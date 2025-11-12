میلی صفحه خبر لوگو بالا
افزایش «دستمزد» نداریم!!

خدایی عضو کارگری شورایعالی کار درباره دورنمای دستمزد سال آینده کارگران گفت: باید توجه داشت که به جای کلمه افزایش دستمزد ما باید همواره از جبران خرید کارگران صحبت کنیم. کلمه افزایش دستمزد معنای معکوس دارد و استفاده از آن به مثابه این است که انگار دارند به ما لطف می‌کنند،در حالی که هیچ افزایشی وجود ندارد. ما هیچگاه در کشور چیزی تحت عنوان افزایش دستمزد نداشته‌ایم.
کد خبر: ۱۳۳۹۷۶۷
| |
966 بازدید
|
۲
به گزارش جماران؛ علی خدایی گفت: طبق قانون، دولت موظف است جلسات شورایعالی کار را به صورت ماهیانه و مستمر برگزار کند. متاسفانه از ابتدای سال تنها یک جلسه برگزار شده است و علیرغم وعده‌های دولت، سه‌جانبه‌گرایی رعایت نشده است.

«علی خدایی» عضو کارگری شورایعالی کار در گفتگو با ایلنا در ارتباط با عدم‌ برگزاری جلسات شورایعالی کار از ابتدای سال، گفت: اولین نکته‌ای که باید به آن توجه کنیم این است که وظیفه شورایعالی کار صرف تعیین دستمزد کارگران نیست. مشکلی که ما با عدم‌ برگزاری جلسات شورایعالی کار داریم فراتر از این مسئله است. ما در جلسات آخرِ شورایعالی کار، بحث هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف را داشتیم که کماکان معطل مانده است. همچنین مسائل دیگری در حوزه‌های کارگری وجود داشت که بر زمین مانده و به جایی نرسیده است.

وی با بیان اینکه عدم برگزاری جلسات شورایعالی کار محل انتقاد جدی است، گفت: اگرچه جلسات فرعی مختلفی تشکیل شده است اما هیچکدام در قالب جلسات شورایعالی کار نبوده است که ما بتوانیم در آن به تصمیمات قطعی و مشخصی برسیم. با توجه به وضعیت بد معیشتی که برای کارگران اتفاق افتاده است و وعده‌هایی که دولت به ما داده بود، این انتظار وجود داشت که به غیر از مسائل جاری، در ارتباط با معیشت کارگران جلساتی برگزار شود تا راهکارهایی جهت تقویت قدرت خرید کارگران ارائه شود. متاسفانه این جلسات برگزار نشده است و متاسفانه دولت به وعده‌های خود عمل نکرده است

وی افزود: وظیفه دعوت به جلسات و برگزاری آن‌ها با دولت است. دولت و به طور مشخص وزارت کار است که وظیفه دارد این جلسات را ماهیانه و به صورت مستمر برگزار کند. طبق ماده ۱۶۷ قانون کار و آیین‌نامه شورایعالی کار، این جلسات باید ماهیانه برگزار شود و حتی غیر از این جلسات ماهیانه، در مواقع اضطراری، باید  به درخواست شرکای اجتماعی، جلسات فوری برگزار شود. متاسفانه از ابتدای سال تنها یک جلسه برگزار شده است و در این زمینه هیچ اقدامی از طرف دولت صورت نگرفته است.

وی تاکید کرد: ما خواهان این هستیم که هرچه سریع‌تر جلسات شورایعالی کار آغاز شود و تنها محدود به تعیین دستمزد نباشد. محدود کردن وظیفه شورایعالی کار صرفا به تعیین دستمزد، تخطی بزرگی از قانون است. هر چند که همین الان هم مسئله دستمزد بسیار مسئله بزرگ و جدی‌ای است و  به تنهایی می‌تواند موضوع تک تک جلسات شورایعالی کار در تمام ماه‌های سال باشد.

وی با بیان اینکه براساس قانون، وظیفه دولت است که مطابق قانون  به برگزاری این جلسات اهتمام ورزد، گفت: ما اعضای کارگری نباید اقدام بکنیم، دولت بایستی به تکلیف قانونی خودش عمل کند. هرچند که ما درخواست های خود را برای تشکیل جلسات به صورت مستمر اعلام کرده‌ایم.  نباید این موضوع را به جامعه تداعی کنیم که حتما باید کسی درخواست مکرر بدهد که جلسات تشکیل شود. این وظیفه دولت است که جلسات را به صورت منظم و ماهیانه برگزار کند.

خدایی درباره دورنمای دستمزد سال آینده کارگران گفت: باید توجه داشت که به جای کلمه افزایش دستمزد ما باید همواره از جبران خرید کارگران صحبت کنیم. کلمه افزایش دستمزد معنای معکوس دارد و استفاده از آن به مثابه این است که انگار دارند به ما لطف می‌کنند،در حالی که هیچ افزایشی وجود ندارد. ما هیچگاه در کشور چیزی تحت عنوان افزایش دستمزد نداشته‌ایم.

وی افزود: قدرت خرید جامعه نسبت به ابتدای سال بیش از ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است. تورم سبد هزینه‌های خانوار یا همان سبد معیشت خانوارهای کارگری، بالای ۶۰ درصد است. طبیعی است که باید هر چه سریع‌تر جلسه‌ای در ارتباط با مزد کارگران تشکیل بشود؛ قبل از پایان سال باید نشست سه‌جانبه برگزار شود. 

وی در پایان گفت: در مورد دورنمای دستمزد، نمی‌شود راحت صحبت کرد؛ امیدواریم در مذاکرات مزدی امسال، دولت و کارفرما (دو ضلع مثلث دستمزد) به تکالیف قانونی خود عمل کنند و بپذیرند وضعیت معیشت کارگران بحرانی‌ست؛ برای خروج از بحران باید دستمزد به اندازه خط فقر و هزینه‌های حداقلی زندگی افزایش یابد. 

 

وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
مدنی زاده پشت ناکامی رشد ۸ درصدی پنهان شد؛ بهانه جویی به جای پاسخگویی / اگر توانایی ندارید مملکت قحط الرجال ندارد
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
0
0
پاسخ
حالا تو رو خدا عنوان افزایش دستمزد رو قبول کن مسئله رو به ادبیات نکشون.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
0
0
پاسخ
کاهش قدرت خرید معلول تورم هست
با این روش ها در عمل تورم به عنوان یک پای اقتصاد کشور پذیرفته شده و فقط مسکن تجویز می شه بدون درمان تورم
برای حل مشکل باید علت های تورم برطرف بشه تا ارزش پول ملی هم حفظ بشه و کاهش قدرت خرید برای مردم پیش نیاد
