میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اعلام محدودیت‌ ترافیکی پایان هفته در جاده‌ شمالی

رئیس پلیس راه مازندران از اعمال محدودیت‌های ترافیکی پایان هفته در جاده‌های مازندران خبرداد و گفت: از امروز چهارشنبه ۲۱ تا صبح شنبه ۲۴ آبان، محدودیت‌هایی برای ایجاد سهولت در تردد جاده‌های مازندران اعمال می‌شود.
کد خبر: ۱۳۳۹۷۸۷
| |
364 بازدید

اعلام محدودیت‌ ترافیکی پایان هفته در جاده‌ شمالی

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سرهنگ هادی عبادی با اشاره به اینکه در اجرای طرح محدودیت‌های ترافیکی تردد موتورسیکلت‌ها از ساعت ۱۲ امروز تا ۸ صبح شنبه در محورهای اصلی شامل کرج-چالوس، هراز، فیروزکوه ممنوع است، اظهار کرد: تردد موتورسیکلت‌های انتظامی و امدادی برای مأموریت‌های ضروری مستثنی هستند.

وی به تدابیر اندیشیده شد در روان سازی ترافیکی در محور چالوس اشاره کرد و گفت: در مدت اعلام شده تردد تریلر، کامیون و کامیونت کماکان ممنوع است. همچنین در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه در صورت پرحجم بودن ترافیک، محدودیت یکطرفه مقطعی اعمال خواهد شد.

عبادی ادامه داد: در روز جمعه ۲۳ آبان محدودیت‌های قطعی داریم که از ساعت ۱۲ محدودیت تردد به مقصد چالوس در آزادراه تهران-شمال آغاز می‌شود، از ساعت ۱۳ مسیر از پل زنگوله به سمت چالوس کاملاً بسته خواهد شد و از ساعت ۱۵ محور از مرزن‌آباد به سمت تهران یکطرفه می‌شود و این طرح تا ساعت ۲۴ ادامه دارد.

رئیس پلیس راه مازندران با اشاره به این نکته که در اجرای طرح ترافیکی و یکطرفه شدن محورها، استثنایی برای تردد ساکنان محلی در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: ساکنان محلی می‌توانند از جاده قدیم کرج-چالوس تا پل زنگوله تردد کنند، اما از میدان امیرکبیر به سمت چالوس در ساعات اعلام شده اجازه تردد ندارند.

وی به محدودیت ترافیکی در محور هراز اشاره کرد و گفت: در محور هراز تردد تمامی تریلرها کماکان ممنوع است. همچنین کامیون‌ها و کامیونت‌ها - به جز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی - از ساعت ۸ تا ۲۴ روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه اجازه تردد ندارند.

وی ادامه داد: در صورت افزایش ترافیک، محدودیت یکطرفه مقطعی بین پلور تا پلیس راه لاریجان اعمال می‌شود.

سرهنگ عبادی در توصیه‌ای به هموطنان یادآور شد: پیش از سفر از طریق سامانه‌های اطلاع‌رسانی مرکز مدیریت راه‌ها از آخرین وضعیت مطلع شوند و سفر خود را بر اساس این محدودیت‌ها برنامه‌ریزی کنند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
محدودیت ترافیکی موتور سیکلت مازندران
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
مدنی زاده پشت ناکامی رشد ۸ درصدی پنهان شد؛ بهانه جویی به جای پاسخگویی / اگر توانایی ندارید مملکت قحط الرجال ندارد
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عکس | پاییز جنگل‌های هیرکانی
تلف شدن ببر «ونداد» در مجموعه حیات وحش الیمالات
مهندس جوان راز تغییر چهره‌اش را فاش کرد!
محدودیت ترافیکی برای مراسم فردا در میدان انقلاب
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید
مژده امروز حافظ؛ هنوز فرصت باقی است
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!
سکانس یوسف پیامبر که خیلی‌ها متوجه حضور کارگردان نشدند!
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!
ادعای نتانیاهو علیه برنامه هسته‌ای و موشکی ایران
اسرائیل در حال بررسی این سناریوهای حمله به ایران است
تسلیت رهبر انقلاب به خانوادۀ صابر کاظمی
زلیخای سریال آمریکایی «یوسف» در ۷۹ سالگی
آیا مدارس تهران فردا سه‌شنبه تعطیل می‌شود؟
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان
جلسات منظمی برای کنترل مرز مشترک با ایران داریم/ قیمت برنج پاکستانی در ایران رقابتی است
قوه قضاییه: علیه بلاگر مشهور اعلام جرم شد
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۲۱۳ نظر)
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۳۲ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۱۱۴ نظر)
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید  (۱۱۲ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۹۸ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!  (۸۶ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۷۸ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۷۶ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۷۵ نظر)
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد  (۷۱ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۷۰ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۶۶ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۵ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۳ نظر)
حرکت ارزشمند علی دایی را ببینید  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005cXT
tabnak.ir/005cXT