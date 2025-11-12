میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هدف آخرین موشک ایران کجا بود؟

آخرین موشک ایران با عبور از 8 لایه پدافند مرکز جاسوسی اسرائیل را هدف قرار داد.
کد خبر: ۱۳۳۹۸۰۱
| |
751 بازدید
هدف آخرین موشک ایران کجا بود؟

نایب رئیس مجلس گفت: رژیم صهیونیستی مناطق مسکونی ما را زد، اما ما فرماندهی موساد را مورد حمله قرار دادیم و آخرین موشکی که پرتاب کردیم با عبور از 8 لایه پدافند به مراکز حساس نظامی و امنیتی آنها اصابت کرد و مرکز جاسوسی رژیم را مورد حمله قرار دادیم.

به گزارش تابناک به نقل از نامه نیوز؛ نایب رئیس مجلس گفت: رژیم صهیونیستی مناطق مسکونی ما را زد، اما ما فرماندهی موساد را مورد حمله قرار دادیم و آخرین موشکی که پرتاب کردیم با عبور از 8 لایه پدافند به مراکز حساس نظامی و امنیتی آنها اصابت کرد و مرکز جاسوسی رژیم را مورد حمله قرار دادیم.

وی به اشتراکات فرهنگی و اجتماعی فی مابین ایران و پاکستان اشاره کرد و افزود: ما اشتراکات زیادی با مردم پاکستان داریم و هر دو کشور هم مسلمان هستند بنابراین باید روابط مان گسترده‌تر و وسیع‌تر شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حمله رژیم صهیونیستی به کشورمان با چراغ سبز آمریکا صورت پذیرفت، لذا مردم پاکستان باید بدانند که این‌ها علیه مردم کشورمان جنایت کردند زیرا کودکان، زنان، دانشمندان و نظامیان ما را به شهادت رساندند.

نیکزاد با اشاره به اینکه انرژی هسته‌ای حق مسلم ما است عنوان کرد: آمریکا قبل از اینکه نظام سیاسی ایران تغییر کند و در واقع جمهوری اسلامی ایران با رای مردم روی کار بیاید به دنبال این بود تا ایران هسته‌ای شود، اما به محض اینکه نظام سیاسی تغییر پیدا کرد اولین کشوری بود که با هسته‌ای شدن ما مخالفت نمود.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دولت و مردم پاکستان در جنگ 12 روزه حامی ما بودند افزود: در زمانی که ایران مورد تجاوز رژیم صهیونی قرار گرفت مردم، دولت و مجلس پاکستان از ما حمایت کردند و این موضوع در حافظه تاریخی ملت ایران خواهد ماند و هیچگاه از یادمان نخواهد رفت.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اعتقاد جمهوری اسلامی ایران بر این است که صلح و امنیت باید در تمام کشورها به ویژه کشورهای منطقه حاکم باشد و صراحتاً می‌گویم قدرتمند بودن را برای همه کشورهای منطقه خواستاریم، به هر حال جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد روابط اقتصادی و سیاسی با همسایگان به ویژه پاکستان گسترده‌تر شود.

وی با اشاره به اینکه آمریکا و اسرائیل تهدیدی جدی برای منطقه هستند اظهار کرد: قطعاً رژیم صهیونیستی و آمریکا تهدیدی برای منطقه خاورمیانه به شمار می‌روند و آمریکا دارد در منطقه نقش بازی می‌کند تا تسلیحات خود را به فروش برساند.

صلح و امنیت راه توسعه منطقه/ ایران به دنبال قدرتمند شدن همسایگان است

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: آمریکا نمی‌گذارد که کشورهای منطقه با همدیگر ارتباط دوستانه‌ای داشته باشند ولی باید متوجه بود که اگر پیشرفت و توسعه می‌خواهیم راهی جز ارتباط حسنه با همدیگر نخواهیم داشت و باید به این موضوع توجه کرد اگر در کشورهای همسایه و منطقه ناامنی ایجاد شود این موضوع ناراحت کننده خواهد بود و منطقه متضرر می شود.

وی به حجم مبادلات تجاری ایران با پاکستان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر حجم مبادلات تجاری ما با پاکستان حدود 3 میلیارد دلار است که این موضوع می‌تواند با برنامه‌ریزی‌های دقیق به 10 میلیارد دلار افزایش پیدا کند و البته این را باید بگویم که هیچ محدودیتی برای توسعه سیاسی و اقتصادی با پاکستان به ویژه در حوزه مرزی و کنسولی نداریم، زیرا دولت و مجلس می خواهند روابط تجاری ما با پاکستان پایدار شود و چنین موضوعی مورد تاکید رهبر انقلاب اسلامی هم هست؛ بنابراین ما باید موانع را از سر راه برداریم تا توسعه تجاری اتفاق بیفتد و قطعا در هفته های آینده هم جلسه ای برگزار خواهیم کرد تا در این خصوص اقداماتی انجام شود.

نیکزاد به مذاکرات غیر مستقیم ایران با آمریکا اشاره و اظهار کرد: ما داشتیم با آمریکا به صورت غیر مستقیم مذاکره می‌کردیم اما در همان زمان همگان مشاهده کردند که رژیم صهیونیستی به ما حمله کرد این‌ها فکر می‌کردند که اگر علیه کشورمان جنگی را به راه بیندازند کار تمام می‌شود ولی همه دیدند که مردم با اتحاد مثال زدنی در مقابل دشمن متجاوز ایستادند.

