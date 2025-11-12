سرداب امامزاده صالح در جنگ پناهگاه مسئولان بود؟

به گزارش تابناک، حجتالاسلام احسان بیآزار تهرانی - تولیت آستان امامزاده صالح (ع) - در گفتوگو با ایسنا، با رد قابلیت استفاده از سرداب این امامزاده به عنوان پناهگاه در شرایط بحرانی، تاکید کرد: این شایعات کاملا کذب است و چنین امکانی در آستان وجود ندارد.
او در اینباره افزود: سازه این مکان نه تنها برای اسکان مردم در شرایط بحرانی مانند جنگ، سیل یا زلزله مناسب نیست، بلکه خود نیازمند تقویت و اصلاح است.
تولیت آستان امامزاده صالح با بیان اینکه عملیات عمرانی برای توسعه و ایمنسازی این سازه در حال انجام است، تاکید کرد: هدف از این عملیات، صرفا تکمیل و اصلاح سازه موجود است و هیچ برنامهای برای تبدیل آن به پناهگاه بحران وجود ندارد.
او از مردم خواست به "شایعات بدون منبع" اعتماد نکنند و گفت: در حال حاضر هیچ امکان اسکان اضطراری در این مکان فراهم نیست.
همچنین در اطلاعیه آستان امامزاده صالح در واکنش به این موضوع آمده است: "در پی ادعای بیاساس مطرحشده از سوی برخی رسانههای معاند و یکی از فعالان سیاسی در فضای مجازی مبنی بر بهرهبرداری شخصی از سرداب حرم مطهر امامزاده صالح(علیه السلام)، روابط عمومی این آستان مقدس ضمن تکذیب قاطع این ادعا، اعلام میدارد: هیچگونه اقامت، استقرار یا بهرهبرداری شخصی از سرداب حرم مطهر، در هیچ دورهای، صحت نداشته و ندارد؛ این ادعا ساخته و پرداخته جریانهایی است که با اهداف سیاسی و تخریب جایگاه معنوی اماکن مقدسه، اقدام به انتشار اخبار کذب میکنند.
بخش سرداب امامزاده صالح(علیه السلام) همچون سایر اماکن زیارتی، با رعایت موازین شرعی و حفاظتی، همواره قابل بازدید برای عموم زائران محترم بوده است؛ زائران عزیز و گرانقدر میدانند که با انجام هماهنگیهای لازم میتوانند از این بخش بازدید کنند و از فضای نورانی و شریف آن بهرهمند شوند.
آستان مقدس امامزاده صالح(علیه السلام) ضمن تأکید بر شفافیت و صداقت در خدمت به زائران، از مردم عزیز و زائران محترم میخواهد اخبار مرتبط با این مکان مقدس را صرفاً از طریق رسانههای داخلی و منابع رسمی آستان دنبال کنند."