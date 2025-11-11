میلی صفحه خبر لوگو بالا
پژمان جمشیدی به ایران بازگشت

پژمان جمشیدی ساعتی پیش به ایران بازگشت.
کد خبر: ۱۳۳۹۷۰۱
| |
3129 بازدید
|
۱۴

پژمان جمشیدی به ایران بازگشت

به گزارش تابناک، پژمان جمشیدی چهره معروف سینما و فوتبال از سفر جنجالی به کانادا به ایران برگشت. جمشیدی که برای دیدار با والدین به کشور کانادا سفر کرده بود، ساعتی پیش به ایران بازگشت.

مامک جمشیدی، خواهر پژمان جمشیدی با انتشار استوری از بازگشت او به ایران خبر داد.

وی در استوری اینستاگرام نوشت: پژمان جمشیدی امشب طبق برنامه در تهران است.

د این حال، کامبیز برجاس وکیل پژمان جمشیدی از بازگشت موکل خود به کشور خبر داد و گفت: پژمان جمشیدی که برای دیدار خواهرش به کانادا سفر کرده بود، ساعتی پیش به کشور بازگشت. 
وی دررابطه‌با آخرین وضعیت پرونده پژمان جمشیدی نیز گفت: پروندهٔ مربوط به او همچنان در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی قرار دارد و روند رسیدگی در جریان است. همچنین آقای جمشیدی در صورت نیاز و به احترام قانون، آمادگی حضور در محکمه را خواهند داشت.

پژمان جمشیدی فوتبالیست سابق بازیگر اتهام کانادا بازگشت به ایران
زمان بازگشت پژمان به ایران اعلام شد
واکنش وکیل پژمان به اظهارات شاکی و مادرش
توضیح درباره نحوه خروج پژمان جمشیدی از کشور
ادعای روزنامه فرانسوی از پرونده دیگر علیه پژمان!
پژمان جمشیدی به ترکیه رفت!
پژمان جمشیدی سکوتش را شکست + متن پیام
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
1
0
پاسخ
خدايا
طرف كلا يك گل ملي زده !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
0
0
پاسخ
عالی
موسوی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
0
0
پاسخ
خب بعدش!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
1
0
پاسخ
عروسی را فراموش نمی کنیم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
0
0
پاسخ
چیه، میخواین برای برگشتنش بهش مدال بدیم؟ وظیفش بوده برگرده، منت نزارید!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
0
0
پاسخ
به مردم چه
همشهری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
1
0
پاسخ
کاش برنگشته بود کانادا بیشتر بعش میاد دخترک بيچاره آخرش زورش بهش نرسید از اول معلوم بود
بهرام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
0
0
پاسخ
یکی از دغدغه های فکری من در این چندین روز بازگشت ایشان به ایران بود که خدارو شکر برگشت!
عجب خوش شانس هستم من.!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
0
0
پاسخ
اعدام
علی
|
Canada
|
۲۳:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
0
0
پاسخ
بابا چکارش دارید ؟ مملکت مگه دستگاه قضایی نداره؟ هر چی حکم داد همان درست است
