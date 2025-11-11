میلی صفحه خبر لوگو بالا
اتهام جدید وزارت خارجه اسرائیل به تهران

در ادامه اتهامات بی اساس و دروغ‌پردازی‌های مکرر تل‌آویو علیه ایران، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی مدعی شد ایران برای ترور سفرای اسرائیلی در تعدادی از کشورها تلاش کرد.
کد خبر: ۱۳۳۹۷۰۲
| |
893 بازدید
اتهام جدید وزارت خارجه اسرائیل به تهران

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «گدعون ساعر» وزیر خارجه رژیم صهیونیستی پیش از افتتاح سفارت استونی در پیامی به ایران گفت: «ما منصرف نخواهیم شد.»

وی در اظهارات بی‌ربط و بی‌اساس خود ادعا کرد: «اخیراً گزارش شده است که ایران تلاش کرده است سفیر اسرائیل در مکزیک را ترور کند. این تنها جایی نیست که آنها برای انجام این کار تلاش کرده‌اند. از اینجا می‌خواهم پیامی بفرستم که از تالین به تهران شنیده خواهد شد: ایران دائماً در تلاش است تا به سفارتخانه‌ها، سفیران اسرائیل و دیپلمات‌های اسرائیلی حمله کند. ما منصرف نخواهیم شد. برعکس، ما به گسترش روابط اسرائیل در سراسر جهان ادامه خواهیم داد.»

این رژیم بارها اتهاماتی بی‌اساس علیه ایران وارد کرده است.

اخیرا رسانه‌های آمریکایی و عبری اخباری را درباره طرح ایران برای ترور سفیر رژیم صهیونیستی در در مکزیک منتشر و اعلام کردند این طرح در تابستان گذشته خنثی شد.

در مقابل سفارت ایران در مکزیک این گزارش را رد کرد و آن را افتراهای رسانه‌ای و کذب بزرگی دانست که هدف آن لطمه زدن به روابط دوستانه و تاریخی بین مکزیک و ایران است.

سفارت ایران در مکزیک تاکید کرد: امنیت و وجهه مکزیک بخشی از امنیت و وجهه ایران است. ما هرگز به اعتمادی که دولت مکزیک به ما دارد، خیانت نخواهیم کرد.

«سعید ایروانی» نماینده دائم ایران در سازمان ملل نیز اعلام کرد که این اخبار ادعاهای پوچی است که شایسته پاسخ دادن نیست.

اسرائیل گدعون ساعر وزیر خارجه اسرائیل ایران اتهامات سفیر اسرائیل ترور
