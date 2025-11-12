میلی صفحه خبر لوگو بالا
بازداشت ۳ عضو از شورای شهر رامسر

رئیس کل دادگستری مازندران از بازداشت یک عضو شورای شهر، یک عضو شورای بخش و یک عضو شورای روستا و مرتبطین آنها به اتهام اختلاس، ارتشاء و جعل اسناد دولتی در شهرستان رامسر خبر داد.
کد خبر: ۱۳۳۹۸۳۷
| |
282 بازدید
بازداشت ۳ عضو از شورای شهر رامسر

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ عباس پوریانی در تشریح این خبر گفت: در پی بازداشت‌های صورت گرفته در راستای مبارزه با فساد در شهرستان رامسر طی نیمه اول سال جاری، مستندات جدیدی از تخلف در این شهرستان حاصل و جرائم اشخاص دیگری کشف شد که در این راستا با صدور دستور قاطع قضایی از سوی دادستان شهرستان رامسر، ۵ نفر بازداشت شدند.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان این مطلب که افراد فوق به اتهامات مالی بازداشت و روانه زندان شدند، تاکید کرد: به علت ارتباط جرم ارتکابی با سمت نامبردگان در شورای شهر، بخش و روستا، از سوی بازپرس برای متهمین قرار منع اشتغال از همه فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی صادر شده است.

پوریانی با بیان اینکه این افراد با سوء استفاده از موقعیت شغلی و تایید غیر قانونی اسناد همچنین سند سازی صوری و معرفی افراد پوششی مبادرت به دریافت وجوه غیر قانونی و سکه می‌کردند، افزود: علیه فردی دیگری نیز که در پرونده احدی از متهمین، اقدام به جعل دو فقره سند رسمی دولتی نموده و اسناد جعلی را جهت بهره برداری در اختیار متهم دیگر قرار داده بود نیز در راستای ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری از سوی بازپرس اعلام جرم شده و پس از تشکیل پرونده در دادسرای رامسر، متهم تحت عنوان جعل اسناد دولتی دستگیر و با صدور قرار مناسب روانه زندان شد.

در روز چهارشنبه ۲۱ آبان، رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه عزم دستگاه قضایی برای مقابله با هرگونه مولفه فساد جدی بوده و بدون اغماض با متخلفین پرونده‌های فوق الذکر برخورد قانونی خواهد شد، خاطرنشان کرد: تحقیقات تکمیلی برای کشف زوایای دیگر پرونده و شناسایی سایر مرتبطین ادامه دارد.

بازداشت شورای شهر عباس پوریانی رامسر دستگاه قضایی مازندران
