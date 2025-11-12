پیروزی بلند قامتان ایران مقابل میزبان مسابقات

تیم ملی والیبال ایران امشب در آخرین جدال مرحله گروهی مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی، با ترکیب اولیه

عرشیا به نژاد(پاسور)،علی حاجی پور(قطر پاسور)،امیر آفتاب آذری و احسان دانش دوست(دریافت کننده قدرتی زن)،علی مصلح آبادی فراهانی و یوسف کاظمی(سرعتی زن) و محمدرضا حضرت پور(لیبرو)، به مصاف میزبان مسابقات، عربستان سعودی رفت.

شاگردان پیمان اکبری که اکثرا نفرات تیم اول را در این مسابقه تشکیل می‌دادند، موفق شدند با نتیجه سه بر یک و به ترتیب با امتیازات ۲۵ بر ۱۷، ۲۵ بر ۲۱، ۲۳ بر ۲۵ و ۲۵ بر ۱۸ عربستان میزبان را شکست دهند.

بلند قامتان ایران فردا در فینال رقابت های والیبال همبستگی کشورهای اسلامی از ساعت ۱۹:۳۰ به مصاف تیم دوم جدول و دیگر فینالیست رقابت ها، یعنی ترکیه خواهند رفت.

ایران مدافع عنوان قهرمانی مسابقات والیبال همبستگی کشورهای اسلامی است و با توجه به برد سه بر یک مقابل ترکیه در مرحله گروهی رقابت ها، میتوان بار دیگر اینبار در ریاض عربستان، بلند قامتان والیبال ایران را با خوش رنگ ترین مدال ممکن نظاره گر بود.