پاستیل جان یک نوجوان سرعینی را گرفت

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: متاسفانه تلاش کادر درمان، برای احیای نوجوان ۱۲ ساله در یکی از درمانگاه‌های سرعین موثر نشد.

به گزارش تابناک به نقل از هفت صبح؛ روزبه مقدم درخصوص فوت یک‌نوجوان در یکی از درمانگاه‌های سرعین گفت: عصر روز دوشنبه نوجوانی ۱۲ ساله پس از مصرف خوراکی (پاستیل) در یکی از درمانگاه‌های اردبیل دچار ایست قلبی شد.

وی افزود:این نوجوان که به همراه خانواده‌اش به درمانگاه مراجعه کرده بود، ناگهان بی‌هوش شد و پرسنل درمانگاه بلافاصله عملیات احیای قلبی ریوی (CPR) را آغاز کردند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: با تماس فوری با اورژانس ۱۱۵، تیم امدادی پایگاه نزدیک به محل حادثه اعزام شد و در کوتاه‌ترین زمان ممکن در محل حضور یافت، اما متأسفانه علائم حیاتی بیمار در زمان رسیدن نیرو‌های اورژانس وجود نداشت.

مقدم تشریح کرد: پزشک و پرستار حاضر در درمانگاه تا لحظه ورود نیرو‌های اورژانس، عملیات احیا را ادامه دادند، اما علیرغم تلاش فراوان، بیمار به حیات بازنگشت و مرگ وی توسط تیم پزشکی تأیید شد.

وی بیان کرد: پس از اعلام حادثه به شماره ۱۱۵، بلافاصله نزدیک‌ترین آمبولانس اعزام و اقدامات درمانی لازم در محل انجام شد، اما وضعیت بیمار از ابتدا بدون علائم حیاتی گزارش شده بود.

گفتنی است جزئیات بیشتر این حادثه و علت دقیق مرگ نوجوان، از سوی مراجع پزشکی و قانونی در دست بررسی است.