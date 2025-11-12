7 تا از بهترین جاهای دیدنی چین که باید ببینید!

چین کشور بزرگی است که جاهای دیدنی زیادی در آن وجود دارد. اگر اولین‌بار است که می‌خواهید با تور چین سفر می‌کنید، شاید پیدا کردن بهترین دیدنی های چین کمی سخت باشد. اما جای نگران نیست! در این مطلب قصد داریم ۷ مورد از بهترین جاهای دیدنی چین را به شما معرفی کنیم تا از سفرتان لذت ببرید و عکس‌های زیبایی بگیرید.

دیوار چین

حتماً می‌دانید که دیوار بزرگ چین طولانی‌ترین دیوار جهان و بزرگ‌ترین اثر معماری باستانی است که در فهرست میراث جهانی یونسکو نیز ثبت شده است. ساخت این دیوار به‌منظور محافظت از چین در برابر حمله دشمن، بیش از 2000 سال طول کشید. شاید با شنیدن نام دیوار چین فکر کنید که این تنها یک دیوار معمولی است، اما در کنار آن برج‌های دیده‌بانی برای انتقال پیام‌ها و تسهیل حمل و نقل سربازان نیز ساخته شده بود. این برج‌ها و ساختارها با هم یک سیستم دفاعی یکپارچه تشکیل می‌دهند. همچنین جالب است بدانید که پربازدیدترین بخش‌های دیوار بزرگ چین، بخش‌های بادالینگ و مویان هستند که سالانه میلیون‌ها نفر از آن دیدن می‌کنند.

آدرس: استان هبئی، ناحیه هوایرو، دهکده موتیان‌یو، منطقه ویژه گردشگری دیوار چین

شهر ممنوعه پکن

شهر ممنوعه، کاخ بزرگ و مقدسی بود که فقط امپراتور چین اجازه داشت در آن زندگی کند و ورود به آن برای مردم عادی ممنوع بود. به همین دلیل به آن شهر ممنوعه گفته می‌شود. این کاخ که یکی از پنج کاخ مهم جهان است، شاهکار از معماری سنتی چین است و بیش از 9 هزار اتاق با طراحی زیبا و رنگ‌های قرمز و زرد دارد. همچنین در این مجموعه، بیش از یک میلیون اثر هنری ارزشمند نگهداری می‌شود که تاریخ و فرهنگ چین را به زیبایی بازگو می‌کند.

آدرس: شهر پکن، منطقه شرق تایان‌من، میدان تیان‌آن‌من

پارک ملی ژانگ‌ جیاجی

پارک ملی ژانگجیاجی اولین پارک ملی چین است که در سال ۱۹۸۲ افتتاح شد و به خاطر مناظر بی‌نظیرش معروف است. وجود ستون‌های سنگی در منطقه یوانجیاجی که الهام‌بخش کوه‌های فیلم آواتار هستند، شهرت جهانی این پارک را افزایش داده‌اند. از سایر جاذبه‌های آن می‌توان به منطقه وولینگ‌یوان، غار اژدهای زرد، کوهستان تیانزی و طولانی‌ترین پل شیشه‌ای جهان اشاره کرد. همچنین، آسانسور بایلونگ با ارتفاع ۳۳۵ متر و تله‌کابین کوهستان تیانمن که طولانی‌ترین تله‌کابین مسافربری جهان است، از دیگر دیدنی‌های پارک هستند. این پارک همچنین زیستگاه گیاهان و حیوانات نادر مانند درختان کبوتر چینی و میمون‌های ماکاک است.

آدرس: ناحیه وولینگ‌یوان، ژانگجیاجی

رودخانه لی

حتماً تصویر رودخانه لی را در پس‌زمینه اسکناس ۲۰ یوانی جدید دیده‌اید. این رودخانه که پیش‌تر به نام رودخانه گوی شناخته می‌شد، از شهر گویلین در استان گوانگشی عبور می‌کند. در امتداد این رودخانه، مناظر زیبای از کوه‌های سبز، صخره‌ها، آبشارها و تپه‌های را می‌بینید که شبیه به یک نقاشی سنتی چینی به نظر می‌آیند. برای گشت و گذار در این رودخانه می‌توانید از قایق های کروز و یا قایق های موتوری استفاده کنید.

