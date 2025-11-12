۴۰ ویژگی پنهان در DNA افراد استراتژیست

استراتژیست بودن نوعی نگرش و سبک زندگی است افراد استراتژیست دنیا را متفاوت می بینند، تصمیم هایشان بر پایه تحلیل و آینده نگری است و در رفتارشان ترکیبی از انعطاف پذیری و قاطعیت وجود دارد.

به گزارش تابناک؛ استراتژیست بودن نوعی نگرش و سبک زندگی است افراد استراتژیست دنیا را متفاوت می‌بینند، تصمیم هایشان بر پایه تحلیل و آینده نگری است و در رفتارشان ترکیبی از انعطاف پذیری و قاطعیت وجود دارد. این یادداشت تلاش میکند ۴۰ ویژگی کلیدی افراد استراتژیست را به زبان ساده مرور کند؛ ویژگی‌هایی که می‌تواند برای مدیران کارآفرینان و حتی هر فردی که میخواهد در زندگی و کار خود هوشمندانه‌تر حرکت کند الهام بخش باشد.

۱- فرد استراتژیست روی مواضع خودش اصرار نداره روی هدف هاش و خواسته اصلی اش متمرکزه

۲- فرد استراتژیست به نتایج و منافع بلند مدت فکر میکنه نه لزوماً به لذت یا سود کوتاه مدت و نتیجه لحظه‌ای

۳- فرد استراتژیست قبل از تصمیم گیری تحلیل و سناریو میچینه و بدون بررسی دقیق عمل نمیکنه

۴- فرد استراتژیست انعطاف پذیره از تغییر استقبال میکنه و اگر لازم باشه مسیر رو تغییر میده و میدونه که علاوه بر پذیرش تغییر سرعت تغییر هم مهمه لزومی به لجبازی یا ثابت موندن روی یک روش نمیبینه

۵- فرد استراتژیست شبکه‌ای از اطلاعات و ارتباطات مؤثر میسازه دیدگاه‌های مختلف رو در نظر میگیره و از خرد جمعی استفاده میکنه و صرفاً به دایره محدود اطرافیان خودش تکیه نداره

۶- به فرد با تفکر استراتژیک ریسک حساب شده میکنه تا فرصت‌ها و موفقیتهائی رو کسب کنه اشتهای ریسک شخصی خودش رو میشناسه و ریسک بی محابا نمیکنه

۷- فرد استراتژیست همیشه یادگیرنده مادام العمر هست و آموخته هاش رو به دیگران انتقال میده تا در صورت نیاز وظایف رو به دیگران واگذار کنه تا خودش روی کار‌های کلیدی تمرکز کنه

۸- فرد استراتژیست در چالش‌ها و سختی‌ها هم به دنبال فرصت میگرده و صرفاً مشکل و مانع رو نمی‌بینه

۹ - فرد استراتژیست بر اساس اهمیت و تاثیر کار‌ها و اقداماتش قدرت اولویت بندی داره پراکنده و شلوغ کار نیست

۱۰- یه فرد با تفکر استراتژیک زمان رو سرمایه میبینه و به صورت مصرفی بهش نگاه نمیکنه

۱۱- فرد استراتژیست نگرش جامع داره و بر روی دیدگاه کلان تمرکز داره و در مورد جرئیات، تعادل کافی بین جزئیات و کلیات برقرار میکنه

۱۲- فرد استراتژیست تفکر ترکیبی داره و تصمیمات داده محور و بر اساس شواهد اخلاق و ارزش‌ها میگیره و احساسی و هیجانی و از روی عادت تصمیم نمیگیره

۱۳- به فرد با تفکر استراتژیک برای هر حرکت طرح جایگزین Plan B) داره و معمولاً مسیر‌های متنوع برای رسیدن به هدف طراحی تعریف و اجرا می‌کنه

۱۴- فرد استراتژیست به تاثیرات آینده کار فکر میکنه و با توانمندی‌های مهارتی، اش روی ساختن مزیت رقابتی تمرکز میکنه و همیشه چشم اندازی فراتر از وضعیت موجود داره

۱۵- فرد استراتژیست در مواجهه با مسائل مختلف به ریشه مسائل می‌پردازه نه صرفا علائم

۱۶- فرد استراتژیست گوش شنوا داره و بازخورد میگیره و از تضاد دیدگاه‌ها استقبال میکنه و لزوماً نظر خودش رو درست نمیدونه

۱۷- فرد استراتژیست سیستم و ابزار مدیریت میسازه یا استفاه میکنه و همه چیز رو شخصی و دستی پیش نمی‌بره و میدونه که جهت و هدفمندی تلاش مهمه نه لزوماً شدت تلاش

۱۸- فرد استراتژیست درک خوب از منابع و محدودیت‌ها داره امکانات و دارائی هاش مالی انسانی زمانی .. رو بهینه تخصیص میده و معمولا هدر نمیده

۱۹- فرد استراتژیست تحمل شکست و اصلاح مسیر داره و ارزش و کمیابی موفقیت واقعی و بدون رانت رو درک میکنه و بنابراین با شکست و نرسیدن (ها) ناامید نمیشه و ادامه میده

