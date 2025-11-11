میلی صفحه خبر لوگو بالا
بازی‌های کشورهای اسلامی - ریاض 

قهرمانی مقتدرانه فوتسال ایران

تیم ملی فوتسال ایران با پیروزی به طلای بازی‌های کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ در ریاض رسید. 
قهرمانی مقتدرانه فوتسال ایران

به گزارش تابناک، ایران و‌ مراکش در مرحله مقدماتی به تساوی تن داده بودند، امشب در مهمترین و آخرین بازی مقابل هم قرار گرفتند. در این دیدار حساس که با حضور تماشاگران ویژه؛ مسوولان ورزشی  و‌ ورزشکاران رشته‌های دیگر  دو کشور برگزار شد، ایران در همان نیمه اول و‌ در عرض ۷ دقیقه برتری‌اش را نشان داد و با گل‌های  امیرحسن غلامی دقیقه ۵،مهدی کریمی دقیقه ۸ و حسین طیبی دقیقه ۱۳ پیش افتاد. 

در نیمه دوم بازی افت کرد و تلاش بازیکنان ایران برای حفظ برتری بود. در حالی که دروازه‌بان مراکش هم به جمع بازیکنان پیوسته بود و این کار ایران را سخت کرده بود اما در این نیمه هم دروازه مراکش باز شد و حسین طیبی گل چهارم را زد تا قهرمانی مقتدرانه‌تر شود. در یک دقیقه پایانی هم سعید احمد عباسی گل پنجم را برای ایران زد.

بازی های کشورهای اسلامی عربستان مسابقات ورزشی فوتسال تیم ملی فوتسال قهرمانی
