قهرمانی مقتدرانه فوتسال ایران

به گزارش تابناک، ایران و مراکش در مرحله مقدماتی به تساوی تن داده بودند، امشب در مهمترین و آخرین بازی مقابل هم قرار گرفتند. در این دیدار حساس که با حضور تماشاگران ویژه؛ مسوولان ورزشی و ورزشکاران رشتههای دیگر دو کشور برگزار شد، ایران در همان نیمه اول و در عرض ۷ دقیقه برتریاش را نشان داد و با گلهای امیرحسن غلامی دقیقه ۵،مهدی کریمی دقیقه ۸ و حسین طیبی دقیقه ۱۳ پیش افتاد.
در نیمه دوم بازی افت کرد و تلاش بازیکنان ایران برای حفظ برتری بود. در حالی که دروازهبان مراکش هم به جمع بازیکنان پیوسته بود و این کار ایران را سخت کرده بود اما در این نیمه هم دروازه مراکش باز شد و حسین طیبی گل چهارم را زد تا قهرمانی مقتدرانهتر شود. در یک دقیقه پایانی هم سعید احمد عباسی گل پنجم را برای ایران زد.