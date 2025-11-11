میلی صفحه خبر لوگو بالا
انفجار مرگبار تانکر سوخت در تصادف ۴ خودرو سنگین

رئیس سازمان آتش‌نشانی یزد گفت: صبح امروز در محور جاده فرودگاه، چهار دستگاه خودرو شامل دو خاور یخچال‌دار، یک دستگاه تریلی کفی و یک تانکر سوخت با یکدیگر برخورد کردند.
کد خبر: ۱۳۳۹۶۶۴
| |
3 بازدید
انفجار مرگبار تانکر سوخت در تصادف ۴ خودرو سنگین

به گزارش تابناک به نقل از مهر، مدیرعامل ستاد بحران استان یزد گفت: امروز برخورد یک دستگاه تانکر حامل بنزین با یک دستگاه تریلی دیگر منجر به انفجار شد که با تلاش دو ساعته امدادگران آتش مهار شد.

در این حادثه یک نفر فوت شد و ۸ نفر هم به بیمارستان منتقل شدند.

سعید پاک‌سرشت، با اشاره به وقوع آتش‌سوزی در حوالی جاده فرودگاه بین‌المللی یزد گفت: صبح سه شنبه در محور جاده فرودگاه، چهار دستگاه خودرو شامل دو خاور یخچال‌دار، یک دستگاه تریلی کفی و یک تانکر سوخت با یکدیگر برخورد کردند.

وی افزود: در پی شدت حادثه، تانکر سوخت دچار حریق و انفجار شد و نیروهای آتش‌نشانی بلافاصله در محل حاضر شده و عملیات اطفای حریق را آغاز کردند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی یزد با بیان اینکه در این حادثه یکی از رانندگان دچار سوختگی شد و جان خود را از دست داده است، گفت: عملیات اطفای آتش با حضور نیروهای امدادی تا پایان مهار کامل آتش در محل انجام شد.

وی خاطرنشان کرد: علت دقیق حادثه پس از بررسی کارشناسان اعلام خواهد شد.

یزد تصادف تصادف شدید تانکر سوخت خاور تصادف زنجیره ای انفجار آتش سوزی
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
«تب برفکی» به اصفهان و یک گله دولتی رسید/ نگرانی دامداران از شیوع سویه جدید SAT2 + سند
زوایای قرارداد ۷ و ۵ میلیاردی حسن یزدانی و فیروزپور با استقلال/ روبه‌روی استاد و اختلاف ۴.۵ میلیاردی دو برنز جهانی!
