ترامپ خواستار عفو نتانیاهو شد

دونالد ترامپ در نامه‌ای رسمی به رئیس‌جمهور اسرائیل، با دفاع از عملکرد بنیامین نتانیاهو، خواستار عفو کامل او شد. ترامپ در این نامه تأکید کرده است پرونده قضایی علیه نخست‌وزیر اسرائیل را «سیاسی و ناعادلانه» می‌داند و از ضرورت تمرکز نتانیاهو بر «اتحاد اسرائیل و توسعه پیمان‌های ابراهیم» سخن گفته است.
به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ در نامه‌ای رسمی خطاب به رئیس‌جمهور اسرائیل نوشت:

«رئیس‌جمهور محترم،

با این نامه درخواست می‌کنم بنیامین نتانیاهو را مورد عفو کامل قرار دهید؛ کسی که نخست‌وزیری توانمند و قاطع در دوران جنگ بوده و امروز اسرائیل را به مرحله‌ای جدید هدایت می‌کند تا همکاری با رهبران کلیدی خاورمیانه ادامه یابد و کشورهای بیشتری به پیمان‌های ابراهیم بپیوندند.

نخست‌وزیر نتانیاهو در برابر دشمنان سرسخت و شرایط دشوار، استوار ایستاده است و نباید تمرکز او بی‌دلیل از مسیر اصلی منحرف شود.

در حالی که به استقلال و الزامات نظام قضایی اسرائیل احترام می‌گذارم، باور دارم پرونده مطرح‌شده علیه «بی‌بی»، که سال‌ها در کنار من مبارزه کرده است، پیگردی سیاسی و ناعادلانه تلقی می‌شود؛ اقدامی علیه دشمن دیرینه اسرائیل، یعنی ایران.

اکنون که به دستاوردهای بی‌سابقه‌ای رسیده‌ایم و حماس نیز مهار شده است، زمان آن فرا رسیده تا به نتانیاهو اجازه دهیم اسرائیل را متحد سازد و این پرونده حقوقی را برای همیشه خاتمه دهد.»

