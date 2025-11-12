میلی صفحه خبر لوگو بالا
شکایت ملوان از مجری جنجالی تلویزیون

باشگاه ملوان اطلاعیه علیه مجری صداوسیما منتشر کرد.
کد خبر: ۱۳۳۹۷۹۷
| |
780 بازدید
|
۴

شکایت ملوان از مجری جنجالی

به گزارش تابناک؛ باشگاه ملوان در خصوص حواشی حول زندگی شخصی سعید کریمی اطلاعیه صادر کرد که در ادامه می‌خوانید.

در شرایطی که بخشی از تصاویر خصوصی زندگی سعید کریمی، کاپیتان تیم ملوان بندرانزلی، بدون رضایت او و برخلاف اصول حرفه‌ای منتشر شده و وی نیز از طریق مراجع قانونی در حال پیگیری موضوع است، متأسفانه در یکی از برنامه‌های تلویزیون رسمی کشور، مجری برنامه با لحنی مشمئزکننده و توهین‌آمیز درباره این بازیکن، باشگاه ملوان و مدیرعامل باشگاه پژمان نوری، نفرت‌پراکنی کرد.

به‌کار بردن تعابیری سراسر توهین درباره «فرهنگ یک باشگاه»، «مدیریت باشگاه» و «رفتار بازیکن»، آن هم در رسانه‌ای که باید مظهر انصاف و مسئولیت‌پذیری باشد، صرفاً برای جذب مخاطب با آوردن اسم باشگاه بزرگ ملوان و نفرت‌پراکنی علیه افراد مختلف برای دیده شدن از هر طریقی، بی‌احترامی علنی به مردم بندرانزلی و همه هواداران باشگاه ملوان است.

باشگاه ملوان ضمن یادآوری اینکه «حیثیت و آبروی اعضای این باشگاه خط قرمز است»، از سازمان صدا و سیما انتظار دارد که به‌صورت رسمی و صریح از بازیکن، باشگاه ملوان و مردم بندرانزلی و استان گیلان عذرخواهی کند.

شکایت ملوان از مجری جنجالی

همچنین باشگاه ملوان بندرانزلی در جهت حفظ کرامت اعضای خود و جلوگیری از تکرار چنین رفتار‌های غیرحرفه‌ای، شکایت رسمی از مجری مذکور را در دستور کار قرار داده است.

باشگاه ملوان بیش از نیم‌قرن است که با احترام، تعصب و مردم‌داری شناخته می‌شود؛ و هرجا پای بی‌احترامی به انسان یا نام ملوان در میان باشد، سکوت نخواهد کرد.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
7
10
پاسخ
احسنت، تا پای مجازات مجری تازه به دوران رسیده پیش برید و کوتاه نیایید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
4
8
پاسخ
یارو گند زده علنی فیلم را پخش کردن احتمالا برا جذب فالور حالا مدعی هم هستن
خوبه شرم نمیکنند از فیلمها بی حیایی هم حدی داره
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
این بازیکن باید محاکمه بشه تا معلوم بشه برای چی این فیلم رو با بی حیایی تمام ساخته؛ نه این که از او طرفداری کنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
2
4
پاسخ
مدیران ما چه سر بزنگا مردم دار می شوند . آفرین
