همکاری همراه اول و توانیر با هدف تحول دیجیتال در صنعت انرژی ایران

به گزارش تابناک به نقل از مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بینالمللی همراه اول، این تفاهمنامه با محوریت هوشمندسازی صنعت برق، توسعه زیرساختهای دیجیتال و بهینهسازی مصرف انرژی منعقد شد.
این تفاهمنامه میان مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل توانیر و حمید بهروزی قائممقام مدیرعامل همراه اول امضاء شد که در بین مفاد آن به همکاری در زمینههای تصمیمگیری دادهمحور، نوآوری در ارتباط با مشتریان و توسعه شبکه فیبرنوری کشور اشاره شده است.
حمید بهروزی با اشاره به تجربه موفق همراه اول در پروژه «باانرژی» اظهار کرد: با بهرهگیری از داده و تحلیل رفتار مصرف مشترکان، توانستیم در بهینهسازی مصرف برق گام برداریم. اکنون با همکاری توانیر، مسیر هوشمندسازی صنعت انرژی با قدرت بیشتری دنبال میشود.
همچنین محسن ذبیحی معاون هماهنگی توزیع توانیر، این همکاری را «پیوندی میان ظرفیتهای فنی توانیر و توان دیجیتال اپراتورهای مخابراتی» دانست و آن را گامی مؤثر برای افزایش بهرهوری و تحول دیجیتال در صنعت انرژی کشور توصیف کرد.
بر اساس مفاد تفاهمنامه، دو مجموعه با تشکیل شرکت مشترک، در زمینه اشتراک زیرساختها، ارتقای خدمات و طراحی مدل کسبوکار اپراتور مشترک انرژی همکاری خواهند کرد.
این تفاهمنامه با تکیه بر ظرفیتهای داده، ارتباطات و هوش مصنوعی، گامی تازه در مسیر تحول دیجیتال و ارتقای بهرهوری در زیرساختهای حیاتی کشور بهشمار میرود.