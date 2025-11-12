پاستیل جان یک نوجوان سرعینی را گرفت

به گزارش تابناک به نقل از هفت صبح؛ روزبه مقدم درخصوص فوت یکنوجوان در یکی از درمانگاههای سرعین گفت: عصر روز دوشنبه نوجوانی ۱۲ ساله پس از مصرف خوراکی (پاستیل) در یکی از درمانگاههای اردبیل دچار ایست قلبی شد.
وی افزود:این نوجوان که به همراه خانوادهاش به درمانگاه مراجعه کرده بود، ناگهان بیهوش شد و پرسنل درمانگاه بلافاصله عملیات احیای قلبی ریوی (CPR) را آغاز کردند.
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: با تماس فوری با اورژانس ۱۱۵، تیم امدادی پایگاه نزدیک به محل حادثه اعزام شد و در کوتاهترین زمان ممکن در محل حضور یافت، اما متأسفانه علائم حیاتی بیمار در زمان رسیدن نیروهای اورژانس وجود نداشت.
مقدم تشریح کرد: پزشک و پرستار حاضر در درمانگاه تا لحظه ورود نیروهای اورژانس، عملیات احیا را ادامه دادند، اما علیرغم تلاش فراوان، بیمار به حیات بازنگشت و مرگ وی توسط تیم پزشکی تأیید شد.
وی بیان کرد: پس از اعلام حادثه به شماره ۱۱۵، بلافاصله نزدیکترین آمبولانس اعزام و اقدامات درمانی لازم در محل انجام شد، اما وضعیت بیمار از ابتدا بدون علائم حیاتی گزارش شده بود.
گفتنی است جزئیات بیشتر این حادثه و علت دقیق مرگ نوجوان، از سوی مراجع پزشکی و قانونی در دست بررسی است.