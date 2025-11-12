ستاره هلندی: جای من بارسلوناست

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ فرنکی دیونگ یکی از بازیکنان کلیدی و تاثیرگذار بارسلوناست که نقشی کلیدی در تیم هانسی فلیک دارد. او با وجود گمانهزنیها درباره انتقالش به لیگ برتر انگلیس اعلام کرد که به حضورش در جمع آبیاناریها ادامه میدهد. ستاره هلندی بارسلونا اعلام کرد از ماندن در این باشگاه خوشحال است و دلیلی برای ترککردنش نمیبیند.
دیونگ در گفتوگویی که روزنامه اسپورت کاتالونیا منتشر کرده است، درباره تاخیر در تمدید قراردادش اظهار کرد: سال گذشته در آغاز فصل مصدومیت مچ پا داشتم و ابتدا میخواستم ببینم چگونه بهبود مییابم. از نظر استراتژیک عاقلانه نیست که وقتی عملکرد خوبی ندارید قراردادتان را تمدید کنید. بهتر است این کار را زمانی انجام دهید که عملکرد خوبی دارید.
او ادامه داد: مدتهاست در این باشگاهم و احساس راحتی میکنم. مدیریت باشگاه هم قدر من را میداند و ما به عنوان خانواده از زندگی در اینجا راضی هستیم. به نظرم آینده بارسلونا نیز درخشان به نظر میرسد؛ هم با تیم فعلی و هم با آکادمی جوانان. تمدید قرارداد تصمیم بسیار خوبی بود و من اینجا خوشحالم.
دیونگ در پاسخ به این سوال که آیا برای اثبات ارزشها و تواناییهایش نیاز به رفتن به لیگ برتر انگلیس دارد، گفت: فکر نمیکنم. پیشنهادهایی داشتم اما در بارسلونا خوشحالم.
این بازیکن باتجربه هلندی در پایان گفت: بدون شک لیگ برتر انگلیس در حال حاضر بهترین لیگ جهان است؛ همانطور که ۱۰ سال پیش لیگ اسپانیا بهترین بود. اما این به آن معنی نیست که باید برای اثبات اینکه بازیکن خوبی هستم، آنجا بازی کنم.