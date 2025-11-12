شکایت ملوان از مجری جنجالی تلویزیون

به گزارش تابناک؛ باشگاه ملوان در خصوص حواشی حول زندگی شخصی سعید کریمی اطلاعیه صادر کرد که در ادامه می‌خوانید.

در شرایطی که بخشی از تصاویر خصوصی زندگی سعید کریمی، کاپیتان تیم ملوان بندرانزلی، بدون رضایت او و برخلاف اصول حرفه‌ای منتشر شده و وی نیز از طریق مراجع قانونی در حال پیگیری موضوع است، متأسفانه در یکی از برنامه‌های تلویزیون رسمی کشور، مجری برنامه با لحنی مشمئزکننده و توهین‌آمیز درباره این بازیکن، باشگاه ملوان و مدیرعامل باشگاه پژمان نوری، نفرت‌پراکنی کرد.

به‌کار بردن تعابیری سراسر توهین درباره «فرهنگ یک باشگاه»، «مدیریت باشگاه» و «رفتار بازیکن»، آن هم در رسانه‌ای که باید مظهر انصاف و مسئولیت‌پذیری باشد، صرفاً برای جذب مخاطب با آوردن اسم باشگاه بزرگ ملوان و نفرت‌پراکنی علیه افراد مختلف برای دیده شدن از هر طریقی، بی‌احترامی علنی به مردم بندرانزلی و همه هواداران باشگاه ملوان است.

باشگاه ملوان ضمن یادآوری اینکه «حیثیت و آبروی اعضای این باشگاه خط قرمز است»، از سازمان صدا و سیما انتظار دارد که به‌صورت رسمی و صریح از بازیکن، باشگاه ملوان و مردم بندرانزلی و استان گیلان عذرخواهی کند.

همچنین باشگاه ملوان بندرانزلی در جهت حفظ کرامت اعضای خود و جلوگیری از تکرار چنین رفتار‌های غیرحرفه‌ای، شکایت رسمی از مجری مذکور را در دستور کار قرار داده است.

باشگاه ملوان بیش از نیم‌قرن است که با احترام، تعصب و مردم‌داری شناخته می‌شود؛ و هرجا پای بی‌احترامی به انسان یا نام ملوان در میان باشد، سکوت نخواهد کرد.