به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه؛ بازی با هنگ کنگ در دور گروهی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ بدترین اتفاق ممکن را برای سید مجید حسینی به دنبال داشت و بازیکنی که در بهترین شرایط به سر می‌برد و در رقابت‌های باشگاهی برای کایسری اسپور ترکیه نیز تاثیرگذار ظاهر می‌شد را دچار آسیب دیدگی سختی کرد تا او فاصله طولانی مدت از میادین و تیم ملی بگیرد، اما حالا دوباره او در لباس ایران مشغول تمرین شده است.

مجید حسینی پس از مصدومیت در دومین بازی جام ملت‌های آسیا طی دو فصل اخیر شرایط سختی داشت و حتی در فصل جاری نیز به علت آسیب دیدگی مجدد نتوانسته بیش از سه بازی در سوپر لیگ ترکیه انجام بدهد، اما پایان مصدومیت او با پایان دوری از تیم ملی همراه شده و امیر قلعه‌نویی مجددا این بازیکن را دعوت کرده است.

این مدافع پیشین استقلال که در دو هفته اخیر سوپر لیگ ترکیه شرایط بازی به دست آورد و مقابل کاسیم پاشا و فنرباغچه به میدان رفت و یک برد و یک باخت همراه با تیمش تجربه کرد، اکنون در شرایطی به اردوی تیم ملی آمده که برای رسیدن به ترکیب تیم ملی رقبای آمادگی دارد.

محمدحسین کنعانی‌زادگان، شجاع خلیل‌زاده و علی نعمتی مهره‌هایی هستند که توانایی بازی در پست دفاع وسط تیم ملی را دارند و اکنون در اردو هستند که مجید حسینی باید با آنها رقابت کند تا بتواند دوباره به ترکیب برسد و امیدهایش برای حضور در جام جهانی را از همین حالا افزایش بدهد.