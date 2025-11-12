اعتراف جنجالی الجولانی درباره مذاکره با اسرائیل

پس از نخستین سفر تاریخی به کاخ سفید، رئیسجمهور سوریه، احمد الشرع، روز دوشنبه با روزنامه واشنگتن پست گفتوگو کرد. در یک مصاحبه یک ساعته، این مبارز پیشین که از طریق مترجم صحبت میکرد، اهمیت بازسازی روابط سوریه با ایالات متحده را تشریح کرد. او همچنین ارزیابی صریحی از مذاکرات جاری با اسرائیل، خشونتهای فرقهای پس از جنگ و مسیر غیرممکن خود از رهبر شورشی در عراق و سوریه تا اولین رئیسجمهور سوریه که با رئیسجمهور آمریکا در واشنگتن ملاقات میکند، ارائه داد.
به گزارش تابناک به نقل از انتخاب؛ متن کامل این مصاحبه به شرح زیر است:
پرسش: امروز با رئیسجمهور دونالد ترامپ و اعضای کنگره ملاقات کردید. میتوانید درباره اهداف خود از این سفر و اینکه آیا به نتیجهای رسیدید صحبت کنید؟
الشرع: مهمترین هدف، آغاز و ساختن رابطه بین سوریه و ایالات متحده بود، زیرا در صد سال گذشته این رابطه خیلی خوب نبوده است.
ما به دنبال منافع مشترک بین ایالات متحده و سوریه بودیم و متوجه شدیم که منافع مشترک زیادی وجود دارد که میتوانیم روی آنها کار کنیم، از جمله منافع امنیتی و اقتصادی. ثبات سوریه بر کل منطقه تأثیر میگذارد و ناپایداری آن نیز همینطور.
ثبات با اقتصاد مرتبط است و اقتصاد یا توسعه اقتصادی با رفع تحریمها مرتبط است. این بحث ماهها است که ادامه دارد و من معتقدم به نتایج خوبی رسیدیم. اما هنوز منتظر تصمیم نهایی هستیم.
آستین تایس
پرسش: همکار ما، آستین تایس، در سوریه ناپدید شد. میتوانید درباره جستوجوی او و وضعیتش و اینکه آیا با کاخ سفید و دیگر مقامات در واشنگتن در تماس بودهاید، توضیح دهید؟
الشرع: در طول جنگی که رژیم سابق علیه مردم سوریه به راه انداخت، حدود ۲۵۰ هزار نفر در سوریه ناپدید شدند. این تعداد شامل افرادی با ملیتهای دیگر مانند آستین تایس نیز میشود.
ما توانستیم یک شهروند آمریکایی را از زندانها آزاد کنیم و فوراً به مقامات آمریکایی تحویل دهیم. کمیسیونی برای افراد مفقود شده تشکیل دادیم؛ تمرکز آن بر افرادی است که تابعیت آمریکایی دارند و در سوریه ناپدید شدهاند و ما با مقامات آمریکایی در تماس هستیم.
من با برخی از خانوادههای افراد مفقود شده، از جمله مادر آستین تایس ملاقات کردم. او زن بزرگی است. من همچنین او را با مادرم ملاقات دادم، زیرا مادرم داستان مشابهی داشت. من هفت سال ناپدید شدم و همه فکر میکردند کشته شدهام، جز مادرم. او اعتقاد قوی داشت که یک روز بازخواهم گشت.
گذشته الشرع به عنوان مبارز در سوریه و عراق
پرسش: به یک آمریکایی معمولی که با نماینده کنگره خود درباره این تحریمها صحبت میکند و میگوید: «چرا باید تحریمها علیه مردی که زمانی علیه آمریکا جنگیده برداشته شود؟» چه میگویید؟
الشرع: ابتدا، جنگیدن چیز ننگینی نیست اگر برای اهدافی شریف انجام شود، به ویژه اگر برای دفاع از سرزمین خود و مردمی باشد که از بیعدالتی رنج میبرند. من معتقدم این کاری شایسته تقدیر است. من در جنگهای زیادی شرکت کردهام، اما هرگز باعث مرگ یک انسان بیگناه نشدهام.
و وقتی کسی در جنگ شرکت میکند، باید پیشزمینه اخلاقی قوی داشته باشد. منطقه تحت تأثیر سیاستهای غرب و آمریکا بوده و امروز بسیاری از آمریکاییها با ما موافقاند که برخی از این سیاستها اشتباه بوده و باعث جنگهای بیهوده شدهاند.
خشونتهای فرقهای و اقلیتها در سوریه
پرسش: یکی از نگرانیهای افرادی که مخالف برداشتن تحریمها هستند، خشونتهای ادامهدار در کشور شما است. تحت حکومت بشار اسد تلاش شد گروههای مختلف علیه یکدیگر قرار بگیرند، اما برخی هنوز در حال جنگ هستند. چگونه به منتقدانی پاسخ میدهید که میگویند شما برای کاهش این خشونتها کافی اقدام نکردهاید؟ برنامه شما برای جلوگیری از ادامه حملات به اقلیتها چیست؟
الشرع: سوریه تازه از یک جنگ سخت خارج شده و مدت ۶۰ سال تحت یک دیکتاتوری زندگی کرده بود. ما اکنون در دوره انتقالی هستیم و در این مرحله، شرایط و قوانین متفاوت از کشورهای پایدار است.
مثلاً جنگ داخلی در آمریکا — آیا یک سال پس از پایانش اوضاع پایدار شد؟ یا سالها طول کشید؟ ما در مرحله بازسازی دولت و قانون هستیم. اما این بدان معنا نیست که مشکلاتی وجود ندارد. داستان هنوز تمام نشده است.
