میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
پولادی در گفتگو با تابناک:

صدا و سیما موظف به پرداخت حق پخش از اعتبارات خودش است

دبیر فراکسیون ورزش مجلس گفت: باید حق پخش از سوی صدا و سیما و از محل اعتبارات خود این سازمان به باشگاه‌ها و تیم‌ها پرداخت شود.
کد خبر: ۱۳۳۹۶۷۹
| |
409 بازدید

حق پخش تلویزیونی باید از اعتبارات صداوسیما پرداخت شود

کامران پولادی؛ دبیر فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با تصمیم جدید مبنی بر پرداخت حق‌پخش تلویزیونی فوتبال از محل اعتبارات عمومی دولت اظهار کرد: در همه دنیا این موضوع مرسوم است که تلویزیون یا همان صدا و سیما موظف است که هزینه حق پخش از مسابقات ورزشی از جمله فوتبال را بپردازد.

وی افزود: یکی از منابع درآمدی باشگاه‌ها و محلی که می‌توانند درآمد کسب کنند و در جهت ارتقاء کیفیت خود و ورزش کشور از آن کمک بگیرند، حق پخش تلویزیونی است.

دبیر فراکسیون ورزش مجلس با بیان اینکه در فراکسیون این موضوع را به جد پیگیر خواهیم بود تصریح کرد: باید حق پخش از سوی صدا و سیما و از محل اعتبارات خود این سازمان به باشگاه‌ها و تیم‌ها پرداخت شود.

وی در پایان تاکید کرد: در چند روز آینده نشستی را با مسئولان مربوطه در این داریم و حتماً این مسائل را پیگیری خواهیم کرد.

به گزارش تابناک، در حالی‌که مصوبه «حق پخش تلویزیونی فوتبال» پس از سال‌ها بالاخره در مجلس به تصویب رسیده، اظهارات تازه علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس، نشان می‌دهد مسیر اجرای آن باز هم قرار نیست فوتبال را از وابستگی به صداوسیما نجات دهد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
حق پخش تلویزیونی فدراسیون فوتبال صدا و سیما مجلس کامران پولادی نماینده مجلس فراکسیون ورزش مجلس
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
«تب برفکی» به اصفهان و یک گله دولتی رسید/ نگرانی دامداران از شیوع سویه جدید SAT2 + سند
زوایای قرارداد ۷ و ۵ میلیاردی حسن یزدانی و فیروزپور با استقلال/ روبه‌روی استاد و اختلاف ۴.۵ میلیاردی دو برنز جهانی!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بازی صداوسیما با کلمات در حق پخش اصل ماجرا را عوض نمی‌کند / حق پخش کیفیت تیم‌ها را بالا می‌برد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
مژده امروز حافظ؛ هنوز فرصت باقی است
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید
سام درخشانی: هیچ‌کس حاضر نبود با پژمان جمشیدی بازی کند!
سکانس یوسف پیامبر که خیلی‌ها متوجه حضور کارگردان نشدند!
نظر سردار جلالی درباره نحوه ردیابی و شهادت فرماندهان
آمریکا پیشنهاد ساخت نیروگاه هسته‌ای با حق غنی سازی محدود را به ایران داده بود/ اسرائیل و کنگره مانع توافق شدند
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
اعلام میزان تخریب سایت‌های موشکی و هسته‌ای ایران
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!
ادعای نتانیاهو علیه برنامه هسته‌ای و موشکی ایران
اسرائیل در حال بررسی این سناریوهای حمله به ایران است
ویدیوی جنجالی سعید کریمی و همسرش در ورزشگاه
آیا مدارس تهران فردا سه‌شنبه تعطیل می‌شود؟
زلیخای سریال آمریکایی «یوسف» در ۷۹ سالگی
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۳۱ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۱۱۴ نظر)
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۱۱۲ نظر)
مشکلات معلمان حق‌التدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد  (۱۰۵ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۹۸ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۷۴ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۷۳ نظر)
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد  (۷۱ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۶۸ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۶۶ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۵ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۲ نظر)
حرکت ارزشمند علی دایی را ببینید  (۵۹ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۵۱ نظر)
ساعت احتمالی قطعی آب در تهران لو رفت!  (۴۴ نظر)
tabnak.ir/005cVj
tabnak.ir/005cVj