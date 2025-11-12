با شکایت این مرد، تحقیقات پلیس زیرنظر بازپرس دادسرای ویژه سرقت آغاز شد.
به گزارش تابناک به نقل از همشهری، دوربینهای مداربسته اطراف محل سرقتها نشان داد 3مرد جوان سوار بر خودرویی که پلاکش را پوشانده بودند مقابل خانه شاکی رفته و پس از دستبرد متواری شده بودند. این تنها سرقت دزدان جوان نبود. ظرف مدت کوتاهی چندین شکایت مشابه دیگر نیز از آنها مطرح و معلوم شد که این باند بهصورت سریالی دست به سرقت از خانهها میزنند. مأموران با اقدامات اطلاعاتی گسترده، موفق به شناسایی این باند شدند و با دستگیری آنها، مقداری اموال مسروقه ازجمله اشیای عتیقه از مخفیگاهشان کشف شد. تحقیقات برای شناسایی تمامی مالباختگان ادامه دارد.
انگیزه عجیب
جوانترین عضو این باند، پسری تحصیلکرده است که بهتازگی وارد دنیای سارقان شده است. او میگوید که انگیزهاش از سرقتها رسیدن به چهره دلخواه و وزن ایدهآلش بوده است.
واقعا انگیزهات برای سرقت، رسیدن به وزن ایدهآل بود؟
چرا تعجب میکنید؟ هزینه جراحیهای زیبایی، خیلی سرسامآور است. من با حقوق کمی که داشتم نمیتوانستم هزینه جراحی را جور کنم.
شغلت چه بود؟
من مهندس کامپیوتر و در یک شرکت خصوصی کار میکنم اما مخارج زندگیام آنقدر سنگین بود که نمیتوانستم پسانداز کنم.
حالا چرا میخواستی عمل زیبایی انجام بدهی؟
به هیکل و چهره الانم نگاه نکنید. من چاق بودم و صورتم زشت بود، اما الان هم به وزن ایدهآلم رسیدهام و هم چهرهام جذابتر شده است! عملهایی که انجام دادهام، پیکرتراشی و ساکشن بود که کلی هزینهاش شد؛ البته عملهای دیگری هم روی صورتم انجام دادهام؛ مثلا بینی و فکم را عمل و فیلر و بوتاکس تزریق کردهام. دندانهایم را هم لمینت کردهام تا به این چهره رسیدهام. خب، همه اینها به پول نیاز داشت.
تو مهندسی و تحصیلکردهای، چطور خودت را راضی کردی که سرقت کنی؟
گفتم که فقط بهخاطر پول عملهایم. به پروندهام نگاه کنید. هیچ سابقهای ندارم.
با همدستانت چطور آشنا شدی؟
یک روز خسته و ناراحت از وضعیتی که داشتم در پارک نشسته بودم که فرهاد، سردسته باند، کنارم نشست و پیشنهاد دزدی داد و گفت میتوانم نقش زاغزن و راننده را داشته باشم. کار سختی نبود و هرچه گیرمان آمد تقسیم میشد. من هم پذیرفتم و کمکم پولدار شدم و خرج ظاهر خودم کردم.
چرا اینقدر علاقه داشتی که چهرهات تغییر کند؟
به خاطر تمسخر دیگران و ایرادهایی که به هیکلم میگرفتند. چندبار قصد ازدواج داشتم، اما همه دخترهایی که دوست داشتم بهخاطر ظاهرم جواب رد دادند.
خب، چرا بعد از انجام عملهایی که میخواستی، بیخیال سرقت نشدی؟
این کار واقعا اعتیاد دارد. پول مفت از هر چیزی بدتر است و دیگر نمیتوانی از شرش خلاص شوی. برای همین ادامه دادم.
چطور سرقت میکردید؟
سراغ خانههایی با چراغ خاموش میرفتیم و پس از تخریب، اموال قیمتی را به سرقت میبردیم؛ چون به عتیقه علاقه داشتم، اگر لوازم خاصی میدیدم برای خودم برمیداشتم که همه آنها در خانهام کشف شد.