جامعه ایران در مسیر پیری شتابان قرار دارد

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ پروین داداندیش شامگاه سهشنبه در شورای بانوان اتاق بازرگانی اصفهان، با هشدار نسبت به سقوط آزاد جمعیت و پیری جامعه، این موضوع را برای کشوری مانند ایران در مقایسه با همسایگانش خطرناک توصیف کرد.
معاون امور زنان و خانواده وزارت کشور با اشاره به ماموریتهای سهگانه این مرکز، از کارآفرینان زن خواست با ایفای نقش مسئولیت اجتماعی دست دختران جوان و نیازمند را بگیرند.
وی با بیان اینکه به دنبال هدف بهبود وضعیت زنان و خانواده هستیم، اظهار کرد: ماموریتهای اصلی ما در سه حوزه تحکیم خانواده و افزایش جمعیت، توانمندسازی و افزایش مشارکتهای سیاسی-اجتماعی زنان و ارتقای سلامت جسمی، روانی و اجتماعی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی تعریف شده است.
داداندیش خطاب به کارآفرینان حاضر، اقدام این بانوان در راهاندازی کسبوکار را کمکی به اقتصاد خود و کشور دانست و گفت: کارآفرینان، بازوی توانمند توسعه هستند.
مسئولیت اجتماعی کارآفرینان برای برداشتن فاصله توسعهای
وی با اشاره به شکاف عمیق توسعه در کشور، از کارآفرینان خواست تا با ایفای نقش مسئولیت اجتماعی، دست دختران جوان و نیازمند را بگیرند.
معاون امور زنان و خانواده وزارت به گروههای مختلفی اشاره کرد که نیازمند حمایت هستند و گفت:دختران دانشآموز در مناطق محروم و روستایی، دختران تحصیلکردهای که جویای کارند و زنان سرپرست خانوار شامل این گروه میشوند.
وی با بیان مثالهایی تکاندهنده از محرومیتها گفت: با کمال تاسف در برخی مناطق، راه چارهای نمیبینند و دچار آسیب اجتماعی میشوند.
داداندیش همچنین به بازدید خود از مدارس شبانهروزی اشاره و خواستههای به ظاهر کوچک، اما حیاتی این دانشآموزان نمونهای از این محرومیتها ذکر کرد.