شدند. با توجه به اختلاف چشمگیر قیمت آرد در داخل کشور و کشورهای همسایه، بهویژه تفاوت میان نرخ دولتی و آزاد، استانهای مرزی مانند کرمانشاه در سالهای اخیر به یکی از کانونهای فعالیت باندهای سازمانیافته قاچاق آرد تبدیل شدهاند. در حال حاضر، هر کیسه آرد دولتی با احتساب هزینه حمل حدود ۵۵ هزار تومان قیمت دارد، در حالی که همین محصول در بازار آزاد بیش از یکمیلیون و دویست هزار تومان معامله میشود؛ اختلافی که سود هنگفتی را برای قاچاقچیان رقم میزند. بر اساس اعلام سازمان اطلاعات سپاه حضرت نبی اکرم (ص)، این نهاد در سه سال گذشته در راستای صیانت از حقوق مردم و بیتالمال موفق به کشف و توقیف بیش از ۲۵۰ هزار کیسه آرد قاچاق شده است. همچنین طی هشت ماه گذشته، حدود هشتهزار تُن آرد قاچاق که از برخی کارخانههای آرد استان بهصورت غیرقانونی در حال خروج بود، شناسایی و توقیف شده است.
منابع مطلع اعلام کردند آردهای قاچاق معمولاً در مکانهای غیربهداشتی و غیراستاندارد نگهداری میشوند و به دلیل آلودگی و فساد، در صورت ورود به چرخه مصرف، تهدیدی جدی برای سلامت مردم محسوب میشوند. سازمان اطلاعات سپاه حضرت نبی اکرم (ص) تأکید کرده است که در مقابله با شبکههای قاچاق آرد هیچگونه اغماضی نخواهد داشت و با جدیت و قاطعیت با متخلفان برخورد قانونی میکند.