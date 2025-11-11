طلای ناب «سارا بهمنیار» در کاراته

به گزارش تابناک، سارا بهمنیار، کاراتهکای منهای وزن ۵۰ کیلو ایران در بازی همبستگی کشورهای اسلامی، پس از شکست حریفانی سنگال و ساحل عاج به فینال صعود کرد و در فینال این وزن به مصاف حریفی از ازبکستان «گلشن مردالوا» رفت .
سارا بهمنیار در یک بازی حساب شده توانست این حریف قدرتمند ازبکی را با نتیجه ۶ بر ۴ شکست دهد و پنجمین طلایی کاروان ایران باشد.
در وزن منهای ۵۰ کیلوگرم نمایندگانی از بحرین، سوریه، سنگال، پاکستان، آذربایجان، امارات، عربستان، برونئی، قطر، ازبکستان، جیبوتی، بنگلادش و ساحل عاج حضور داشتند.
این رقابتها در ورزشگاه بن فیصل شهر ریاض عربستان در حال برگزاری است و علی مسکینی در وزن منهای ۶۰ به روی تاتامی خواهد آمد.
در پی قهرمانی سارا بهمنیار و فاطمه صادقی، مسعود رهنما رییس فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال به این دو کاراته کا پاداش قهرمانی اهدا کرد