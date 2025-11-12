میلی صفحه خبر لوگو بالا
جامعه ایران در مسیر پیری شتابان قرار دارد

معاون امور زنان و خانواده وزارت کشور با هشدار نسبت به کاهش نرخ موالید و روند شتابان پیری جمعیت، این وضعیت را برای آینده کشور نگران‌کننده دانست و تأکید کرد که استمرار این روند، توازن جمعیتی و توسعه پایدار ایران را با چالش جدی روبه‌رو می‌کند.
جامعه ایران در مسیر پیری شتابان قرار دارد

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ پروین داداندیش شامگاه سه‌شنبه در شورای بانوان اتاق بازرگانی اصفهان، با هشدار نسبت به سقوط آزاد جمعیت و پیری جامعه، این موضوع را برای کشوری مانند ایران در مقایسه با همسایگانش خطرناک توصیف کرد.

معاون امور زنان و خانواده وزارت کشور با اشاره به ماموریت‌های سه‌گانه این مرکز، از کارآفرینان زن خواست با ایفای نقش مسئولیت اجتماعی دست دختران جوان و نیازمند را بگیرند.

وی با بیان اینکه به دنبال هدف بهبود وضعیت زنان و خانواده هستیم، اظهار کرد: ماموریت‌های اصلی ما در سه حوزه تحکیم خانواده و افزایش جمعیت، توانمندسازی و افزایش مشارکت‌های سیاسی-اجتماعی زنان و ارتقای سلامت جسمی، روانی و اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی تعریف شده است.

داداندیش خطاب به کارآفرینان حاضر، اقدام این بانوان در راه‌اندازی کسب‌وکار را کمکی به اقتصاد خود و کشور دانست و گفت: کارآفرینان، بازوی توانمند توسعه هستند.

مسئولیت اجتماعی کارآفرینان برای برداشتن فاصله توسعه‌ای

وی با اشاره به شکاف عمیق توسعه در کشور، از کارآفرینان خواست تا با ایفای نقش مسئولیت اجتماعی، دست دختران جوان و نیازمند را بگیرند.

معاون امور زنان و خانواده وزارت به گروه‌های مختلفی اشاره کرد که نیازمند حمایت هستند و گفت:دختران دانش‌آموز در مناطق محروم و روستایی، دختران تحصیل‌کرده‌ای که جویای کارند و زنان سرپرست خانوار شامل این گروه می‌شوند.

وی با بیان مثال‌هایی تکان‌دهنده از محرومیت‌ها گفت: با کمال تاسف در برخی مناطق، راه چاره‌ای نمی‌بینند و دچار آسیب اجتماعی می‌شوند.

داداندیش همچنین به بازدید خود از مدارس شبانه‌روزی اشاره و خواسته‌های به ظاهر کوچک، اما حیاتی این دانش‌آموزان نمونه‌ای از این محرومیت‌ها ذکر کرد.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
0
9
پاسخ
تنها اتفاق مثبت و امیدوار کننده برای آینده با این مسئولان همین کاهش جمعیت است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
0
7
پاسخ
بهتر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
0
6
پاسخ
حالا شما فعلا آب و برق همین تعداد رو تامین کنید، بعد فکر افزایش جمعیت باشید!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
0
7
پاسخ
این وضعیت را برای آینده کشور نگران‌کننده دانست
کدام آینده؟بجز افزایش فقرکاردیگری شده؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
1
1
پاسخ
آقا به هر تولد از اول فروردین ۱۴۰۵ ، مبلغ پانصد میلیون پاداش دهید ، جمعیت چین رو زیر پا می زاریم، فقط وعده نسیه و خشک و خالی کار ساز نیست ، بودجه نداری همین بودجه نهادهای افزایش جمعیت بدین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
0
2
پاسخ
تنها راه نجات ایران کاهش جمعیت است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
0
0
پاسخ
تنها راه حل مقابله با ناترازیها
