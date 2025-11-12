میلی صفحه خبر لوگو بالا
دکتر للـه‌گانی تاکید کرد

تحقق اهداف توسعه‌ای سازمان منطقه آزاد کیش با حمایت بانک رفاه کارگران

مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بانک رفاه کارگران در نشست مشترک با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از آمادگی بانک به منظور حمایت از برنامه‌های توسعه‌ای این سازمان و ارائه خدمات نوین و متمایز بانکی به ساکنان و گردشگران این جزیره خبر دادند.
کد خبر: ۱۳۳۹۸۲۸
| |
250 بازدید

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، در این نشست‌ که در محل سازمان و در حاشیه دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک، بیمه، خصوصی‌سازی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور (KishInvex 2025) برگزار شد، ضمن تشریح محصولات و ابزارهای نوین بانک رفاه، بهره‌برداری از این ابزارها در راستای تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌های اجرایی سازمان مورد تاکید قرار گرفت. 

مدیرعامل بانک رفاه کارگران طی سخنانی در این نشست‌، "اوراق گواهی سپرده خاص" را از جمله این ابزارها برشمرد و گفت: این اوراق با جمع‌آوری منابع خرد و سرگردان از سطح جامعه و هدایت آنها به سمت بنگاه‌های اقتصادی، علاوه بر تامین مالی این بنگاه‌ها منجر به مدیریت نقدینگی عمومی و کاهش نرخ تورم می‌شود. 

تحقق اهداف توسعه‌ای سازمان منطقه آزاد کیش با حمایت بانک رفاه کارگران 

وی افزود: تاکنون از طریق این اوراق نسبت به تامین مالی شرکت‌های متعددی در استان‌های مختلف اقدام شده است که از جمله آنها شرکت پالایش نفت بندرعباس است که از این طریق 31 همت منابع مالی مورد نیاز این شرکت تامین شد.

دکتر للـه‌گانی از "کارت رفاهی مبتنی بر اوراق گام" به عنوان یکی دیگر از ابزارهای جدید بانک رفاه کارگران نام برد گفت: این کارت تا سقف 500 میلیون تومان، نرخ کارمزد حدود 5 درصد و بازپرداخت 24 ماهه برای متقاضیان واجد شرایط صادر می‌شود و علاوه بر افزایش قدرت خرید خانوارها، منجر به رونق بازار فروش تولیدکنندگان داخلی می‌شود.  
وی افزود: استقبال بسیار خوبی از این کارت در جامعه شکل گرفته است و فروشگاه‌های اینترنتی به شکل روزافزونی در حال اتصال به آن هستند. در آینده نزدیک شاهد خواهیم بود که بخش عمده این فروشگاه‌ها از ظرفیت‌های این کارت به منظور توسعه بازار فروش خود استفاده خواهند کرد.

به گفته دکتر للـه‌گانی، فکتورینگ، پلتفرم خرید و فروش اعتباری "وایب"، برات الکترونیک، سامانه "رفاه‌کار" و... از دیگر محصولات، ابزارها و خدمات متمایز بانک رفاه کارگران هستند که می‌توان از آنها در راستای توسعه گردشگری و بهبود سکونت در این جزیره استفاده کرد.   

وی افزود: اعطای تسهیلات به کارکنان، ایجاد شبکه امن برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، صدور ضمانت‌نامه ریالی و اعتبار اسنادی و ... از دیگر خدماتی است که این بانک می‌تواند در همکاری متقابل با این سازمان ارائه کند.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران تصریح کرد: ظرفیت‌های اجرایی و حمایتی بانک رفاه کارگران در سال‌های اخیر به نحو چشم‌گیری افزایش یافته است و آمادگی داریم از طریق توسعه همکاری‌های متقابل با سازمان منطقه آزاد کیش، ارائه خدمات بانکی نوین و متمایز به ساکنان و گردشگران جزیره کیش را گسترش دهیم. 

دکتر للـه‌گانی در پایان به دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک، بیمه، خصوصی‌سازی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور اشاره کرد و گفت: این نمایشگاه خوشبختانه با شور و حال بسیار خوبی در حال برگزاری است و بانک‌ رفاه کارگران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های تجاری کشور به همراه شرکت‌های تابعه حضور پررنگی در آن دارد.

دکتر کبیری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش نیز طی سخنانی در این نشست با قدردانی از حمایت‌های بانک رفاه کارگران از برنامه‌های توسعه‌ای این سازمان گفت: برنامه‌های مختلفی از سوی سازمان به منظور تحقق اهداف توسعه‌ای پیش‌بینی شده است که برای اجرای آنها نیازمند مشارکت و همکاری بانک رفاه کارگران هستیم. 

وی افزود: در جزیره کیش به دنبال هم‌افزایی میان بازار پول و سرمایه هستیم تا از این طریق بتوانیم مدلی کارآمد برای توسعه جزیره ارائه دهیم. بدون شک بانک رفاه کارگران برای تحقق این هدف می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با بیان اینکه جزیره کیش می‌تواند در اجرای پروژه‌های نوین بانکی در کشور پیشرو باشد خاطرنشان کرد: با توجه به برنامه‌های تحولی بانک رفاه کارگران در سال‌های اخیر در راستای طراحی و ارائه محصولات نوین بانکی، می‌توانیم از ظرفیت‌های این بانک در راستای بهبود خدمات و افزایش رضایتمندی ساکنان و گردشگران استفاده کنیم.

وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
مدنی زاده پشت ناکامی رشد ۸ درصدی پنهان شد؛ بهانه جویی به جای پاسخگویی / اگر توانایی ندارید مملکت قحط الرجال ندارد
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
