میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
با هدف تسهیل و تسریع در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی

نخستین برات های الکترونیک بانک رفاه کارگران صادر شدند

بانک رفاه کارگران در راستای نوآوری در بانکداری دیجیتال و خلق ارزش و رفاه برای مشتریان از طریق خدمات مالی روزآمد و با هدف تسهیل و تسریع در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی، نخستین "برات های الکترونیک زنجیره تولید" را صادر کرد.
کد خبر: ۱۳۳۹۷۶۳
| |
241 بازدید

نخستین برات های الکترونیک بانک رفاه کارگران صادر شدند

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این برات ها در سامانه SCF (تامین مالی زنجیره تولید) بانک رفاه کارگران با درخواست شرکت‌های "خدمات کامپیوتری بهساز سیستم یزد" و "ساحل نقش" به ترتیب در وجه شرکت‌های "صنایع فرنام الکترونیک رایان" و "اتحاد بناب تبریز" صادر شدند.  

بر اساس این گزارش، برات الکترونیک یک ابزار کارآمد تامین مالی زنجیره تامین برای بنگاه‌های مولد اقتصادی به حساب می‌آید که با استفاده از آن می‌توان سرمایه در گردش این بنگاه‌ها را بدون آثار تورمی تامین کرد. این ابزار سبب رفع موانع پولی رونق تولید و هدایت منابع مالی مولد به تامین سرمایه در گردش سالم و پایدار می‌شود.

برات الکترونیک در راستای حمایت از تولید و افزایش اطمینان از مصرف اعتبار در محل مورد نیاز، رفع موانع پولی رونق تولید و انتقال ارزش در زنجیره‌های تولید و تامین و مدیریت نقدینگی و ایجاد اطمینان در تامین مالی زنجیره تولید بنگاه‌های اقتصادی منتشر می‌شود.

لازم به ذکر است، خدمت "برات الکترونیک زنجیره تولید" اوایل مهر ماه سال جاری از سوی بانک رفاه کارگران پیاده‌سازی شد و به زودی بستر استفاده از این خدمت در پلتفرم خرید و فروش اعتباری "وایب" نیز عملیاتی می‌شود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
بانک رفاه کارگران بانکداری دیجیتال برات الکترونیک
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
مدنی زاده پشت ناکامی رشد ۸ درصدی پنهان شد؛ بهانه جویی به جای پاسخگویی / اگر توانایی ندارید مملکت قحط الرجال ندارد
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید
مژده امروز حافظ؛ هنوز فرصت باقی است
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!
سکانس یوسف پیامبر که خیلی‌ها متوجه حضور کارگردان نشدند!
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!
ادعای نتانیاهو علیه برنامه هسته‌ای و موشکی ایران
اسرائیل در حال بررسی این سناریوهای حمله به ایران است
تسلیت رهبر انقلاب به خانوادۀ صابر کاظمی
زلیخای سریال آمریکایی «یوسف» در ۷۹ سالگی
آیا مدارس تهران فردا سه‌شنبه تعطیل می‌شود؟
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!
جلسات منظمی برای کنترل مرز مشترک با ایران داریم/ قیمت برنج پاکستانی در ایران رقابتی است
قوه قضاییه: علیه بلاگر مشهور اعلام جرم شد
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۲۰۹ نظر)
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۳۲ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۱۱۴ نظر)
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید  (۱۱۲ نظر)
مشکلات معلمان حق‌التدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد  (۱۰۵ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۹۸ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۷۸ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!  (۷۷ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۷۵ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۷۵ نظر)
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد  (۷۱ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۷۰ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۵ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۳ نظر)
حرکت ارزشمند علی دایی را ببینید  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005cX5
tabnak.ir/005cX5