استایل زوج مشهور سینما در مراسم همایون ارشادی

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0627\u0633\u062a\u0627\u06cc\u0644 \u0641\u0631\u0647\u0627\u062f \u0622\u0626\u06cc\u0634 \u0648 \u0645\u0627\u0626\u062f\u0647 \u0637\u0647\u0645\u0627\u0633\u0628\u06cc\u060c \u0632\u0648\u062c \u0645\u0634\u0647\u0648\u0631 \u0633\u06cc\u0646\u0645\u0627 \u062f\u0631 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u062e\u0627\u06a9\u0633\u067e\u0627\u0631\u06cc \u0647\u0645\u0627\u06cc\u0648\u0646 \u0627\u0631\u0634\u0627\u062f\u06cc \u0645\u0648\u0631\u062f \u062a\u0648\u062c\u0647 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a.\n\u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u062a\u0634\u06cc\u06cc\u0639 \u067e\u06cc\u06a9\u0631 \u0647\u0645\u0627\u06cc\u0648\u0646 \u0627\u0631\u0634\u0627\u062f\u06cc \u0628\u0627\u0632\u06cc\u06af\u0631 \u0633\u06cc\u0646\u0645\u0627\u060c \u06f2\u06f1 \u0622\u0628\u0627\u0646 \u0645\u0627\u0647 \u062f\u0631 \u0622\u0631\u0627\u0645\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0647\u0634\u062a \u0633\u06a9\u06cc\u0646\u0647 \u06a9\u0631\u062c \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.\n\n