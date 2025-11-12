نور مارپیچی مرموز در آسمان یک کشور خبرساز شد

چندی پیش نور مارپیچی مرموزی در آسمان نیو انگلند موجب شگفتی بسیاری از مردم شد اما درنهایت مشخص شد که آن نور مربوط به پرتاب موشک است.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ در آسمان شب، گاهی‌اوقات پدیده‌هایی رخ می‌دهد که توجه هرکسی را به سمت خود جذب می‌کنند. یکی از این پدیده‌ها، نور درخشان و مارپیچ‌شکلی در آسمان نیو انگلند بود که لحظه‌ای درخشید و خیلی زود ناپدید شد. اهالی مین، ماساچوست، نیوهمپشایر و رودآیلند شاهد آن بودند و از دیدن آن بسیار تعجب کردند و به همین دلیل گمانه‌زنی‌های زیادی در فضای مجازی به وجود آمد.

برخی تصور کردند این نور ممکن است مربوط به واقعه‌ای غیرمعمول یا رویدادی فضایی باشد. اما تحقیقات کارشناسان نشان داد، این نور مارپیچ، درواقع نتیجه پرتاب موشک آریان۶ در شهر کورو واقع در گویان فرانسه بوده است. موشک‌های آریان، از وسایل پرتاب یکبار مصرف موشک‌های فضایی غیرنظامی اروپایی هستند.

موشک آریان ۶، ماهواره رصد زمین سنتینل-۱دی (Sentinel-۱D) را به مدار منتقل می‌کرد. در همین حین، سوخت اضافی از بخش بالایی آن خارج و قبل از پراکنده شدن، باعث تشکیل کریستال‌های یخی بازتابنده شد که به شکل نوری مارپیچ درآمد.

ماهواره رصد زمین سنتینل-۱دی برای ثبت شبانه‌روزی تصاویر از سیاره زمین طراحی شده است.