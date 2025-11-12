میلی صفحه خبر لوگو بالا
اسرائیل برای نجات دریاچه جلیله دست به کار شد

رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش دادند که این رژیم پروژه انتقال آب شیرین‌شده دریا به دریاچه جلیله را آغاز کرده است.
کد خبر: ۱۳۳۹۸۲۴
| |
3 بازدید
اسرائیل برای نجات دریاچه جلیله دست به کار شد

به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ برای اولین بار است که رژیم صهیونیستی تصمیم می‌گیرد یک دریاچه آب شیرین را با آب شیرین‌شده دریا احیا کند.

مدیر این پروژه مدعی شده اجرای این پروژه سطح آب دریاچه جلیله را حدود نیم سانتیمتر در ماه افزایش می‌دهد.

دریاچه جلیله یا طبریه مهمترین منبع تامین آب شرب اسرائیل به شمار می‌رود که در بلندی‌های اشغالی جولان قرار دارد.

در تازه‌ترین بررسی، سطح آب این دریاچه تنها ۱۳ اینچ (حدود ۳۰ سانتیمتر) بالاتر از «خط قرمز پایینی» (سطح بحرانی) گزارش شده است.

در برخی محافل یهودی، خشک شدن دریاچه جلیله به عنوان نشانه‌ای از خشم خدا یا نزدیک بودن پایان جهان تلقی می‌شود.

رژیم صهیونیستی از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ شاهد خشکسالی بی‌سابقه بود که سطح آب دریاچه جلیله را به پایین‌ترین سطح در تمام دوران‌ها رساند.

زمستان گذشته هم میزان بارش باران در سرزمین‌های اشغالی ۵۰ درصد کمتر از میانگین بود که این کاهش در مناطق اطراف دریاچه جلیله به ۶۰ درصد و حتی بیشتر هم رسید.

در پی این کاهش بارندگی‌ها، ایستگاه‌های نجات غریق که زمانی در معرض امواج بودند، اکنون در داخل خشکی قرار گرفته‌اند.

اسرائیل رژیم صهیونیستی انتقال آب دریاچه جلیله جولان