۲۰- فرد استراتژیست اهل مذاکره است قدرت ترغیب و متقاعد سازی داره و تعاملات برد - برد میسازه در مذاکره به منافع پنهان و اصلی توجه میکنه و صرفاً به ظاهر موضوع اکتفا نمیکنه

۲۱- یه فرد با تفکر استراتژیک چند بعدی نگر هست موضوعات رو از زوایای مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و...) میسنجه و ارتباط بین رویداد‌ها رو سریع‌تر از دیگران درک میکنه منفصل و جدا نگاه نمیکنه، سیستمی نگاه میکنه

۲۲- فرد استراتژیست محرک و الهام بخش دیگرانه امید آفرینه پیامش رو شفاف منتقل میکنه و از انتقاد و گله مندی بیجا دوری میکنه و همدلی (Empathy) رو بلده و هوش اجتماعی و عاطفی بالائی داره

۲۳- فرد استراتژیست صبر هوشمندانه داره و زمان اقدام رو میشناسه عجول نیست یا بیش از حد منتظر نمیمونه

۲۴- فرد استراتژیست به جای چه کسی مقصره؟ میپرسه راه حل چیه؟ و معمولاً دنبال سرزنش دیگران نیست.

۲۵- فرد استراتژیست سبک زندگی، صادقانه شفاف و مسئولیت پذیرانه داره و اهمیت حضور فیزیکی و تعامل مستقیم در ارتباطات انسانی رو درک میکنه

۲۶- فرد استراتژیست حافظه سازماندهی شده و یادگیری از گذشته داره و معمولا از اشتباهاتش درس میگیره و اون‌ها رو تکرار نمیکنه

۲۷- فرد استراتژیست برای هر تصمیم و اقدام شاخص سنجش موفقیت تعریف میکنه و نتیجه رو به شانس یا قضا و قدر و قسمت نسبت نمیده

۲۸- فرد استراتژیست انعطاف پذیر، اما هدف محوره و اهداف قابل اندازه گیری میچینه و فقط آرزو و شعار نداره

۲۹- به فرد با تفکر استراتژیک در تعاملات به دیپلماسی و زبان مناسب مسلط هست و غیر منطقی و خام حرف نمیزنه که به ضررش باشه

۳۰- فرد استراتژیست میدونه کجا نه بگه و از ترس یا عادت یا هیجان احتمالی بله نمیگه و در تصمیم‌های مهم داره و شجاعت نشون میده Emotional Regulation کنترل هیجان

۳۱- استراتژیست‌ها قدرت بداهه پردازی تخیل و حل مسئله در لحظه دارند یعنی میتونن یه موقعیت وضعیت یا مسئله رو از جنبه مثبت یا جنبه منفی ارائه نمایش بدن مثلا یک موقعیت ضعف رو به قوت تبدیل میکنن

۳۲- فرد استراتژیست میدونه که گاهی تاب آوری و انعطاف پذیری از محکم بودن مهمتره و با تغییرات محیطی که تحت کنترل خودش نیست سازگار میشه و استراتژی خودشو تنظیم میکنه و مقاومت کاذب نداره

۳۳- فرد استراتژیست همیشه گزینه‌های روی میز رو افزایش میده و لزوماً با اولین گزینه موجود کنار نمیاد

۳۴- فرد استراتژیست سرمایه اعتماد میسازه اعتبار اطمینان و باوری که دیگران بهش دارن و به اعتبار موقعیتی یا لحظه‌ای تکیه نداره

۳۵- فرد استراتژیست نگاه به بیرون داره و بیشتر تمرکز به درون و تصمیماتش رو با نگاه به آینده آینده پژوهی و تأثیرات بلندمدت میگیره

-۳۶- فرد استراتژیست میدونه که گذشته لزوماً چراغ راه آینده نیست و معمولاً پیش بینی ناپذیره و حرکت بعدی اش به سادگی قابل حدس نیست.

۳۷- فرد استراتژیست دارای برنامه ریزی رو به عقب Backward Planning هست؛ مثلاً با فرض هدف (های) ۵

سال آتی از الان برنامه‌های اقدام رو تعریف اجرا پایش و کنترل میکنه و علیرغم عدم قطعیت‌های فراوان بلحاظ تنوع و سطح بازنگری انجام میده

۳۸- فرد استراتژیست خودآگاهی بالائی داره نقاط قوت و ضعف خودشو میشناسه و با توجه به اون‌ها تصمیم گیری میکنه و برای مشکلات سعی میکنه راه حل‌های خلاقانه و نوآورانه پیدا کنه

۳۹- فرد استراتژیست مشکلات احتمالی رو پیش بینی میکنه برنامه ریزی سناریو انجام میده و از قبل برای اون‌ها آماده میشه و در شرایط بحرانی سعی میکنه مدیریت استرس داشته باشه و منطقی عمل کنه

۴۰- استراتژیست‌ها در شرایط و موقعیت‌های مختلف و در صورت نیاز استراتژی‌های اقتضائی اتخاذ میکنن) توانائی تصمیم گیری و اقدام مبتنی بر موقعیت / موقعیت لحظه‌ای

محمدرضا شاه‌بداغی