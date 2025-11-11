پژمان جمشیدی به ایران بازگشت

به گزارش تابناک، پژمان جمشیدی چهره معروف سینما و فوتبال از سفر جنجالی به کانادا به ایران برگشت. جمشیدی که برای دیدار با والدین به کشور کانادا سفر کرده بود، ساعتی پیش به ایران بازگشت.

مامک جمشیدی، خواهر پژمان جمشیدی با انتشار استوری از بازگشت او به ایران خبر داد.

وی در استوری اینستاگرام نوشت: پژمان جمشیدی امشب طبق برنامه در تهران است.

د این حال، کامبیز برجاس وکیل پژمان جمشیدی از بازگشت موکل خود به کشور خبر داد و گفت: پژمان جمشیدی که برای دیدار خواهرش به کانادا سفر کرده بود، ساعتی پیش به کشور بازگشت.

وی دررابطه‌با آخرین وضعیت پرونده پژمان جمشیدی نیز گفت: پروندهٔ مربوط به او همچنان در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی قرار دارد و روند رسیدگی در جریان است. همچنین آقای جمشیدی در صورت نیاز و به احترام قانون، آمادگی حضور در محکمه را خواهند داشت.