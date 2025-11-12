دو یار زیرک و از باده کهن دومنی
فراغتی و کتابی و گوشه چمنی
من این مقام به دنیا و آخرت ندهم
اگر چه در پی ام افتند هر دم انجمنی
هر آن که کنج قناعت به گنج دنیا داد
فروخت یوسف مصری به کمترین ثمنی
بیا که رونق این کارخانه کم نشود
به زهد همچو تویی یا به فسق همچو منی
ز تندباد حوادث نمیتوان دیدن
در این چمن که گلی بوده است یا سمنی
ببین در آینه جام نقش بندی غیب
که کس به یاد ندارد چنین عجب زمنی
از این سموم که بر طرف بوستان بگذشت
عجب که بوی گلی هست و رنگ نسترنی
به صبر کوش تو ای دل که حق رها نکند
چنین عزیز نگینی به دست اهرمنی
مزاج دهر تبه شد در این بلا حافظ
کجاست فکر حکیمی و رای برهمنی
ای دوست خوب و نازنین من، خواجه حافظ امروز آمده تا آینهای در برابر گنجی که در دست داری بگیرد؛ گنجی که شاید در هیاهوی روزگار، خودت هم فراموشش کرده باشی. نگاهی به زندگیات بینداز… آیا این آرامش و شادی که در گوشه و کنار آن جاری است را میبینی؟ تو از هر نعمتی به اندازه کافی بهرهمند هستی و این، خودِ خوشبختی است.
این آرامش، الماسی است که از تمام گنجینههای طلا و نقرهی دنیا باارزشتر است. حافظ به تو هشدار میدهد که مبادا این الماس را با سنگریزههای مال دنیا تاخت بزنی. اگر این کار را بکنی، معاملهای بسیار ارزان و زیانبار کردهای. آنچه از دست میدهی (آرامش) کجا و آنچه به دست میآوری (مادیات ناپایدار) کجا! پس از همین لحظه، از همین زندگی که داری، عمیقاً لذت ببر. زندگی واقعی، همین آرامشی است که تو در آن نفس میکشی.
بیت چهارم: «بیا که این دنیای بزرگ و پرهیاهو، نه با زهد و گوشهنشینی یک نفر (مثل تو) رونق اصلیاش را میگیرد و نه با ستم و گناه دیگری (مثل من) از نظم و چرخش خود خارج میشود.»
تفسیر دوستانه: حافظ به تو میگوید خودت را زیاد درگیر قضاوتها و باید و نبایدها نکن. دنیا به راه خودش ادامه میدهد. تو فقط روی آرامش و مسیر درست خودت تمرکز کن.
بیت هفتم: «از این باد گرم و مرگآور (اشاره به حمله ویرانگر تیمور به شیراز)، عجیب است که هنوز عطر گلی به مشام میرسد و بوی خوشی در باغ باقی مانده است.»
تفسیر دوستانه: این بیت یک پیام امیدبخش و قدرتمند برای توست. حافظ به تو یادآوری میکند که حتی بعد از ویرانگرترین طوفانها و سختترین مشکلات، باز هم زیبایی، امید و زندگی باقی میماند. تو آن “گل” هستی که در دل سختیها، عطر امید را پراکنده میکنی.
بیت هشتم: «ای دل، صبور باش و استقامت کن! خداوند هرگز نمیگذارد انگشتر گرانبهای پادشاهی (که نماد قدرت و حقانیت است) به دست دیو (یعنی رقیبان و بدخواهان) بیفتد.»
تفسیر دوستانه: و در آخر، این مژدهی بزرگ را به تو میدهد. خیالت راحت باشد! یک نیروی برتر مراقب تو و نیت پاک توست. رقیبان شکست خواهند خورد و پیروزی نهایی از آنِ تو خواهد بود. حق به حقدار میرسد.
اینکه قلبی باایمان و شکرگزار داری، بزرگترین سرمایه توست و خداوند به واسطه همین قلب پاک، همیشه یاریات میکند. اما برای اینکه درهای رحمت بیشتری به رویت باز شود، دو کار را فراموش نکن: اول، دست کسانی که به تو نیاز دارند (زیردستان و نیازمندان) را بگیر و دوم، رشته محبت با خانواده و بستگان (صله ارحام) را محکمتر کن. اینها کانالهایی هستند که برکت را به زندگیات سرازیر میکنند.
و حالا خبرهای خوشی که منتظرش بودی:
و میدانی چرا همهی این خوبیها برای توست؟ چون تو انسانی با عزت نفس بالا هستی که بر خودت مسلطی. قلبی پاک و بیریا داری. قانع هستی و به همین دلیل، ثروتمند واقعی تویی. عاشق خانوادهات هستی و احساسات لطیفی داری که تو را به انسانی دوستداشتنی تبدیل کرده است.
پس دوست من، عمیق نفس بکش و از گنجی که در دست داری، لذت ببر. آیندهای روشنتر در انتظار توست.