چهره «فروزان» در نقش «زلیخا»

به گزارش تابناک؛در اینجا تصاویری از حضور پروین خیربخش یا «فروزان» را در فیلم «یوسف و زلیخا» محصول سال ۱۳۴۷ ملاحظه می‌کنید.

پروین خیربخش با نام هنری فروزان متولد ۴ شهریور ۱۳۱۶ در بندر انزلی است. او فعالیت هنری خود را با دوبله و گویندگی در نقش‌های دوم و سوم از سال ۱۳۴۱ شروع کرد و تا سال ۱۳۴۴ به فعالیت هنری خود ادامه داد. این هنرمند ایرانی استارت بازیگری خود را از سال ۱۳۴۲ با بازی در فیلم ساحل انتظار به کارگردانی سیامک یاسمی زد و تا سال ۱۳۵۶ در سینما مشغول کار بود.

فروزان مسیر متفاوتی را در بازیگری در دهه ۵۰ برگزید و روی انتخاب کار‌های پیشنهادی وسواس بیشتری به خرج می‌داد. او موفق شد جایزه بهترین بازیگر زن را در سال ۱۳۵۰ در فیلم باباشمل ساخته مرحوم علی حاتمی از جشنواره سپاس دریافت کند.