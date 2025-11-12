میلی صفحه خبر لوگو بالا
ستاره هلندی: جای من بارسلوناست

کاپیتان هلندی بارسلونا به گمانه‌زنی‌ها درباره جدایی‌اش از کاتالان‌ها پایان داد و تاکید کرد در این تیم خوشحال است و جایی نمی‌رود. او البته اعتراف کرد که لیگ برتر انگلیس بهترین لیگ کنونی جهان است.
ستاره هلندی: جای من بارسلوناست

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ فرنکی دیونگ یکی از بازیکنان کلیدی و تاثیرگذار بارسلوناست که نقشی کلیدی در تیم هانسی فلیک دارد. او با وجود گمانه‌زنی‌ها درباره انتقالش به لیگ برتر انگلیس اعلام کرد که به حضورش در جمع آبی‌اناری‌ها ادامه می‌دهد. ستاره هلندی بارسلونا اعلام کرد از ماندن در این باشگاه خوشحال است و دلیلی برای ترک‌کردنش نمی‌بیند.

دیونگ در گفت‌وگویی که روزنامه اسپورت کاتالونیا منتشر کرده است، درباره تاخیر در تمدید قراردادش اظهار کرد: سال گذشته در آغاز فصل مصدومیت مچ پا داشتم و ابتدا می‌خواستم ببینم چگونه بهبود می‌یابم. از نظر استراتژیک عاقلانه نیست که وقتی عملکرد خوبی ندارید قراردادتان را تمدید کنید. بهتر است این کار را زمانی انجام دهید که عملکرد خوبی دارید.

او ادامه داد: مدت‌هاست در این باشگاهم و احساس راحتی می‌کنم. مدیریت باشگاه هم قدر من را می‌داند و ما به عنوان خانواده از زندگی در اینجا راضی هستیم. به نظرم آینده بارسلونا نیز درخشان به نظر می‌رسد؛ هم با تیم فعلی و هم با آکادمی جوانان. تمدید قرارداد تصمیم بسیار خوبی بود و من اینجا خوشحالم.

دیونگ در پاسخ به این سوال که آیا برای اثبات ارزش‌ها و توانایی‌هایش نیاز به رفتن به لیگ برتر انگلیس دارد، گفت: فکر نمی‌کنم. پیشنهادهایی داشتم اما در بارسلونا خوشحالم.

این بازیکن باتجربه هلندی در پایان گفت: بدون شک لیگ برتر انگلیس در حال حاضر بهترین لیگ جهان است؛ همان‌طور که ۱۰ سال پیش لیگ اسپانیا بهترین بود. اما این به آن معنی نیست که باید برای اثبات اینکه بازیکن خوبی هستم، آنجا بازی کنم.

وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
مدنی زاده پشت ناکامی رشد ۸ درصدی پنهان شد؛ بهانه جویی به جای پاسخگویی / اگر توانایی ندارید مملکت قحط الرجال ندارد
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟
گزارش خطا
