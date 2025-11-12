دختر ۲۷ ساله مایکل جکسون در یک ویدیوی صادقانه در تیک‌تاک، با نمایش تیغه بینی سوراخ‌شده‌اش، بسیاری از طرفداران را شگفت‌زده کرد.

پاریس جکسون، دختر مایکل جکسون و بازیگر آمریکایی، در ویدیویی صادقانه از گذشته تلخش گفت و تیغه سوراخ‌شده بینی‌اش را _ که نتیجه سال‌ها مصرف مواد مخدر است _ به نمایش گذاشت. او با لحنی هشدارآمیز خطاب به مخاطبان گفت: «بچه‌ها، مواد مصرف نکنید»، و فاش کرد که با وجود شش سال پاکی، هنوز با عوارض جسمی آن دوران دست‌وپنجه نرم می‌کند.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ بازیگر مجموعه «داستان‌های ترسناک آمریکایی» اعتراف کرد که مصرف مواد در گذشته «زندگی‌اش را ویران کرده» و تأکید کرد «به هیچ‌وجه توصیه نمی‌کند» کسی مواد مخدر مصرف کند.

جکسون گفت که اکنون شش سال است پاک است اما هنوز با پیامدهای آن دوران زندگی می‌کند.

او توضیح داد که قصد انجام جراحی برای ترمیم بینی‌اش را ندارد، چون «برای چنین عمل سنگینی باید دارو مصرف کرد» و او نمی‌خواهد دوباره سراغ قرص برود.

جکسون گفت از ۲۰ سالگی دچار این مشکل شده و این وضعیت گاهی در فعالیت‌های موسیقی‌اش اختلال ایجاد می‌کند. او با شوخی گفت: «می‌توانم از این سوراخ، یک رشته ماکارونی رد کنم!»

در ماه سپتامبر، او در واکنش به منتقدانی که لباس تور و بدن‌نمایش را در هفته مد پاریس مسخره کرده بودند، گفت: «واقعاً نمی‌فهمم چرا بدن انسان تا این اندازه باعث ناراحتی بعضی‌ها می‌شود. بدن فقط یک بدن است؛ بدنی روی یک انسان، که خودش نوعی حیوان است.»

جکسون که گیاه‌خوار و فعال حقوق حیوانات است، پیش‌تر هم به دنبال نظرات توهین‌آمیز درباره ظاهرش، از خود دفاع کرده بود.

در یکی از ویدیوهای پاسخ‌گونه‌اش، او بدون آرایش و با موی جمع‌شده ظاهر شد و نوشت: «بدون فیلتر و آرایش، زیر نور معمولی... برای آن‌هایی که گفتند در ویدیوی قبلی‌ام پیر و خسته به نظر می‌رسم. من واقعاً ۲۵ سالم است. فقط جوان و خسته‌ام، همین!»