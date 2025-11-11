میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

همکاری همراه اول و توانیر با هدف تحول دیجیتال در صنعت انرژی ایران

در جریان برگزاری نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق ایران، تفاهم‌نامه‌ای میان همراه اول و توانیر با هدف توسعه همکاری‌های فناورانه و ایجاد شرکت مشترک در حوزه انرژی به امضاء رسید.
کد خبر: ۱۳۳۹۶۸۸
| |
240 بازدید

همکاری همراه اول و توانیر با هدف تحول دیجیتال در صنعت انرژی ایران

به گزارش تابناک به نقل از مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بین‌المللی همراه اول، این تفاهم‌نامه با محوریت هوشمندسازی صنعت برق، توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و بهینه‌سازی مصرف انرژی منعقد شد.

این تفاهم‌نامه میان مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل توانیر و حمید بهروزی قائم‌مقام مدیرعامل همراه اول امضاء شد که در بین مفاد آن به همکاری در زمینه‌های تصمیم‌گیری داده‌محور، نوآوری در ارتباط با مشتریان و توسعه شبکه فیبرنوری کشور اشاره شده است.

حمید بهروزی با اشاره به تجربه موفق همراه اول در پروژه «باانرژی» اظهار کرد: با بهره‌گیری از داده و تحلیل رفتار مصرف مشترکان، توانستیم در بهینه‌سازی مصرف برق گام برداریم. اکنون با همکاری توانیر، مسیر هوشمندسازی صنعت انرژی با قدرت بیشتری دنبال می‌شود.

همچنین محسن ذبیحی معاون هماهنگی توزیع توانیر، این همکاری را «پیوندی میان ظرفیت‌های فنی توانیر و توان دیجیتال اپراتورهای مخابراتی» دانست و آن را گامی مؤثر برای افزایش بهره‌وری و تحول دیجیتال در صنعت انرژی کشور توصیف کرد.

بر اساس مفاد تفاهم‌نامه، دو مجموعه با تشکیل شرکت مشترک، در زمینه اشتراک زیرساخت‌ها، ارتقای خدمات و طراحی مدل کسب‌وکار اپراتور مشترک انرژی همکاری خواهند کرد.

این تفاهم‌نامه با تکیه بر ظرفیت‌های داده، ارتباطات و هوش مصنوعی، گامی تازه در مسیر تحول دیجیتال و ارتقای بهره‌وری در زیرساخت‌های حیاتی کشور به‌شمار می‌رود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
همراه اول توانیر صنعت انرژی
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
«تب برفکی» به اصفهان و یک گله دولتی رسید/ نگرانی دامداران از شیوع سویه جدید SAT2 + سند
زوایای قرارداد ۷ و ۵ میلیاردی حسن یزدانی و فیروزپور با استقلال/ روبه‌روی استاد و اختلاف ۴.۵ میلیاردی دو برنز جهانی!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
مژده امروز حافظ؛ هنوز فرصت باقی است
سام درخشانی: هیچ‌کس حاضر نبود با پژمان جمشیدی بازی کند!
نظر سردار جلالی درباره نحوه ردیابی و شهادت فرماندهان
آمریکا پیشنهاد ساخت نیروگاه هسته‌ای با حق غنی سازی محدود را به ایران داده بود/ اسرائیل و کنگره مانع توافق شدند
سکانس یوسف پیامبر که خیلی‌ها متوجه حضور کارگردان نشدند!
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
اعلام میزان تخریب سایت‌های موشکی و هسته‌ای ایران
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!
اسرائیل در حال بررسی این سناریوهای حمله به ایران است
ادعای نتانیاهو علیه برنامه هسته‌ای و موشکی ایران
ویدیوی جنجالی سعید کریمی و همسرش در ورزشگاه
آیا مدارس تهران فردا سه‌شنبه تعطیل می‌شود؟
زلیخای سریال آمریکایی «یوسف» در ۷۹ سالگی
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۳۱ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۱۱۴ نظر)
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۱۱۲ نظر)
مشکلات معلمان حق‌التدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد  (۱۰۵ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۹۸ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۷۴ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۷۳ نظر)
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد  (۷۱ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۶۸ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۶۶ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۵ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۱ نظر)
حرکت ارزشمند علی دایی را ببینید  (۵۹ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۵۱ نظر)
ساعت احتمالی قطعی آب در تهران لو رفت!  (۴۴ نظر)
tabnak.ir/005cVs
tabnak.ir/005cVs