میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تغییرات در بزرگ‌ترین هلدینگ پتروشیمی

۳ مدیرعامل جدید در گروه صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس منصوب شدند
کد خبر: ۱۳۳۹۶۸۳
| |
293 بازدید

تغییرات در بزرگ‌ترین هلدینگ پتروشیمی؛ 

۳ مدیرعامل جدید در گروه صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس منصودر ادامه روند تحولی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، محمد شریعتمداری مدیرعامل این شرکت با تعیین شاخصه‌هایی همچون تخصص‌گرایی، تأکید ویژه بر ظرفیت‌های داخل گروه، شایسته‌سالاری و ارتقای متخصصان ۳ تن از مدیران عامل شرکت‌های تابعه این گروه را منصوب کرد. 

بعد از بررسی‌های صورت‌گرفته در راستای سرعت‌بخشیدن به حرکت پرشتاب این هلدینگ به سمت توسعه هدفمند و متناسب با نیازها و فناوری‌های روز جهانی و جهش سودآوری در کمیته انتصابات و کانون‌های ارزشیابی شایستگی مدیران، سکان‌داران جدید شرکت‌های پتروشیمی بروجن، پتروشیمی کارون و پالایش گاز هویزه خلیج فارس مشخص شدند. 

براین‌اساس در احکامی جداگانه افشین کیانی به عنوان مدیرعامل شرکت پتروشیمی کارون، جوانشیر صادقی مدیرعامل شرکت پالایش گاز هویزه و رحیم محمدی‌مهر مدیرعامل شرکت پتروشیمی بروجن فعالیت خود را آغاز می‌کنند. 

نگاهی به سوابق کاری و تحصیلی این ۳ تن نشان می‌دهد کیانی با مدرک تحصیلی دکتری مدیریت پیش از این مدیرعامل شرکت پالایش گاز هویزه خلیج‌فارس، سرپرست پتروشیمی اروند، رئیس مجتمع پتروشیمی اروند، رئیس مجتمع و رئیس خدمات فنی مجتمع پتروشیمی کارون بوده است. 

همچنین محمدی مهر با مدرک کارشناسی‌ارشد مهندسی شیمی گرایش طراحی فرایند پیش‌از این رئیس خدمات فنی، رئیس اداره مهندسی و همچنین مدیر انرژی پتروشیمی شهید تندگویان بوده است. 

صادقی نیز که دانش‌آموخته مهندسی شیمی گرایش پالایش است، پیش از این مدیرعامل، مدیر ارشد پالایشگاه و رئیس راه‌اندازی شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج‌فارس بوده است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
پتروشیمی خلیج فارس مدیر عامل محمد شریعتمداری
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
«تب برفکی» به اصفهان و یک گله دولتی رسید/ نگرانی دامداران از شیوع سویه جدید SAT2 + سند
زوایای قرارداد ۷ و ۵ میلیاردی حسن یزدانی و فیروزپور با استقلال/ روبه‌روی استاد و اختلاف ۴.۵ میلیاردی دو برنز جهانی!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
مژده امروز حافظ؛ هنوز فرصت باقی است
سام درخشانی: هیچ‌کس حاضر نبود با پژمان جمشیدی بازی کند!
نظر سردار جلالی درباره نحوه ردیابی و شهادت فرماندهان
آمریکا پیشنهاد ساخت نیروگاه هسته‌ای با حق غنی سازی محدود را به ایران داده بود/ اسرائیل و کنگره مانع توافق شدند
سکانس یوسف پیامبر که خیلی‌ها متوجه حضور کارگردان نشدند!
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
اعلام میزان تخریب سایت‌های موشکی و هسته‌ای ایران
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!
اسرائیل در حال بررسی این سناریوهای حمله به ایران است
ادعای نتانیاهو علیه برنامه هسته‌ای و موشکی ایران
ویدیوی جنجالی سعید کریمی و همسرش در ورزشگاه
آیا مدارس تهران فردا سه‌شنبه تعطیل می‌شود؟
زلیخای سریال آمریکایی «یوسف» در ۷۹ سالگی
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۳۱ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۱۱۴ نظر)
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۱۱۲ نظر)
مشکلات معلمان حق‌التدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد  (۱۰۵ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۹۸ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۷۴ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۷۳ نظر)
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد  (۷۱ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۶۸ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۶۶ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۵ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۱ نظر)
حرکت ارزشمند علی دایی را ببینید  (۵۹ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۵۱ نظر)
ساعت احتمالی قطعی آب در تهران لو رفت!  (۴۴ نظر)
tabnak.ir/005cVn
tabnak.ir/005cVn