اولتیماتوم جدید آلمان به ایران!

در ادامه مواضع و اقدامات ضد ایرانی سه کشور اروپایی موسوم به تروئیکا، وزیر خارجه آلمان در دیدار با همتایانش گفت که وظیفه ایران است که شفافیت واقعی برنامه هسته‌ای خود را تضمین کند.

وزارت امور خارجه آلمان امروز در پیامی در ایکس از گفت‌وگوی وزیر امور خارجه این کشور با همتایان انگلیسی و فرانسوی درباره برنامه هسته‌ای ایران خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ طبق این پیام، در این دیدار که در حاشیه نشست گروه هفت انجام شده، یوهان واد‌ِفول در گفت‌وگو با ایوت کوپر و ژان-نوئل بارو تأکید کرد که «پس از اسنپ‌بک، همچنان ایران است که باید شفافیت واقعی درباره برنامه هسته‌ای خود را تضمین کند».

دیدار وزرای خارجه سه کشور اروپایی طرف برجام در آستانه نشست شورای حکام آژانس برگزار شده که برنامه هسته‌ای ایران هم یکی از موضوعات آن خواهد بود. درخواست شفافیت از ایران در حالی مطرح شده که مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نه تنها در گزارشات بلکه در مصاحبه‌هایش از جمله در یک مصاحبه اخیر تصریح کرده که برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است و هیچ دلیل و مدرکی مبنی بر این که برنامه ایران از مسیر صلح‌آمیز منحرف شده باشد، وجود ندارد.

سخنگوی وزارت خارجه اسماعیل بقائی در نشست خبری دوشنبه توضیح داد که «به دلیل اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا با شرایط خاصی مواجهیم و شرایط عادی نیست. قبل از تجاوز نظامی اخیر به صورت متعارف با آژانس همکاری داشتیم و بعد از توافق قاهره برای همکاری در شرایط جدید به تفاهم دست یافتیم». بقائی افزود «طرفی که باید سرزنش شود، طرف‌ اروپایی است که با سوءاستفاده از سازوکار حل اختلاف برجام (اسنپ‌بک) سعی کردند تحریم‌ها را برگردانند و کل فرآیندی که با آژانس صورت گرفت را تخریب کردند».

سخنگوی دستگاه دیپلماسی همچنین در پاسخ به سؤال دیگری درباره اظهارات اخیر وزیر خارجه فرانسه و ابراز علاقه‌مندی برای مذاکره درباره موضوع هسته‌ای ایران، گفت «ابراز علاقه‌مندی کفایت نمی‌کند. باید جدیت و حسن نیت خودشان را نشان بدهند که متأسفانه ما با فقدان چنین موضوعی مواجه هستیم».