سرداب امامزاده صالح در جنگ پناهگاه مسئولان بود؟

در پی طرح ادعایی مبنی بر استفاده برخی مسئولان از سرداب امامزاده صالح به عنوان پناهگاه در دوران جنگ ۱۲ روزه، تولیت این آستان با تکذیب این موضوع، تاکید کرد: این مکان برای اسکان عمومی در بحران‌ها نیز اصلاً مناسب نیست.
کد خبر: ۱۳۳۹۷۱۴
| |
723 بازدید
سرداب امامزاده صالح در جنگ پناهگاه مسئولان بود؟

به گزارش تابناک، حجت‌الاسلام احسان بی‌آزار تهرانی - تولیت آستان امامزاده صالح (ع) - در گفت‌وگو با ایسنا، با رد قابلیت استفاده از سرداب این امامزاده به عنوان پناهگاه در شرایط بحرانی، تاکید کرد: این شایعات کاملا کذب است و چنین امکانی در آستان وجود ندارد.

او در این‌باره افزود: سازه این مکان نه تنها برای اسکان مردم در شرایط بحرانی مانند جنگ، سیل یا زلزله مناسب نیست، بلکه خود نیازمند تقویت و اصلاح است.

تولیت آستان امامزاده صالح با بیان اینکه عملیات عمرانی برای توسعه و ایمن‌سازی این سازه در حال انجام است، تاکید کرد: هدف از این عملیات، صرفا تکمیل و اصلاح سازه موجود است و هیچ برنامه‌ای برای تبدیل آن به پناهگاه بحران وجود ندارد.

او از مردم خواست به "شایعات بدون منبع" اعتماد نکنند و گفت: در حال حاضر هیچ امکان اسکان اضطراری در این مکان فراهم نیست.

همچنین در اطلاعیه آستان امامزاده صالح در  واکنش به این موضوع آمده است: "در پی ادعای بی‌اساس مطرح‌شده از سوی برخی رسانه‌های معاند و یکی از فعالان سیاسی در فضای مجازی مبنی بر بهره‌برداری شخصی از سرداب حرم مطهر امامزاده صالح(علیه السلام)، روابط عمومی این آستان مقدس ضمن تکذیب قاطع این ادعا، اعلام می‌دارد: هیچ‌گونه اقامت، استقرار یا بهره‌برداری شخصی از سرداب حرم مطهر، در هیچ دوره‌ای، صحت نداشته و ندارد؛ این ادعا ساخته و پرداخته جریان‌هایی است که با اهداف سیاسی و تخریب جایگاه معنوی اماکن مقدسه، اقدام به انتشار اخبار کذب می‌کنند.

بخش سرداب امامزاده صالح(علیه السلام) همچون سایر اماکن زیارتی، با رعایت موازین شرعی و حفاظتی، همواره قابل بازدید برای عموم زائران محترم بوده است؛ زائران عزیز و گران‌قدر می‌دانند که با انجام هماهنگی‌های لازم می‌توانند از این بخش بازدید کنند و از فضای نورانی و شریف آن بهره‌مند شوند.

آستان مقدس امامزاده صالح(علیه السلام) ضمن تأکید بر شفافیت و صداقت در خدمت به زائران، از مردم عزیز و زائران محترم می‌خواهد اخبار مرتبط با این مکان مقدس را صرفاً از طریق رسانه‌های داخلی و منابع رسمی آستان دنبال کنند."

امازاده صالح تولیت سردابه پناهگاه تکذیب
tabnak.ir/005cWI