به گزارش تابناک به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، محمدحسین کنعانی زادگان مدافع باتجربه تیم ملی با اشاره به شرایط ملی‌پوشان در آستانه دیدار با کیپ‌وِرد گفت: من اعتقاد صددرصدی دارم که در بازی‌های تدارکاتی، نتیجه در اولویت دوم قرار دارد؛ چراکه هدف اصلی، شناخت نقاط ضعف و قوت تیم است. این تورنمنت برای تیم ملی بسیار مفید خواهد بود. بعد از این تورنمنت فقط یک فیفادی دیگر در پیش داریم و زمان زیادی برای آماده‌سازی نداریم. سه تیم حاضر در این تورنمنت (مصر، ازبکستان و کیپ‌وِرد) همگی در جام جهانی حضور دارند و این باعث می‌شود تیم ملی محک بسیار خوبی بخورد. از این نوع بازی‌ها باید بیشتر برگزار شود.

او در ادامه با قدردانی از کادر فنی تیم ملی افزود: مربیان تیم ملی با دلسوزی و حرفه‌ای‌گری کار می‌کنند و حتی زمانی که در باشگاه‌ها هستیم، وضعیت جسمانی و آمادگی ما را زیر نظر دارند. هر هفته پس از بازی‌های باشگاهی باید به کمپ تیم ملی بیاییم تا تست خون و برنامه‌های ریکاوری را انجام دهیم. سال جام جهانی، سال بسیار حساسی است و همه باید پشت تیم ملی باشند. در این مقطع دیگر بحث رنگ و باشگاه نیست؛ تنها پرچم ایران مهم است.

کنعانی‌زادگان درباره برنامه آماده‌سازی تیم ملی برای حضور در جام جهانی گفت: با توجه به اتمام بازی‌های باشگاهی، فرصت تمرینات ما محدود بود و پیش از بازی با کیپ‌وِرد تنها دو تا سه جلسه تمرین داشتیم، اما یک ماه تا ۴۰ روز قبل از نخستین بازی در جام جهانی، زمان مناسبی داریم تا از نظر تیمی به شرایط ایده‌آل برسیم.

او همچنین درباره شناخت از تیم کیپ‌وِرد اظهار داشت: شناخت نسبی از این تیم داریم. تقریباً تمام بازیکنانشان لژیونر هستند؛ چند بازیکن در لیگ هلند و یکی دو بازیکن در لیگ انگلیس بازی می‌کنند. دروازه‌بان خوبی هم دارند. مطمئناً بازی سخت و مفیدی برای ما خواهد بود و تلاش می‌کنیم دستورات آقای قلعه‌نویی و کادر فنی را به‌خوبی در زمین اجرا کنیم.

مدافع باسابقه تیم ملی درباره احتمال شکستن رکورد گلزنی در میان مدافعان میانی گفت: خدا را شکر تاکنون ۶ گل برای تیم ملی زده‌ام و اگر دو تا سه گل دیگر بزنم، رکورددار می‌شوم، اما واقعاً رکورد برایم اهمیتی ندارد. تنها هدفم موفقیت تیم ملی است. همیشه گفته‌ام چه یک دقیقه و چه ۹۰ دقیقه بازی کنم، با تمام وجودم برای تیم ملی می‌جنگم. افتخار بزرگی است که بیش از ۱۰، ١٢ سال است در اردو‌ها و مسابقات تیم ملی حضور دارم و کنار بازیکنان بزرگی مثل علیرضا جهانبخش و مهدی طارمی بازی می‌کنم.

کنعانی‌زادگان در پایان با تشکر از حضور رئیس‌جمهور و وزیر ورزش در اردوی تیم ملی گفت: حضور آقای رئیس‌جمهور و دکتر دنیامالی وزیر ورزش در جمع ملی‌پوشان نشان‌دهنده توجه مسئولان عالی‌رتبه کشور به تیم ملی است. این حضور برای همه بازیکنان انگیزه‌بخش بود. امیدوارم با حمایت کامل مردم و مسئولان، تیم ملی بتواند در جام جهانی نماینده شایسته‌ای برای ایران باشد.