برج شانگهای

برج شانگهای بلندترین ساختمان چین و سومین برج بلند جهان است که ۶۳۲ متر ارتفاع دارد. گردشگران می‌توانند با آسانسورهایی بسیار سریعی که در برج هست به طبقات بالا بروند و منظره دیدنی رودخانه هوانگپو را تماشا کنند. در طبقات ۱۱۸ و ۱۱۹ کافه، رستوران و فروشگاه سوغاتی وجود دارد. همچنین در طبقه ۱۲۱ یک بخش VIP با دیوارهای شیشه‌ای و طراحی زیبا ساخته شده که از آن می‌توانید منظره زیبایی از شهر شانگهای را تماشا کنید. نمایش نور شبانه برج با چراغ‌های رنگی LED هم یکی از جذاب‌ترین دیدنی‌های این برج است که بهترین دید را از سه منظره شهری شانگهای به گردشگران می‌دهد.

آدرس: جاده دونگتای، منطقه جدید پودونگ، پلاک ۱۲۶

شهر قدیمی لیجیانگ

شهر قدیمی لیجیانگ که زمانی مرکز مهم تجارت در چین بوده، اکنون یکی از جاهای دیدنی است که نام آن در فهرست میراث جهانی یونسکو هم قرار دارد. معماری و سنت‌های قدیمی این شهر، حال‌و‌هوای هزار سال پیش را زنده نگه داشته‌اند. در خیابان‌های اصلی این شهر پر از مغازه‌ها و رستوران‌های محلی است که در آن می‌توانید غذاهای سنتی چینی را امتحان کنید. در سه بخش باستانی شهر، هنوز پل‌ها و کانال‌های قدیمی وجود دارد که سبک زندگی سنتی مردم ناکسی را نشان می‌دهند. شب‌های لیجیانگ هم با موسیقی زنده، نمایش‌های محلی و رستوران‌ها و کافه‌هایی که شور و نشاط زیادی به شهر می‌بخشند حال‌و‌هوای خاصی دارند.

آدرس: منطقه گوچِنگ، جنوب شرقی تقاطع جاده مینژو و جاده فوهویی

دیزنی لند هنگ کنگ

دیزنی لند هنگ‌کنگ در ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۵ افتتاح شد و حالا بعد از ۲۰ سال به یکی از محبوب‌ترین مقاصد تفریحی در چین تبدیل شده است. این مجموعه با وجود بخش‌های مختلف مثل سرزمین‌های فانتزی، هتل‌های زیبا و نمایش‌های سرگرم‌کننده، بهترین مکان برای بردن کودکانتان است. از بخش‌های دیدنی این مجموعه هم می‌توان به قلعه رویای جادویی، دنیای فروزن و جاذبه‌های جدید با تم ابرقهرمان‌ها و پیکسار اشاره کرد. دیزنی‌لند نقش مهمی در گردشگری هنگ‌کنگ دارد و هر سال با برگزاری جشن‌ها و مراسم ویژه، میلیون‌ها نفر از سراسر جهان از آن دیدن می‌کنند. در این دو دهه، این پارک علاوه بر سرگرمی، با فعالیت‌های داوطلبانه و کارهای خیرخواهانه، لحظه‌های شاد و امیدبخشی برای کودکان بیمار به وجود آورده است.

سفر به چین با تورهای آرزوی سفر

سفر به چین با تورهای آرزوی سفر یکی از راحت‌ترین و جذاب‌ترین روش‌ها برای دیدن جاهای دیدنی این کشور است. در تور چین آرزوی سفر همه چیز از قبل برنامه‌ریزی شده تا شما بدون هیچ نگرانی، فقط از دیدنی های چین لذت ببرید. اقامت در هتل‌های خوب همراه با صبحانه، ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی، ویزای توریستی، بیمه مسافرتی، راهنمای فارسی‌زبان، ورودی اماکن دیدنی و ناهار در گشت‌های شهری، همه در در تورهای چین آرزوی سفر، قرار دارد. برای رزرو هم کافی است وارد سایت آرزوی سفر شوید و یا با شماره 02145128 تماس بگیرید تا کارشناسان ما در انتخاب بهترین پکیج و شرایط پرداخت اقساطی کمکتان کنند.

سخن پایانی

چین پر از جاذبه‌های دیدنی است که هر کدام تاریخ و زیبایی خاص خود را دارند. از دیوار بزرگ چین تا شهر ممنوعه پکن، از پارک ملی ژانگ‌جیاجی و رودخانه لی همگی از محبوبترین جاهای دیدنی چین هستند. برج شانگهای، بلندترین ساختمان چین، شهر قدیمی لیجیانگ با معماری و فرهنگ سنتی و دیزنی‌لند هنگ کنگ، همگی از مکان‌هایی هستند که پیشنهاد می‌کنیم در سفر خود به چین از آن ها دیدن کنید.

انتهای رپرتاژ آگهی/