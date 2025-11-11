میلی صفحه خبر لوگو بالا
تکذیب توقف واردات موز

گمرک ایران به مطلب منتشره در خصوص توقف واردات موز و صادرات برخی محصولات کشاورزی واکنش نشان داد و اعلام کرد که واردات موز و صادرات سیب و کشمش طبق روال قبلی در حال انجام است.
کد خبر: ۱۳۳۹۶۶۹
| |
348 بازدید
تکذیب توقف واردات موز

به گزارش تابناک، در پی انتشار خبرهایی مبنی بر اختلال در سامانه گمرکی و مسدود شدن حساب ده‌ها شرکت صادرکننده که موجب توقف تجارت سیب، کشمش و موز شده و به بیش از هزار تن موز وارداتی و ده‌ها هزار تن سیب صادراتی در انبارها و سردخانه‌ها در آستانه فساد قرار گرفته‌اند گمرک ایران اعلام کرد که در حال حاضر امکان واردات موز و صادرات محصولات کشاورزی از جمله سیب و کشمش بدون وقفه در گمرکات اجرایی فراهم است و در صورت معتبر بودن کارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ مجوزهای مقرراتی و قانونی مرتبط و با رعایت تشریفات گمرکی واردات و صادرات محصولات یاد شده  بلامانع بوده و در گمرکات اجرایی روزانه انجام می شود.

براین اساس آمارهای گمرک نشان می‌دهد از ابتدای مهر ماه سال جاری تاکنون مقدار ۱۱۴ هزار تن موز به ارزش ۷۳ میلیون دلار وارد کشور شده که فرایند واردات این کالا در گمرکات اجرایی همچنان ادامه دارد.

همچنین از ابتدای مهرماه سال جاری تاکنون مقدار ۵۲ هزار تن سیب به ارزش ۳۴ میلیون دلار، ۱۹ هزار تن کشمش به ارزش ۳۶ میلیون دلار و ۴۲ هزار تن کیوی به ارزش ۶۳ میلیون دلار از کشورمان صادر شده است. میزان واردات موز از ابتدای سال جاری تاکنون نیز به ۳۶۹ هزار تن و به ارزش ۲۳۸ میلیون دلار رسیده است.

موز واردات گمرک گمرک ایران محصولات کشاورزی