برخی گروهها میخواهند استقلال یا خودمختاری داشته باشند و از مذهب یا ایمان خود به عنوان پوششی برای اهداف خود استفاده میکنند. آنها درباره تهدیدی وجودی برای مذهب یا ایمانشان صحبت میکنند. در سوریه ما برای ۱۴۰۰ سال با گروهها و مذاهب مختلف زندگی مسالمتآمیز داشتهایم و همچنان این تنوع را داریم.
پرسش: هنوز داعش در شرق کشور فعال است. آمریکاییها میگویند دلیل حضورشان مبارزه با داعش است. میتوانید درباره وضعیت توافقتان با نیروهای دموکراتیک سوریه و گروههای کردی و اینکه آیا فکر میکنید آمریکا و این گروهها همچنان لازم هستند، توضیح دهید؟
الشرع: ما ۱۰ سال با داعش جنگیدیم و این کار را بدون هماهنگی با هیچ نیروی غربی یا کشور دیگری انجام دادیم.
امروز سوریه قادر به تحمل این مسئولیت است. تقسیم نگه داشتن سوریه یا داشتن هر نیروی نظامی خارج از کنترل دولت، بهترین محیط برای ظهور داعش است.
به نظر من بهترین راه حل این است که نیروهای آمریکایی حاضر در سوریه نظارت کنند تا نیروهای SDF به نیروهای امنیتی دولت مرکزی ادغام شوند. حفاظت از خاک سوریه مسئولیت دولت خواهد بود.
اسرائیل و سوریه
پرسش: سوریه بارها مورد حملات نظامی اسرائیل قرار گرفته و اسرائیل بخشی از خاک سوریه را اشغال کرده و به نظر میرسد در حال تفرقهافکنی در میان جامعه دروزی است. چگونه قصد دارید از حاکمیت سوریه در برابر نیروهای داخلی و خارجی محافظت کنید؟
الشرع: سوریه ۵۰ سال پیش با اسرائیل وارد جنگ شد. سپس در سال ۱۹۷۴ توافق جداشدگی صورت گرفت.
این توافق ۵۰ سال ادامه داشت. اما وقتی رژیم اسد سقوط کرد، اسرائیل این توافق را لغو کرد، حضور خود در سوریه را گسترش داد، نیروهای صلحبانی سازمان ملل را اخراج کرد و مناطق جدیدی را اشغال کرد.
آنها بیش از ۱۰۰۰ حمله هوایی از ۸ دسامبر انجام دادهاند که شامل بمباران کاخ ریاست جمهوری و وزارت دفاع بود. اما به دلیل اینکه میخواهیم سوریه را بازسازی کنیم، به این تجاوزها پاسخ ندادیم.
پیشرویهای اسرائیل در سوریه ناشی از نگرانیهای امنیتی نیست بلکه ناشی از جاهطلبیهای توسعهطلبانه است.
اسرائیل همیشه مدعی نگرانی از سوریه بوده، زیرا از تهدیدات شبهنظامیان ایرانی و حزبالله لبنان میترسد. ما آنها را از سوریه اخراج کردیم.
ما در حال مذاکرات مستقیم با اسرائیل هستیم و در مسیر رسیدن به توافق پیشرفت خوبی داشتهایم. اما برای رسیدن به توافق نهایی، اسرائیل باید به مرزهای پیش از ۸ دسامبر بازگردد.
ایالات متحده در این مذاکرات با ما همراه است و بسیاری از طرفهای بینالمللی نیز دیدگاه ما را حمایت میکنند. امروز فهمیدیم که آقای ترامپ نیز دیدگاه ما را حمایت میکند و سعی خواهد کرد سریعاً راه حل را پیش ببرد.
پرسش: آیا سوریه با غیرنظامی کردن منطقه جنوب دمشق موافقت میکند؟
الشرع: صحبت درباره غیرنظامی کردن کل منطقه دشوار است، زیرا اگر هر نوع هرج و مرج ایجاد شود، چه کسی از آن محافظت خواهد کرد؟ اگر این منطقه غیرنظامی به عنوان سکوی حمله به اسرائیل استفاده شود، مسئول کیست؟
در نهایت، این خاک سوریه است و سوریه باید آزادی تصمیمگیری درباره خاک خود را داشته باشد.
اسرائیل جولان را برای محافظت از خود اشغال کرد و اکنون شرایطی را در جنوب سوریه تحمیل میکند تا از جولان محافظت کند. پس از چند سال، ممکن است مرکز سوریه را هم برای محافظت از جنوب اشغال کنند. در این مسیر به «میونخ» خواهند رسید.
روابط با روسیه
پرسش: رهبر سابق سوریه در مسکو تحت حمایت دولت ولادیمیر پوتین است. آیا این موضوع را با روسها مطرح کردهاید؟ آیا درخواست کردهاید او برای محاکمه به سوریه بازگردانده شود؟
الشرع: ما ۱۰ سال با روسیه در جنگ بودیم و این جنگ دشوار و سخت بود. آنها اعلام کردند که چندین بار مرا کشتهاند.
ما به روسیه نیاز داریم زیرا عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل است. ما نیاز داریم رأی آنها در برخی مسائل به نفع ما باشد و نمیخواهیم روسیه را به انتخاب گزینههای جایگزین یا اقدامات دیگر سوق دهیم.
موضوع بشار اسد برای روسیه مشکلساز است و رابطه ما با آنها هنوز در مراحل اولیه است. ما حقوق خود به عنوان سوریها برای درخواست محاکمه اسد را حفظ خواهیم کرد.