وی افزود: رژیم صهیونیستی مناطق مسکونی ما را زد، اما ما فرماندهی موساد را مورد حمله قرار دادیم و آخرین موشکی که پرتاب کردیم با عبور از 8 لایه پدافند به مراکز حساس نظامی و امنیتی آنها اصابت کرد و مرکز جاسوسی رژیم را مورد حمله قرار دادیم، پس از حملاتی که کشورمان علیه رژیم صهیونیستی انجام داد اسرائیل به التماس افتاد تا جنگ متوقف شود. دشمنان باید بدانند که ما می‌خواهیم مستقل باشیم و به دنبال انرژی هسته‌ای هستیم تا توانمندی های پزشکی، دارویی و امثالهم را به دست آوریم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به تجاوز رژیم صهیونیستی علیه کشورمان اشاره کرد و گفت: این سوال وجود دارد که رژیم صهیونیستی چرا دانشمندان، زنان و کودکان ما را مورد اصابت حملات موشکی خود قرار داد و آنها را به شهادت رساند مگر این‌ عزیزان چه کاری انجام داده بودند؟ جز اینکه دانشمندان ما به دنبال علم بودند.

وی افزود: دنیا بداند ما در مقابل ظلم ایالات متحده آمریکا و اسرائیل ایستادیم و این را بیان می کنم که هیچگاه دنبال جنگ نبوده‌ایم و به هیچ کشوری هم حمله نکرده‌ایم اما در مقابل متجاوز ایستادگی خواهیم کرد.

بنابراین گزارش، تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان آقایان علی بابایی کارنامی، محمد خوش سیما و محمدانور بجارزهی را در این سفر همراهی می کنند.

لازم به ذکر است؛ این کنفرانس با حضور 37 کشور و با محوریت «صلح، امنیت و توسعه» در اسلام‌آباد پایتخت پاکستان در حال برگزاری است، در این کنفرانس، 174 نماینده بین‌المللی از جمله 10 رئیس مجلس، 15 نایب‌رئیس، 37 نماینده پارلمان و همچنین نمایندگانی از سازمان‌های چندجانبه حضور دارند.

مجلس سنا پاکستان میزبان کنفرانس روسای مجالس (ISC ) است.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ایران موساد جنگ جاسوسی خبر فوری موشک ایرانی رژیم صهیونیستی
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
مدنی زاده پشت ناکامی رشد ۸ درصدی پنهان شد؛ بهانه جویی به جای پاسخگویی / اگر توانایی ندارید مملکت قحط الرجال ندارد
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
افشای نقشه «موساد» برای تیره کردن روابط ایران و عراق
نشست شورای امنیت ملی آمریکا درباره ایران و اسرائیل
ایست‌های بازرسی بسیج مردمی و گشت‌های شبانه فعال شد
تقدیر عراقچی از مواضع عربستان
۲۲ نفر مظنون به جاسوسی در قم دستگیر شدند
دستگیری دو عامل موساد در غرب تهران
حمله دوباره رژیم صهیونیستی به ساختمان آتش نشانی موسیان
کولیوند: حملات اسرائیل به صورت کور انجام شده
دستگیری مزدوران وابسته به موساد توسط نیروی انتظامی
مشاوره پزشکی ترفند جدید موساد برای تخلیه اطلاعات
آماری از تعداد شهدای ایران تا روز دهم
بیانیه گستاخانه ترامپ در پی تجاوز رژیم صهیونیستی
لغو تمامی پروازهای شرکت هواپیمایی رژیم صهیونیستی
ترور۳ دانشمند هسته ای توسط رژیم صهیونیستی
منابع اسرائیلی: رئیس موساد در دوحه می‌ماند
مطهری: باید حملات بیشتری به سرزمین های اشغالی صورت گیرد
رئیس جدید ارتش صهیونیستی: امسال، سال جنگ خواهد بود
رسانه های عبری: بازداشت فردی به اتهام همکاری با ایران
جزئیات جدید از دستگیری عوامل موساد
اعتراف یائیر لاپید: شب سختی داشتیم
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید
مژده امروز حافظ؛ هنوز فرصت باقی است
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!
سکانس یوسف پیامبر که خیلی‌ها متوجه حضور کارگردان نشدند!
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!
ادعای نتانیاهو علیه برنامه هسته‌ای و موشکی ایران
اسرائیل در حال بررسی این سناریوهای حمله به ایران است
تسلیت رهبر انقلاب به خانوادۀ صابر کاظمی
زلیخای سریال آمریکایی «یوسف» در ۷۹ سالگی
آیا مدارس تهران فردا سه‌شنبه تعطیل می‌شود؟
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان
جلسات منظمی برای کنترل مرز مشترک با ایران داریم/ قیمت برنج پاکستانی در ایران رقابتی است
قوه قضاییه: علیه بلاگر مشهور اعلام جرم شد
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۲۱۳ نظر)
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۳۲ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۱۱۴ نظر)
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید  (۱۱۲ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۹۸ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!  (۸۴ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۷۸ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۷۶ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۷۵ نظر)
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد  (۷۱ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۷۰ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۵ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۶۴ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۳ نظر)
حرکت ارزشمند علی دایی را ببینید  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005cXh
tabnak.ir/005cXh