دیدار مشکوک نمایندۀ ایران با یک مقام اسرائیلی +عکس

در پی انتشار و حذف تصاویر حضور معاون سازمان ملی استاندارد ایران در کنار مدیر اجرایی مؤسسه استاندارد اسرائیل در اجلاس جهانی ایزو، اصالت‌سنجی تصاویر نشان می‌دهد فرد حاضر در این تصاویر «گیلاد گلوب» مدیر اجرایی مؤسسه استاندارد اسرائیل (SII) است.
کد خبر: ۱۳۳۹۸۲۰
| |
3007 بازدید

دیدار مشکوک نمایندۀ ایران با یک مقام اسرائیلی +عکس

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ چندی پیش تصاویری از حضور فرحناز قلاسی، معاون تدوین و ترویج سازمان ملی استاندارد ایران، در کنار گیلاد گلوب در جریان اجلاس جهانی ایزو منتشر شد؛ تصاویری که ساعاتی پس از انتشار از سایت جهانی ایزو حذف شد. بررسی‌های خبرنگار فارس پس از اصالت‌سنجی این تصاویر و تطبیق آن با منابع موثق نشان می‌دهد فرد حاضر در تصاویر، گیلاد گلوب، مدیر اجرایی مؤسسه استاندارد اسرائیل (SII) است. این اتفاق که در نوع خود بی‌سابقه بوده است، در جریان اجلاس سالانه سازمان بین‌المللی استاندارد (ایزو) در رواندا رخ داده و تصاویر دیگر این نشست همچنان بر روی سایت ایزو وجود دارد.

پیش از این، در هیچ سطحی میان جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی ارتباطی وجود نداشته و حتی ورزشکاران ایرانی نیز از رویارویی با ورزشکاران این رژیم خودداری می‌کردند.

دیدار مشکوک نمایندۀ ایران با یک مقام اسرائیلی!

این اقدام مشکوک و مغایر با سیاست‌های اصولی جمهوری اسلامی ایران؛ در شرایطی صورت گرفته که پس از جنگ ۱۲ روزه و فجایع غزه، مخالفت با این رژیم نه‌تنها در ایران بلکه در سطح جهانی به امری فراگیر تبدیل شده است؛ و بیش از هزار نفر از جمله خواهر رئیس سازمان ملی استاندارد در جریان تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی به کشورمان به شهادت رسیده‌اند.

همچنین، پوشش نامناسب نماینده ایران در این اجلاس نیز با واکنش‌هایی همراه شده است؛ وی قبلا نیز به واسطه چنین پوششی مورد توبیخ قرار گرفته بود.

بر اساس ماده ۷ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت، هرگونه همکاری، تعامل، توافق سیاسی یا تبادل اطلاعات با نهاد‌ها و افراد رسمی و غیررسمی وابسته به رژیم صهیونیستی ممنوع است و مرتکب، به مجازات حبس تعزیری درجه چهار و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود.

دیدار مشکوک نمایندۀ ایران با یک مقام اسرائیلی!

اجلاس سالانه سازمان بین‌المللی استانداردسازی (ایزو) امسال از تاریخ ۶ تا ۹ اکتبر در کیگالی، پایتخت کشور رواندا، با حضور نمایندگان کشور‌های عضو این سازمان و با محوریت بررسی چالش‌های نوظهور در حوزه استاندارد‌های بین‌المللی برگزار شد.

دیدار مشکوک نمایندۀ ایران با یک مقام اسرائیلی!

از سوی جمهوری اسلامی ایران، هیأتی به ریاست فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد، و با همراهی فرحناز قلاسی، معاون تدوین و ترویج استاندارد و سرپرست دفتر تخصصی امور بین‌الملل، در این اجلاس شرکت کرد.

سازمان بین‌المللی استانداردسازی (ISO) یک نهاد غیردولتی بین‌المللی متشکل از نمایندگان مؤسسات استانداردسازی ملی کشورهاست که وظیفه تدوین و هماهنگ‌سازی استاندارد‌های جهانی را بر عهده دارد. این سازمان سالانه میزبان اجلاس‌هایی برای بررسی مسائل کلان و چالش‌های پیش‌روی استاندارد‌های بین‌المللی است.

نماینده ایران اسرائیل دیدار مشکوک
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
مدنی زاده پشت ناکامی رشد ۸ درصدی پنهان شد؛ بهانه جویی به جای پاسخگویی / اگر توانایی ندارید مملکت قحط الرجال ندارد
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟
