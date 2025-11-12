میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

چهره «فروزان» در نقش «زلیخا»

تصاویری از حضور فروزان را در فیلم «یوسف و زلیخا» محصول سال ۱۳۴۷ ملاحظه می‌کنید.
کد خبر: ۱۳۳۹۷۶۴
| |
4102 بازدید
|
۳

چهره «فروزان» در نقش «زلیخا»

به گزارش تابناک؛در اینجا تصاویری از حضور پروین خیربخش یا «فروزان» را در فیلم «یوسف و زلیخا» محصول سال ۱۳۴۷ ملاحظه می‌کنید.

پروین خیربخش با نام هنری فروزان متولد ۴ شهریور ۱۳۱۶ در بندر انزلی است. او فعالیت هنری خود را با دوبله و گویندگی در نقش‌های دوم و سوم از سال ۱۳۴۱ شروع کرد و تا سال ۱۳۴۴ به فعالیت هنری خود ادامه داد. این هنرمند ایرانی استارت بازیگری خود را از سال ۱۳۴۲ با بازی در فیلم ساحل انتظار به کارگردانی سیامک یاسمی زد و تا سال ۱۳۵۶ در سینما مشغول کار بود.

فروزان مسیر متفاوتی را در بازیگری در دهه ۵۰ برگزید و روی انتخاب کار‌های پیشنهادی وسواس بیشتری به خرج می‌داد. او موفق شد جایزه بهترین بازیگر زن را در سال ۱۳۵۰ در فیلم باباشمل ساخته مرحوم علی حاتمی از جشنواره سپاس دریافت کند.

چهره «فروزان» در نقش «زلیخا»

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
فروزان یوسف زلیخا بازیگر پروین خیربخش
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
مدنی زاده پشت ناکامی رشد ۸ درصدی پنهان شد؛ بهانه جویی به جای پاسخگویی / اگر توانایی ندارید مملکت قحط الرجال ندارد
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پژمان جمشیدی به ایران بازگشت
زمان بازگشت پژمان به ایران اعلام شد
پژمان جمشیدی به کشور بازگشت +عکس
عکس: قاب تلخ بازیگر آوای باران با همایون ارشادی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
0
7
پاسخ
روحش شاد و یاد این هنرمندان گرامی زنده باد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
0
9
پاسخ
روحش شاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
0
0
پاسخ
کارگردان فیلم یوسف و زلیخا کی بود؟
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید
مژده امروز حافظ؛ هنوز فرصت باقی است
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!
سکانس یوسف پیامبر که خیلی‌ها متوجه حضور کارگردان نشدند!
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!
ادعای نتانیاهو علیه برنامه هسته‌ای و موشکی ایران
اسرائیل در حال بررسی این سناریوهای حمله به ایران است
تسلیت رهبر انقلاب به خانوادۀ صابر کاظمی
زلیخای سریال آمریکایی «یوسف» در ۷۹ سالگی
آیا مدارس تهران فردا سه‌شنبه تعطیل می‌شود؟
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!
جلسات منظمی برای کنترل مرز مشترک با ایران داریم/ قیمت برنج پاکستانی در ایران رقابتی است
قوه قضاییه: علیه بلاگر مشهور اعلام جرم شد
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۲۰۹ نظر)
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۳۲ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۱۱۴ نظر)
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید  (۱۱۲ نظر)
مشکلات معلمان حق‌التدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد  (۱۰۵ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۹۸ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۷۸ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!  (۷۷ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۷۵ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۷۵ نظر)
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد  (۷۱ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۷۰ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۵ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۳ نظر)
حرکت ارزشمند علی دایی را ببینید  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005cX6
tabnak.ir/005cX6