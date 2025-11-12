میلی صفحه خبر لوگو بالا
چراغ سبز مجلس برای معافیت‌های تازه سربازی؟

رئیس کمیسیون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس از احتمال تمدید مهلت معافیت سربازان دارای فرزند تا پایان سال آینده خبر داد.
کد خبر: ۱۳۳۹۷۵۷
| |
308 بازدید
|
۱
چراغ سبز مجلس برای معافیت‌های تازه سربازی؟

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ امیرحسین بانکی‌پور، نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به معافیت‌های در نظر گرفته‌شده برای سربازان دارای فرزند اظهار کرد: حدود چهار سال است که بر اساس قوانین موجود، مردان دارای چهار فرزند و بالای ۴۰ سال (چه غایب باشند و چه نباشند) می‌توانند تا پایان سال ۱۴۰۴ از معافیت خدمت سربازی استفاده کنند.

وی افزود: طبق برنامه هفتم توسعه، افرادی که ۳۵ سال سن دارند و دارای دو فرزند هستند، در صورتی که غیبت خدمت نداشته باشند، نیز از خدمت وظیفه عمومی معاف خواهند شد.

رئیس کمیسیون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس با تأکید بر اینکه این نوع معافیت فقط تا پایان امسال مهلت دارد، گفت: ما از ستاد کل نیرو‌های مسلح درخواست کرده‌ایم تا این معافیت تمدید شود.

بانکی‌پور در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تمدید این معافیت‌ها تا سال آینده نیز گفت: احتمالش وجود دارد؛ ممکن است مهلت استفاده از این معافیت تا پایان سال آینده نیز تمدید شود.

