بازداشت زن و مرد افغان؛ قتل خانوادگی در پیشوا

زن و مرد تبعه افغان پس از ارتکاب قتل یکی از اعضای خانواده در پیشوا، توسط پلیس بازداشت شدند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، سرهنگ کارآگاه سید اکبر عربی فرمانده انتطامی شهرستان پیشوا از بازداشت یک زن و مرد تبعه افغان به اتهام قتل یکی از اعضای خانواده در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ عربی گفت: زن جوان مظنون به ارتکاب قتل در محل وقوع جرم دستگیر شد، اما در بازجویی اولیه، جرم خود را انکار کرد.

وی افزود: با پیگیری‌های تخصصی، بررسی‌های فنی و اقدامات اطلاعاتی پلیس آگاهی پیشوا مشخص شد که این زن با همکاری مرد دیگری از اتباع افغان، مرتکب قتل شده است.

این مقام انتظامی تصریح کرد: هر دو متهم شناسایی، بازداشت و با دستور مقام قضایی روانه زندان شدند. تحقیقات تکمیلی برای روشن شدن انگیزه و ابعاد دقیق این جنایت همچنان ادامه دارد.