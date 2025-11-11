دبیر فراکسیون ورزش مجلس گفت: باید حق پخش از سوی صدا و سیما و از محل اعتبارات خود این سازمان به باشگاه‌ها و تیم‌ها پرداخت شود.

صدا و سیما موظف به پرداخت حق پخش از اعتبارات خودش است

کامران پولادی؛ دبیر فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با تصمیم جدید مبنی بر پرداخت حق‌پخش تلویزیونی فوتبال از محل اعتبارات عمومی دولت اظهار کرد: در همه دنیا این موضوع مرسوم است که تلویزیون یا همان صدا و سیما موظف است که هزینه حق پخش از مسابقات ورزشی از جمله فوتبال را بپردازد.

وی افزود: یکی از منابع درآمدی باشگاه‌ها و محلی که می‌توانند درآمد کسب کنند و در جهت ارتقاء کیفیت خود و ورزش کشور از آن کمک بگیرند، حق پخش تلویزیونی است.

دبیر فراکسیون ورزش مجلس با بیان اینکه در فراکسیون این موضوع را به جد پیگیر خواهیم بود تصریح کرد: باید حق پخش از سوی صدا و سیما و از محل اعتبارات خود این سازمان به باشگاه‌ها و تیم‌ها پرداخت شود.

وی در پایان تاکید کرد: در چند روز آینده نشستی را با مسئولان مربوطه در این داریم و حتماً این مسائل را پیگیری خواهیم کرد.

به گزارش تابناک، در حالی‌که مصوبه «حق پخش تلویزیونی فوتبال» پس از سال‌ها بالاخره در مجلس به تصویب رسیده، اظهارات تازه علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس، نشان می‌دهد مسیر اجرای آن باز هم قرار نیست فوتبال را از وابستگی به صداوسیما نجات دهد.