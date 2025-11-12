موج مهاجرت پزشکان بالای ۵۰ سال

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ علیرضا سلیمی، رئیس انجمن بیهوشی ایران در خصوص عدم استقبال از رشته بیهوشی و کمبود متخصص در این رشته گفت: این مسئله باید در اولویت کاری قرار گیرد و مسئولان توجه ویژهای به آن داشته باشند. در حال حاضر، صندلیهای تخصصی بیهوشی پر نمیشوند، یعنی استقبال از این رشته صورت نمیگیرد که علت آن، در واقع، شرایط نامطلوب این رشته از نظر درآمدی و هم از لحاظ فشار کار، استرس و سختی کار است. این انتخاب، انتخاب همکاران جوان ما نیست. در نتیجه، اگر این روند ادامه یابد، با کمبود جدی متخصص بیهوشی در آینده نزدیک روبهرو خواهیم بود.
سلیمی در ادامه خاطرنشان کرد: در حال حاضر، با ایثار و فداکاری متخصصان بیهوشی که مشغول به کار هستند، این کمبود در بیمارستانها جبران میشود. به عبارت دیگر، مردم عزیز ما و بیماران این کمبود را احساس نمیکنند، ولی این شرایط بسیار شکننده است و به قیمت فرسودگی و فشار بیاندازه به متخصصان بیهوشی فعلی تمام میشود. این شرایط قابل ادامه دادن نیست.
به گفته وی افزایش ورودی ظرفیت در رشته بیهوشی، یکی از راهها برای جبران کمبود نیروهای متخصص این رشته است. بخشی از مشکل هم این است که در حال حاضر میزان مهاجرت متخصصان در این رشته افزایش یافته است. اگر شرایط اقتصادی بهبود یابد، میتوان از مهاجرت و بازنشستگی زودهنگام جلوگیری کرد.
رئیس انجمن بیهوشی اظهار کرد: اگر شرایط کاری و اقتصادی بهتری برای این رشته فراهم شود، ضریب کارایی نیز افزایش مییابد، به طوری که متخصصان تمایل به اضافهکاری پیدا خواهند کرد. در نتیجه، علاوه بر ترمیم ورودی رشته و افزایش آن، باید از خروج نیز جلوگیری کنیم.
سلیمی با بیان اینکه با این ترفندها، میتوانیم جذابیت رشته بیهوشی را نیز افزایش دهیم، گفت: آمار دقیقی از میزان خروج متخصصان این رشته ندارم، اما با توجه به اطلاعات میدانی، این مقدار قابل توجه است. حتی سن این خروج نیز افزایش یافته و بعضاً اساتید ما در سنین بالای ۵۰ سال اقدام به مهاجرت میکنند.
وی در پایان تاکید کرد: من امیدوار هستم که بتوانیم به سرعت وارد عمل شویم و شرایط را تغییر دهیم. همچنین، امیدوارم که از این شرایط پیشگیری کنیم.