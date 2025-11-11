اهتزاز پرچم فلسطین به جای اسرائیل در مسابقات جهانی

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا از اسرائیل هیوم، در جریان مسابقات جام جهانی شمشیربازی در اسپانیا، یکی از تماشاچیان پرچم اسرائیل را برداشت و پرچم فلسطین را به جای آن نصب کرد.
وی بعد از اینکه پرچم اسرائیل را از میان پرچم کشورهای شرکت کننده در این مسابقات برداشت، پرچم رژیم صهیونیستی را زیر پا قرار داد.
این فرد بعد از لگدمال کردن پرچم رژیم صهیونیستی فریاد زد: قاتلان یک ملت باید از این مسابقات اخراج شوند.
این رویداد باعث وحشت و واکنشهای جنجالی رسانههای اجتماعی عبری زبان و درون تیم شمشیربازی رژیم صهیونیستی شده است.
یوسی هراری، رئیس انجمن شمشیربازی، به اسرائیل هیوم گفت: این انجمن تأکید میکند که رویدادهایی از این نوع، به فعالیتهای جاری اسرائیل آسیب جدی وارد میکنند، لازم است لایه های امنیتی برای هیئتهای اسرائیلی در خارج، افزایش یابد که منجر به افزایش قابل توجه هزینهها و آسیب به بودجه انجمن و فعالیتهای حرفهای ورزشکاران میشود.