بازداشت زن و مرد افغان؛ قتل خانوادگی در پیشوا

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، سرهنگ کارآگاه سید اکبر عربی فرمانده انتطامی شهرستان پیشوا از بازداشت یک زن و مرد تبعه افغان به اتهام قتل یکی از اعضای خانواده در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ عربی گفت: زن جوان مظنون به ارتکاب قتل در محل وقوع جرم دستگیر شد، اما در بازجویی اولیه، جرم خود را انکار کرد.
وی افزود: با پیگیریهای تخصصی، بررسیهای فنی و اقدامات اطلاعاتی پلیس آگاهی پیشوا مشخص شد که این زن با همکاری مرد دیگری از اتباع افغان، مرتکب قتل شده است.
این مقام انتظامی تصریح کرد: هر دو متهم شناسایی، بازداشت و با دستور مقام قضایی روانه زندان شدند. تحقیقات تکمیلی برای روشن شدن انگیزه و ابعاد دقیق این جنایت همچنان ادامه دارد.