۳ مدیرعامل جدید در گروه صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس منصودر ادامه روند تحولی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، محمد شریعتمداری مدیرعامل این شرکت با تعیین شاخصه‌هایی همچون تخصص‌گرایی، تأکید ویژه بر ظرفیت‌های داخل گروه، شایسته‌سالاری و ارتقای متخصصان ۳ تن از مدیران عامل شرکت‌های تابعه این گروه را منصوب کرد.

بعد از بررسی‌های صورت‌گرفته در راستای سرعت‌بخشیدن به حرکت پرشتاب این هلدینگ به سمت توسعه هدفمند و متناسب با نیازها و فناوری‌های روز جهانی و جهش سودآوری در کمیته انتصابات و کانون‌های ارزشیابی شایستگی مدیران، سکان‌داران جدید شرکت‌های پتروشیمی بروجن، پتروشیمی کارون و پالایش گاز هویزه خلیج فارس مشخص شدند.

براین‌اساس در احکامی جداگانه افشین کیانی به عنوان مدیرعامل شرکت پتروشیمی کارون، جوانشیر صادقی مدیرعامل شرکت پالایش گاز هویزه و رحیم محمدی‌مهر مدیرعامل شرکت پتروشیمی بروجن فعالیت خود را آغاز می‌کنند.

نگاهی به سوابق کاری و تحصیلی این ۳ تن نشان می‌دهد کیانی با مدرک تحصیلی دکتری مدیریت پیش از این مدیرعامل شرکت پالایش گاز هویزه خلیج‌فارس، سرپرست پتروشیمی اروند، رئیس مجتمع پتروشیمی اروند، رئیس مجتمع و رئیس خدمات فنی مجتمع پتروشیمی کارون بوده است.

همچنین محمدی مهر با مدرک کارشناسی‌ارشد مهندسی شیمی گرایش طراحی فرایند پیش‌از این رئیس خدمات فنی، رئیس اداره مهندسی و همچنین مدیر انرژی پتروشیمی شهید تندگویان بوده است.

صادقی نیز که دانش‌آموخته مهندسی شیمی گرایش پالایش است، پیش از این مدیرعامل، مدیر ارشد پالایشگاه و رئیس راه‌اندازی شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج‌فارس بوده است.