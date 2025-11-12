میلی صفحه خبر لوگو بالا
اتهام کلاهبرداری سنگین به اینیستا در پرو

آندرس اینیستا، ستاره سابق تیم ملی اسپانیا و باشگاه بارسلونا، به کلاهبرداری بیش از ۶۰۰ هزار یورو متهم شده است.
کد خبر: ۱۳۳۹۷۸۲
| |
4 بازدید

اتهام کلاهبرداری سنگین به آندرس اینیستا در پرو

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، دادستانی پرو تحقیقاتی را درباره اتهام کلاهبرداری ۶۰۰ هزار دلاری علیه آندرس اینیستا، ستاره سابق بارسلونا، آغاز کرده است. این پرونده مربوط به چند رویداد ورزشی و موسیقی ناموفق است که توسط شرکت‌های وابسته به او برگزار می‌شد.

طبق این گزارش، اینیستا از طریق دو شرکت خود به نام‌های NSN Barcelona و NSN Sudamérica اقدام به تبلیغ و برگزاری رویدادهای ورزشی و موسیقی کرده بود. اما پس از سرمایه‌گذاری افراد و شرکت‌ها، بیشتر این رویدادها برگزار نشدند و مبالغ پرداختی نیز بازگردانده نشد.

اینیستا هرگونه دخالت در این پرونده را رد کرده و گفته است: «شعبه پرویی شرکت توسط افرادی نادرست اداره شد که هم به شرکت و هم به طرف‌های دیگر آسیب رساندند.»

در حال حاضر، دادستانی پرو در حال ادامه تحقیقات پیش از ارجاع پرونده به دادگاه است.

 
بارسلونا کلاهبرداری پرو اینیستا آندرس اینیستا
