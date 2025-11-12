اعلام محدودیت‌ ترافیکی پایان هفته در جاده‌ شمالی

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سرهنگ هادی عبادی با اشاره به اینکه در اجرای طرح محدودیت‌های ترافیکی تردد موتورسیکلت‌ها از ساعت ۱۲ امروز تا ۸ صبح شنبه در محورهای اصلی شامل کرج-چالوس، هراز، فیروزکوه ممنوع است، اظهار کرد: تردد موتورسیکلت‌های انتظامی و امدادی برای مأموریت‌های ضروری مستثنی هستند.

وی به تدابیر اندیشیده شد در روان سازی ترافیکی در محور چالوس اشاره کرد و گفت: در مدت اعلام شده تردد تریلر، کامیون و کامیونت کماکان ممنوع است. همچنین در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه در صورت پرحجم بودن ترافیک، محدودیت یکطرفه مقطعی اعمال خواهد شد.

عبادی ادامه داد: در روز جمعه ۲۳ آبان محدودیت‌های قطعی داریم که از ساعت ۱۲ محدودیت تردد به مقصد چالوس در آزادراه تهران-شمال آغاز می‌شود، از ساعت ۱۳ مسیر از پل زنگوله به سمت چالوس کاملاً بسته خواهد شد و از ساعت ۱۵ محور از مرزن‌آباد به سمت تهران یکطرفه می‌شود و این طرح تا ساعت ۲۴ ادامه دارد.

رئیس پلیس راه مازندران با اشاره به این نکته که در اجرای طرح ترافیکی و یکطرفه شدن محورها، استثنایی برای تردد ساکنان محلی در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: ساکنان محلی می‌توانند از جاده قدیم کرج-چالوس تا پل زنگوله تردد کنند، اما از میدان امیرکبیر به سمت چالوس در ساعات اعلام شده اجازه تردد ندارند.

وی به محدودیت ترافیکی در محور هراز اشاره کرد و گفت: در محور هراز تردد تمامی تریلرها کماکان ممنوع است. همچنین کامیون‌ها و کامیونت‌ها - به جز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی - از ساعت ۸ تا ۲۴ روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه اجازه تردد ندارند.

وی ادامه داد: در صورت افزایش ترافیک، محدودیت یکطرفه مقطعی بین پلور تا پلیس راه لاریجان اعمال می‌شود.

سرهنگ عبادی در توصیه‌ای به هموطنان یادآور شد: پیش از سفر از طریق سامانه‌های اطلاع‌رسانی مرکز مدیریت راه‌ها از آخرین وضعیت مطلع شوند و سفر خود را بر اساس این محدودیت‌ها برنامه‌ریزی کنند.