نخستین برات های الکترونیک بانک رفاه کارگران صادر شدند

بانک رفاه کارگران در راستای نوآوری در بانکداری دیجیتال و خلق ارزش و رفاه برای مشتریان از طریق خدمات مالی روزآمد و با هدف تسهیل و تسریع در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی، نخستین "برات های الکترونیک زنجیره تولید" را صادر کرد.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این برات ها در سامانه SCF (تامین مالی زنجیره تولید) بانک رفاه کارگران با درخواست شرکت‌های "خدمات کامپیوتری بهساز سیستم یزد" و "ساحل نقش" به ترتیب در وجه شرکت‌های "صنایع فرنام الکترونیک رایان" و "اتحاد بناب تبریز" صادر شدند.

بر اساس این گزارش، برات الکترونیک یک ابزار کارآمد تامین مالی زنجیره تامین برای بنگاه‌های مولد اقتصادی به حساب می‌آید که با استفاده از آن می‌توان سرمایه در گردش این بنگاه‌ها را بدون آثار تورمی تامین کرد. این ابزار سبب رفع موانع پولی رونق تولید و هدایت منابع مالی مولد به تامین سرمایه در گردش سالم و پایدار می‌شود.

برات الکترونیک در راستای حمایت از تولید و افزایش اطمینان از مصرف اعتبار در محل مورد نیاز، رفع موانع پولی رونق تولید و انتقال ارزش در زنجیره‌های تولید و تامین و مدیریت نقدینگی و ایجاد اطمینان در تامین مالی زنجیره تولید بنگاه‌های اقتصادی منتشر می‌شود.

لازم به ذکر است، خدمت "برات الکترونیک زنجیره تولید" اوایل مهر ماه سال جاری از سوی بانک رفاه کارگران پیاده‌سازی شد و به زودی بستر استفاده از این خدمت در پلتفرم خرید و فروش اعتباری "وایب" نیز عملیاتی می‌شود.