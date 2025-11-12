ترامپ خواستار عفو نتانیاهو شد

به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ در نامهای رسمی خطاب به رئیسجمهور اسرائیل نوشت:
«رئیسجمهور محترم،
با این نامه درخواست میکنم بنیامین نتانیاهو را مورد عفو کامل قرار دهید؛ کسی که نخستوزیری توانمند و قاطع در دوران جنگ بوده و امروز اسرائیل را به مرحلهای جدید هدایت میکند تا همکاری با رهبران کلیدی خاورمیانه ادامه یابد و کشورهای بیشتری به پیمانهای ابراهیم بپیوندند.
نخستوزیر نتانیاهو در برابر دشمنان سرسخت و شرایط دشوار، استوار ایستاده است و نباید تمرکز او بیدلیل از مسیر اصلی منحرف شود.
در حالی که به استقلال و الزامات نظام قضایی اسرائیل احترام میگذارم، باور دارم پرونده مطرحشده علیه «بیبی»، که سالها در کنار من مبارزه کرده است، پیگردی سیاسی و ناعادلانه تلقی میشود؛ اقدامی علیه دشمن دیرینه اسرائیل، یعنی ایران.
اکنون که به دستاوردهای بیسابقهای رسیدهایم و حماس نیز مهار شده است، زمان آن فرا رسیده تا به نتانیاهو اجازه دهیم اسرائیل را متحد سازد و این پرونده حقوقی را برای همیشه خاتمه دهد.»