بازداشت زن و مرد افغان؛ قتل خانوادگی در پیشوا

زن و مرد تبعه افغان پس از ارتکاب قتل یکی از اعضای خانواده در پیشوا، توسط پلیس بازداشت شدند.
بازداشت زن و مرد افغان؛ قتل خانوادگی در پیشوا

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، سرهنگ کارآگاه سید اکبر عربی فرمانده انتطامی شهرستان پیشوا از بازداشت یک زن و مرد تبعه افغان به اتهام قتل یکی از اعضای خانواده در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ عربی گفت: زن جوان مظنون به ارتکاب قتل در محل وقوع جرم دستگیر شد، اما در بازجویی اولیه، جرم خود را انکار کرد.

وی افزود: با پیگیری‌های تخصصی، بررسی‌های فنی و اقدامات اطلاعاتی پلیس آگاهی پیشوا مشخص شد که این زن با همکاری مرد دیگری از اتباع افغان، مرتکب قتل شده است.

این مقام انتظامی تصریح کرد: هر دو متهم شناسایی، بازداشت و با دستور مقام قضایی روانه زندان شدند. تحقیقات تکمیلی برای روشن شدن انگیزه و ابعاد دقیق این جنایت همچنان ادامه دارد.

پیشوا قتل جرم تبعه متهم مقام قضایی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
0
6
پاسخ
چرا با اتباع افغان اینقدر مماشات میشه. امنیت رو از مردم ایران گرفتن این بی شرف ها
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
0
7
پاسخ
افغان ها را اخرلج کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
0
0
پاسخ
خشونت و قتل و آدم کشی از طرف اتباع افغانستان در شهرهای ایران اخباری ترسناک هستند و قطعا در محله ای که هستند پیش همسایگان و....باعث ترس و رعب و وحشت می شوند همه را بفرستید بروند
