میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

واکنش کنعانی‌زادگان به حضور پزشکیان در اردو

حسین کنعانی‌زادگان حضور رئیس‌جمهور در اردوی تیم ملی را اقدامی روحیه‌بخش و انگیزه‌آفرین برای بازیکنان دانست.
کد خبر: ۱۳۳۹۸۲۶
| |
17 بازدید

واکنش کنعانی‌زادگان به حضور پزشکیان در اردو

به گزارش تابناک به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، محمدحسین کنعانی زادگان مدافع باتجربه تیم ملی با اشاره به شرایط ملی‌پوشان در آستانه دیدار با کیپ‌وِرد گفت: من اعتقاد صددرصدی دارم که در بازی‌های تدارکاتی، نتیجه در اولویت دوم قرار دارد؛ چراکه هدف اصلی، شناخت نقاط ضعف و قوت تیم است. این تورنمنت برای تیم ملی بسیار مفید خواهد بود. بعد از این تورنمنت فقط یک فیفادی دیگر در پیش داریم و زمان زیادی برای آماده‌سازی نداریم. سه تیم حاضر در این تورنمنت (مصر، ازبکستان و کیپ‌وِرد) همگی در جام جهانی حضور دارند و این باعث می‌شود تیم ملی محک بسیار خوبی بخورد. از این نوع بازی‌ها باید بیشتر برگزار شود.

او در ادامه با قدردانی از کادر فنی تیم ملی افزود: مربیان تیم ملی با دلسوزی و حرفه‌ای‌گری کار می‌کنند و حتی زمانی که در باشگاه‌ها هستیم، وضعیت جسمانی و آمادگی ما را زیر نظر دارند. هر هفته پس از بازی‌های باشگاهی باید به کمپ تیم ملی بیاییم تا تست خون و برنامه‌های ریکاوری را انجام دهیم. سال جام جهانی، سال بسیار حساسی است و همه باید پشت تیم ملی باشند. در این مقطع دیگر بحث رنگ و باشگاه نیست؛ تنها پرچم ایران مهم است.

کنعانی‌زادگان درباره برنامه آماده‌سازی تیم ملی برای حضور در جام جهانی گفت: با توجه به اتمام بازی‌های باشگاهی، فرصت تمرینات ما محدود بود و پیش از بازی با کیپ‌وِرد تنها دو تا سه جلسه تمرین داشتیم، اما یک ماه تا ۴۰ روز قبل از نخستین بازی در جام جهانی، زمان مناسبی داریم تا از نظر تیمی به شرایط ایده‌آل برسیم.

او همچنین درباره شناخت از تیم کیپ‌وِرد اظهار داشت: شناخت نسبی از این تیم داریم. تقریباً تمام بازیکنانشان لژیونر هستند؛ چند بازیکن در لیگ هلند و یکی دو بازیکن در لیگ انگلیس بازی می‌کنند. دروازه‌بان خوبی هم دارند. مطمئناً بازی سخت و مفیدی برای ما خواهد بود و تلاش می‌کنیم دستورات آقای قلعه‌نویی و کادر فنی را به‌خوبی در زمین اجرا کنیم.

مدافع باسابقه تیم ملی درباره احتمال شکستن رکورد گلزنی در میان مدافعان میانی گفت: خدا را شکر تاکنون ۶ گل برای تیم ملی زده‌ام و اگر دو تا سه گل دیگر بزنم، رکورددار می‌شوم، اما واقعاً رکورد برایم اهمیتی ندارد. تنها هدفم موفقیت تیم ملی است. همیشه گفته‌ام چه یک دقیقه و چه ۹۰ دقیقه بازی کنم، با تمام وجودم برای تیم ملی می‌جنگم. افتخار بزرگی است که بیش از ۱۰، ١٢ سال است در اردو‌ها و مسابقات تیم ملی حضور دارم و کنار بازیکنان بزرگی مثل علیرضا جهانبخش و مهدی طارمی بازی می‌کنم.

کنعانی‌زادگان در پایان با تشکر از حضور رئیس‌جمهور و وزیر ورزش در اردوی تیم ملی گفت: حضور آقای رئیس‌جمهور و دکتر دنیامالی وزیر ورزش در جمع ملی‌پوشان نشان‌دهنده توجه مسئولان عالی‌رتبه کشور به تیم ملی است. این حضور برای همه بازیکنان انگیزه‌بخش بود. امیدوارم با حمایت کامل مردم و مسئولان، تیم ملی بتواند در جام جهانی نماینده شایسته‌ای برای ایران باشد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
کنعانی زادگان مسعود پزشکیان ملی پوشان کیپ ورد تیم ملی جام جهانی گلزنی
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
مدنی زاده پشت ناکامی رشد ۸ درصدی پنهان شد؛ بهانه جویی به جای پاسخگویی / اگر توانایی ندارید مملکت قحط الرجال ندارد
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بازگشت مدافع کایسری‌اسپور به تیم ملی
اعلام زمان بازگشت قهرمانان فوتسال از ریاض
پوستر ایران برای بازی تیم‌ملی مقابل کیپ‌ورد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید
مژده امروز حافظ؛ هنوز فرصت باقی است
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!
سکانس یوسف پیامبر که خیلی‌ها متوجه حضور کارگردان نشدند!
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!
ادعای نتانیاهو علیه برنامه هسته‌ای و موشکی ایران
اسرائیل در حال بررسی این سناریوهای حمله به ایران است
تسلیت رهبر انقلاب به خانوادۀ صابر کاظمی
زلیخای سریال آمریکایی «یوسف» در ۷۹ سالگی
آیا مدارس تهران فردا سه‌شنبه تعطیل می‌شود؟
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان
جلسات منظمی برای کنترل مرز مشترک با ایران داریم/ قیمت برنج پاکستانی در ایران رقابتی است
قوه قضاییه: علیه بلاگر مشهور اعلام جرم شد
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۲۱۳ نظر)
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۳۲ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۱۱۴ نظر)
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید  (۱۱۲ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۹۸ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!  (۹۱ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۷۸ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۷۶ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۷۵ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۷۳ نظر)
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد  (۷۱ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۷۰ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۵ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۳ نظر)
حرکت ارزشمند علی دایی را ببینید  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005cY6
tabnak.ir/005cY6