بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی - ریاض

طلای ناب «سارا بهمنیار» در کاراته

بهمنیار پنجمین طلایی کاروان سفیران اقتدار را به دست آورد.
طلای ناب «سارا بهمنیار» در کاراته

به گزارش تابناک، سارا بهمنیار، کاراته‌کای منهای وزن ۵۰ کیلو ایران در بازی همبستگی کشورهای اسلامی، پس از شکست حریفانی سنگال و ساحل عاج به فینال صعود کرد و در فینال این وزن به مصاف حریفی از ازبکستان «گلشن مردالوا» رفت . 

سارا بهمنیار در یک بازی حساب شده توانست این حریف قدرتمند ازبکی را با نتیجه ۶ بر ۴ شکست دهد و پنجمین طلایی کاروان ایران باشد. 

در وزن منهای ۵۰ کیلوگرم نمایندگانی از بحرین، سوریه، سنگال، پاکستان، آذربایجان، امارات، عربستان، برونئی، قطر، ازبکستان، جیبوتی، بنگلادش و ساحل عاج حضور داشتند.

این رقابت‌ها در ورزشگاه بن فیصل شهر ریاض عربستان در حال برگزاری است و علی مسکینی در وزن منهای ۶۰ به روی تاتامی خواهد آمد.

در پی قهرمانی سارا بهمنیار و‌ فاطمه صادقی، مسعود رهنما رییس فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال به این دو کاراته کا پاداش قهرمانی اهدا کرد 

بازی های کشورهای اسلامی عربستان مسابقات ورزشی کاراته مسابقات بانوان سارا بهمنیار مدال طلا
