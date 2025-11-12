میلی صفحه خبر لوگو بالا
قیمت دلار در سامانه بازار ارز توافقی

نرخ دلار در سامانه بازار ارز توافقی ۷۱ هزار و ۱۸۰ تومان قیمت خورد.
قیمت دلار در سامانه بازار ارز توافقی
دلار ارز دلار توافقی قیمت دلار نرخ دلار نرخ ارزی خبر فوری
